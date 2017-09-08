Суббренд EQ, созданный концерном Daimler AG в качестве отдельного подразделения Mercedes-Benz по разработке и производству электромобилей опубликовал первый скетч своего нового концепта EQ A, который покажут на автосалоне во Франкфурте.

Судя по рисунку речь идет о спортивном трехдверном хэтчбеке, своими обводами напоминающем о купе и трехдверных универсалах shooting brake. Технической информации о новом концепте до сих пор нет, так что о том, что скрывается под капотом у машины остается догадываться.

Непонятно пока и позиционирование модели. Если она создается в качестве конкурента BMW i3, то ее запас хода должен составлять не менее 300 километров, если же EQ метит в нишу, где разворачивается борьба между Tesla Model 3 и Nissan Leaf, то чтобы противостоять им запас хода должен быть около 500 километров.

Первые тизеры и рисунки говорят о том, что EQ A практически готов к серийному производству и именно он, а не кроссовер, концепт которого показывали ранее, первым пойдет в серию в 2019 году. Нам же пока остается ждать: вся информация о новинке будет рассекречена уже в понедельник 11 сентября в первый день работы автосалона во Франкфурте.