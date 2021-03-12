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12 мар 2021

Почти три миллиона Mercedes отзывают из-за проблем с геолокацией

Почти три миллиона Mercedes отзывают из-за проблем с геолокацией

На самом деле отзыв объявлен по очень важной причине -  в случае аварии из-за навигационного сбоя спасатели приедут не на место ДТП, а совсем в другой район

Надо отметить, что отзыв не всемирный и касается лишь одной страны -  Китая.  Причем это касается не только импортированных моделей, но и автомобилей локальной сборки. Итак, какой же дефект был обнаружен.  К сожалению, подробности не раскрываются, в СМИ лишь ограничиваются сухим комментарием о том, что проблема кроется в софте, который сбоит и определяет неправильную локацию автомобиля.

Более того, ни регулирующие органы, ни сам производитель даже не называют конкретных моделей, которые попадают под отзыв. Есть только общее число – 2.6 миллиона экземпляров.  Впрочем, есть небольшая зацепка -  в феврале ровно по такой же причине объявлялся отзыв в США. Он охватывал практически весь модельный ряд марки.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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