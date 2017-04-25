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25 апр 2017

Мощность гиперкара Mercedes-AMG Project One составит 1020 л.с.

Мощность гиперкара Mercedes-AMG Project One составит 1020 л.с.
Автор фото: фирма-производитель

Стали известны новые подробности о гиперкаре Mercedes-AMG Project One, пожалуй, самом эксклюзивном автомобиле AMG за всю историю существования отделения

Гиперкар получит гибридную силовую установку, мощность которой составит 1020 л.с. Один из клиентов компании, побывавший на закрытой презентации гиперкара, описал Project One такими словами: «поистине дикая вещь, экстремальная во всех отношениях».

Силовая установка Mercedes-AMG Project One будет состоять из 1,6-литрового двигателя V6, который позаимствуют у болида Формулы 1 заводской команды и четырех электромоторов. Мощность ДВС составит 748 л.с., остальное придется на электрические двигатели. Два из них будут установлены спереди, а еще два будут приводить в движение коленвал и турбину. Практически все технологии перекочуют в дорожный автомобиль из Формулы 1. Ранее, глава Mercedes-AMG Тобиас Моерс заявлял о том, что ресурс силовой установки составляет около 50 тысяч километров. Затем требуется ее замена или капитальный ремонт. Обе эти процедуры будут проводиться за счет владельца гиперкара.

Mercedes-AMG выпустит 275 экземпляров Project One, каждый из которых обойдется в 2,2 миллиона евро. По неофициальным данным практически весь тираж гиперкара уже распродан. И это при том, что машину представят лишь этой осенью на автосалоне во Франкфурте.

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При написании новости использовалась информация:
Mercedes-AMG, Automobile

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