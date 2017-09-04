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4 сен 2017

Mercedes-Benz приоткрыл завесу тайны над хэтчбеком EQ A

Mercedes-Benz приоткрыл завесу тайны над хэтчбеком EQ A
Автор фото: фирма-производитель

Концерн Daimler привезет на автосалон во Франкфурт концепт из линейки «электрического» суббренда EQ, который получил индекс А. Судя по изображению, названию и предварительной информации речь идет о городском хэтчбеке.

Конечно, по единственному изображению сложно сделать какие-либо выводы, но, судя по всему, в отличие от концептуального кроссовера Generation EQ, на автосалоне будет показан практически готовый к серийному производству автомобиль. Фары, бамперы и многое другое тут выглядят вполне готовыми к производству. Единственное, что не попадет на серийный автомобиль – синяя подсветка на радиаторной решетке и бампере.

О технической начинке EQ A пока нет никакой информации. Возможно, он получит и силовую установку и платформу от концептуального кроссовера Generation EQ. Напомним, что тот имел два электродвигателя (по одному на каждую ось) суммарной мощностью 402 л.с. Емкости батарей хватало для поездки на 500 километров от одной зарядки.
 

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При написании новости использовалась информация:
Daimler AG

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