Mercedes готовит конкурента Tesla

Mercedes-Benz начал разработку электрического седана EQE, который станет конкурентом Tesla Model S

Как сообщает британское издание Autocar, в распоряжение которого попали технические документы, подготовленные для министерства промышленности Китая, электрический Mercedes построят на платформе MEA, разработанной специально для электромобилей. По габаритам новинка окажется короче Mercedes-Benz E-класса, однако будет обладать простором в салоне сопоставимым с флагманским седаном S-класса.

Седан предложат в двух вариантах — с полным приводом и двумя электромоторами, а также с задним приводом и одним электродвигателем. Мощность топ-версии превысит 400 л.с., а на одной зарядке электрокар сможет проехать до 600 километров. В оснащение седана войдут автопилот третьего уровня, адаптивная пневмоподвеска и новейшие системы безопасности, впервые появившиеся на прототипе ESF 2019.