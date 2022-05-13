Автомобильный портал Motorpage
13 май 2022

Найден самый дорогой автомобиль в мире

Найден самый дорогой автомобиль в мире
Автор фото: фирма-производитель
Какова цена самой дорогой машины? Отвечаем – 135 миллионов евро. Кстати, а что это за машина? Нет, это не современный спорткар, а ретроавтомобиль. 
Итак, перед вами 300 SLR Uhlenhaut – один из экспонатов фирменного музея Mercedes.  Эту машину создавали специально для самых престижны гонок. И именно на ней Стирлинг Мосс установил рекорд на гонках Mille Miglia.  В общем было построено девять машин, а в версии Uhlenhaut всего две. Фактически, это гоночные болиды, которые были переделаны для эксплуатации на дорогах общего пользования. 
 
Западные СМИ сообщают, что автомобиль был продан на закрытом мероприятии, куда Mercedes-Benz пригласила не более десяти самых уважаемых и тщательно отобранных коллекционеров со всего мира. Источники говорят, что участникам торгов предъявили требование не перепродавать автомобиль на сторону и выставлять раритет на публичных мероприятиях.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Mercedes-Benz A-Class (2019)

Mercedes-Benz откажется от бюджетных моделей

11 мая 2022
Mercedes-AMG GT R 2017 вид спереди

Представлен 900-сильный AMG GT

05 мая 2022
Mercedes-Benz C43 AMG (2023)

Представлен заряженный Mercedes-Benz C-Class

27 апреля 2022
Mercedes‑Maybach S680 by Virgil Abloh

Представлен уникальный Mercedes-Benz S-Class

06 апреля 2022
Mercedes-Benz SL 43 AMG (2023)

Mercedes AMG SL получил бюджетную версию

06 апреля 2022

Представлен Mercedes-Benz, который защитит вас от гранаты

09 марта 2022

 Новости Mercedes-Benz

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Peugeot Traveller - peugeot traveller (2018) экспресс пригородного сообщения Тест драйв
13 мая 2022

Peugeot Traveller
"Экспресс пригородного сообщения"
Genesis GV80 - genesis gv80 (2021) то ли ангел, то ли демон, но точно не банальный
Тест драйв
09 мая 2022

Genesis GV80
"То ли ангел, то ли демон, но точно не банальный Genesis GV80"
BMW 4 series - bmw 4-series coupe (2021) только имидж и ничего большего?
Тест драйв
03 мая 2022

BMW 4 series
"Только имидж и ничего большего?"
Haval Jolion , Geely Coolray - гонки на 92-м: geely coolray пытается обставить haval jolion
Сравнительный тест
20 апреля 2022

Haval Jolion , Geely Coolray
"Гонки на 92-м: Geely Coolray пытается обставить Haval Jolion"

Написано новостей:

3 0 5 9 8