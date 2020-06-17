Новые Mercedes-AMG получат электрические турбины от болидов Формулы-1

Спортивное подразделение Mercedes-Benz — AMG представило электрический турбокомпрессор, названный eTurbo. Разработку, которая применяется на болидах Формулы-1, получат серийные модели следующего поколения

Электрическая турбина разработана Mercedes-AMG совместно с компанией Garrett Motion, которая специализируется на создании турбокомпрессоров. Новинка работает от 48-вольтовой сети и раскручивается до 170 тысяч оборотов в минуту.

На валу турбины установлен маленький электромотор размером около 4 сантиметров. Он превентивно раскручивает турбокомпрессор до момента, как в него поступает достаточный поток выхлопных газов. Даже при отпускании педали газа или на торможении электромотор продолжает раскручивать компрессор. По словам создателей, электрический турбонаддув обеспечивает гораздо более высокий крутящий момент на низких оборотах двигателя и улучшает реакцию во всём диапазоне работы мотора.