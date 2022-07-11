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11 июл 2022

Mercedes-Benz собирается уходить из России

Mercedes-Benz собирается уходить из России

Компания Mercedes-Benz выставит на продажу своё имущество в России и может пересмотреть формат присутствия

Как сообщает «Коммерсантъ», с большой долей вероятности право на дистрибьюторство, а также ведение гарантийных обязательств перейдет к одному из ныне существующих дилеров. Предметом сделки станет также и склад автомобилей, и имеющаяся у Mercedes-Benz недвижимость.  Есть один важный нюанс – российский завод марки на торги не выставляется.

В самом представительстве Mercedes данную информацию никак не комментируют, как и все корпоративные планы на будущий год. Напомним, что официальные продажи автомобилей Mercedes прекращены из-за санкций.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

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