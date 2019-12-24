Представлен электрический Mercedes-Benz Sprinter

Mercedes-Benz рассекретила серийную версию электрофургона eSprinter. Новинка способна проезжать с полной нагрузкой без подзарядки до 168 километров и развивать максимальную скорость 120 километров в час

Техническая начинка у Mercedes-Benz eSprinter такая же, как у утилитарного минивэна eVito: на передней оси установлен 114-сильный (крутящий момент 295 Нм) электромотор, под полом разместился тяговый аккумулятор ёмкостью 41 или 55 киловатт-часов. С базовой батареей запас хода электрического «Спринтера» — всего 115 километров, а грузоподъёмность достигает 1040 килограммов. С батареей на 55 киловатт-часов масса предельно допустимой нагрузки падает до 900 килограммов, а автономность возрастает до 168 километров.

Интересно, что при покупке eSprinter можно оснастить ограничителем скорости на отметке 80, 100 или 120 километров в час. Для экономии заряда водитель может выбрать один из четырёх режимов рекуперативного торможения или уменьшить мощность климатической установки. Mercedes-Benz уверяет, что с помощью быстрого зарядного устройства батарею электрокара можно подзарядить с нуля до 80 процентов всего за полчаса.