Mercedes-Benz собирается уходить из России

Компания Mercedes-Benz выставит на продажу своё имущество в России и может пересмотреть формат присутствия

Как сообщает «Коммерсантъ», с большой долей вероятности право на дистрибьюторство, а также ведение гарантийных обязательств перейдет к одному из ныне существующих дилеров. Предметом сделки станет также и склад автомобилей, и имеющаяся у Mercedes-Benz недвижимость. Есть один важный нюанс – российский завод марки на торги не выставляется.

В самом представительстве Mercedes данную информацию никак не комментируют, как и все корпоративные планы на будущий год. Напомним, что официальные продажи автомобилей Mercedes прекращены из-за санкций.