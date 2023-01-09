Mercedes-Benz разработает глобальную зарядную инфраструктуру

Компания Mercedes-Benz объявила о планах по созданию собственной сети зарядных станций для электрокаров, в которую войдут более 10 тысяч точек. Разместят их на основных рынках, начиная с Северной Америки

Любопытный факт – руководство немецкого концерна сообщает, что станциями могут воспользоваться и владельцы машин других марок, но для собственных клиентов Mercedes предоставит некоторые преференции - к примеру, возможно брони зарядной станции на конкретное время.

Сами по себе зарядные хабы будут крытыми. Их же оборудуют системами видеонаблюдения и туалетами для удобства пользователей. Что касается самого развития сети, то за 2023 год Mercedes планирует построить около 100 хабов на территории Северной Америки.