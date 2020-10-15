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15 окт 2020

Mercedes-Benz сократит расходы более чем на 20% к 2025 году

Mercedes-Benz сократит расходы более чем на 20% к 2025 году

Германский автопроизводитель Mercedes-Benz, принадлежащий Daimler AG, собирается сократить расходы более чем на 20% в ближайшие пять лет и переключиться на верхний сегмент рынка в попытке увеличить прибыль на фоне слабого спроса и роста инвестиций в электромобили

"Мы примем меры в отношении структурных издержек, будем нацелены на высокую и устойчивую рентабельность", - заявил гендиректор компании Ола Каллениус, представляя инвесторам новую стратегию развития бизнеса. Помимо сокращения капзатрат и расходов на научно-исследовательскую деятельность, Mercedes-Benz намерен в большей степени сосредоточиться на эксклюзивной премиальной продукции, отказываясь от стратегии последнего десятилетия по более широкому охвату рынка, пишет агентство "Интерфакс".

Компания также планирует ускорить разработку электродвигателей и программного обеспечения для автомобилей, инвестируя в новые технологии, которые позволят увеличить пробег на электротяге и повысить эффективность. Постепенный отказ от двигателей внутреннего сгорания и переход на электромобили, как ожидается, приведет к сокращению рабочих мест, что отчасти обеспечит снижение фиксированных издержек.

При написании новости использовалась информация:
Автостат

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