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8 сен 2017

Новый электромобиль Mercedes EQ будет спортивным хэтчбеком

Новый электромобиль Mercedes EQ будет спортивным хэтчбеком
Автор фото: фирма-производитель

Суббренд EQ, созданный концерном Daimler AG в качестве отдельного подразделения Mercedes-Benz по разработке и производству электромобилей опубликовал первый скетч своего нового концепта EQ A, который покажут на автосалоне во Франкфурте.

Судя по рисунку речь идет о спортивном трехдверном хэтчбеке, своими обводами напоминающем о купе и трехдверных универсалах shooting brake. Технической информации о новом концепте до сих пор нет, так что о том, что скрывается под капотом у машины остается догадываться.

Непонятно пока и позиционирование модели. Если она создается в качестве конкурента BMW i3, то ее запас хода должен составлять не менее 300 километров, если же EQ метит в нишу, где разворачивается борьба между Tesla Model 3 и Nissan Leaf, то чтобы противостоять им запас хода должен быть около 500 километров.

Первые тизеры и рисунки говорят о том, что EQ A практически готов к серийному производству и именно он, а не кроссовер, концепт которого показывали ранее, первым пойдет в серию в 2019 году. Нам же пока остается ждать: вся информация о новинке будет рассекречена уже в понедельник 11 сентября в первый день работы автосалона во Франкфурте.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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