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9 янв 2023

Mercedes-Benz разработает глобальную зарядную инфраструктуру

Mercedes-Benz разработает глобальную зарядную инфраструктуру

Компания Mercedes-Benz объявила о планах по созданию собственной сети зарядных станций для электрокаров, в которую войдут более 10 тысяч точек. Разместят их на основных рынках, начиная с Северной Америки

Любопытный факт – руководство немецкого концерна сообщает, что станциями могут воспользоваться и владельцы машин других марок, но для собственных клиентов Mercedes предоставит некоторые преференции -  к примеру, возможно брони зарядной станции на конкретное время.

Сами по себе зарядные хабы будут крытыми. Их же оборудуют системами видеонаблюдения и туалетами для удобства пользователей.  Что касается самого развития сети, то за 2023 год Mercedes планирует построить около 100 хабов на территории Северной Америки.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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