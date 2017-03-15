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15 мар 2017

Mercedes откроет завод в Подмосковье

Mercedes откроет завод в Подмосковье
Автор фото: фирма-производитель

В российском представительстве Mercedes-Benz официально сообщили, что строительство завода в подмосковном Солнечногорске начнется летом нынешнего года

О планах немецкого концерна было известно и раньше, но тогда глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров говорил, о том, что начало строительство производства Daimler планируется на 2018 год.

Помимо этого в представительстве Mercedes-Benz сообщили, что модели A и S классов выпускать в России компания пока не собирается, в ближайших планах концерн сосредоточится на производстве E-класса и нескольких внедорожниках, модели которых пока держатся в тайне. На проект и постройку будущего производства Daimler планирует потратить около 300 миллионов евро, а масштабы производства нового завода оценивают в 25 тысяч единиц в год.

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