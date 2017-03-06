Концерн Daimler AG сообщил о начале отзывной компании, под которую подпало более миллиона новых автомобилей, проданных по всему миру

Виной всему – самовозгорания. На сегодняшний день известно о 51 одном случае, в которых, по данным новостного агентства Reuters никто не пострадал. На рынке США, где из предполагаемого миллиона автомобилей с дефектом продано 307 629 единиц техники и зарегистрирована большая часть подобных инцидентов, отзывать и устранять проблему начнут в конце марта

Предположительно, причина возгораний кроется в неисправности предохранителей автомобилей, выпущенных в прошлом и даже нынешнем году. Продажа автомобилей находящихся у дилеров и попадающих под отзывную кампанию будет приостановлена до замены несправных деталей, сообщил представитель Mercedes-Benz. Данных о том, попали ли под отзыв автомобили, проданные на российском рынке, на сегодня нет.