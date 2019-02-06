Хотя проблема и связана с подушками безопасности, однако, в этот раз дело не в безопасности. Причина отзыва, если можно так выразиться, куда менее значимая

Все дело в том, что дефект подушек связан не с неисправным газогенератором или непроизвольным срабатыванием, а с неверным отображением статуса подушки на центральной консоли. Казалось бы, досадная мелочь и слона из мухи раздувать не стоит. Однако, дефект затронул более семи тысяч автомобилей.

Под отзывную компанию попадают 7011 автомобилей марки Mercedes-Benz С-класса и кроссоверов GLC (W205 и X253). Для устранения неисправности владельцам отзываемых автомобилей необходимо записаться на прием в сервис ближайшего официального дилера Mercedes-Benz, мастера которого проведут диагностику и, в случае необходимости, актуализируют программное обеспечение головного устройства. Все работы будут производиться бесплатно. Разумеется, владельцы дефектных автомобилей смогут выявить его сверив VIN-коды с базой Росстандарта.