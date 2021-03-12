Почти три миллиона Mercedes отзывают из-за проблем с геолокацией

На самом деле отзыв объявлен по очень важной причине - в случае аварии из-за навигационного сбоя спасатели приедут не на место ДТП, а совсем в другой район

Надо отметить, что отзыв не всемирный и касается лишь одной страны - Китая. Причем это касается не только импортированных моделей, но и автомобилей локальной сборки. Итак, какой же дефект был обнаружен. К сожалению, подробности не раскрываются, в СМИ лишь ограничиваются сухим комментарием о том, что проблема кроется в софте, который сбоит и определяет неправильную локацию автомобиля.

Более того, ни регулирующие органы, ни сам производитель даже не называют конкретных моделей, которые попадают под отзыв. Есть только общее число – 2.6 миллиона экземпляров. Впрочем, есть небольшая зацепка - в феврале ровно по такой же причине объявлялся отзыв в США. Он охватывал практически весь модельный ряд марки.