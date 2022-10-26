Mercedes-Benz уходит из России

Компания Mercedes-Benz намерена покинуть рынок нашей страны: опубликовано официальное заявление российского офиса марки

Все активы, а именно: штаб-квартира, завод в Подмосковье, где собирались седаны Е-класса, банк, ценные бумаги и.т.д. проданы дилерской сети «Автодом». Сумма сделки не уточняется: компания заявила, что её завершение ещё подлежит одобрению контролирующими органами. Также компания не подтвердила возможность «обратного выкупа активов», какая есть, например, у Renault в случае желания вернуться в Россию.

«Основными приоритетами при согласовании условий сделки были максимальное обеспечение выполнения обязательств перед клиентами из России как в сфере послепродажного обслуживания, так и предоставления финансовых услуг, а также сохранение рабочих мест сотрудников российских подразделений компании», — отмечает генеральный директор АО «Мерседес-Бенц РУС» Наталья Королева.