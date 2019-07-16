Mercedes-Benz X-Class уходит с арены

Производство немецкого пикапа находится под угрозой.

Как сообщает Automotive News Europe со ссылкой на источники внутри компании, выпуск Mercedes-Benz X-класса будет прекращён, так как Daimler стремится всеми способами сократить расходы. При этом издание отмечает, что тираж премиум-пикапа оказался крайне скромным: в прошлом году по всему миру удалось продать только 16 700 единиц.

Предполагается, что такое решение будет принято из-за того, что модель не смогла оправдать ожиданий. Во многом это объясняется высокой ценой: во многих странах за сопоставимые деньги можно купить хорошо упакованные Volkswagen Amarok и Ford Ranger. Кроме того, не успев появиться, новинка сразу попала под несколько отзывных кампаний, что также не добавило её популярности.