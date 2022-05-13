Найден самый дорогой автомобиль в мире

Какова цена самой дорогой машины? Отвечаем – 135 миллионов евро. Кстати, а что это за машина? Нет, это не современный спорткар, а ретроавтомобиль.

Итак, перед вами 300 SLR Uhlenhaut – один из экспонатов фирменного музея Mercedes. Эту машину создавали специально для самых престижны гонок. И именно на ней Стирлинг Мосс установил рекорд на гонках Mille Miglia. В общем было построено девять машин, а в версии Uhlenhaut всего две. Фактически, это гоночные болиды, которые были переделаны для эксплуатации на дорогах общего пользования.