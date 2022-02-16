Mercedes EQE обзавелся двумя новыми версиями

Гамма модификаций электрического полноразмерного седана Mercedes-Benz EQE пополнилась сразу двумя спортивными версиями от AMG — это EQE 43 4Matic и EQE 53 4Matic+

Если в стандартном исполнении силовая установка седана состояла лишь из одного мотора, то версии AMG, по умолчанию, являются двухмоторными и полноприводными. Мощность EQE 43 4Matic составляет 475 лошадиных сил, а EQE 53 - 625 лошадиных сил. Причем для последней можно заказать специальный софтовый пакет AMG Plus, который доведет показатель мощности до 686 лошадиных сил.

Динамические характеристики здесь внушительные. Младшая версия AMG разгоняется до сотни за 4.2 секунды, а старшая - за 3.5. Максимальная скорость в первом случае составит 210 километров в час, а во втором - 230 километров в час. Паспортный запас хода у всех ЕQE AMG одинаков - 500 километров. Продажи новинок начнутся уже через несколько месяцев. Что касается России, то здесь пока даже обычный EQE не представлен, впрочем, по слухам он должен появиться у нас уже в этом году.