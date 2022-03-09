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9 мар 2022

Представлен Mercedes-Benz, который защитит вас от гранаты

Представлен Mercedes-Benz, который защитит вас от гранаты
Автор фото: фирма-производитель

Канадская компания Inkas, известная своими проектами по бронированию премиальных седанов, кроссоверов и микроавтобусов, представила свой новый проект на базе Mercedes-Benz S-Class

Держим пари, внешне отличить бронированный флагман от стандартного седана вы не сможете, разве что взгляните на шины и заметите специальные маркировки, которые скажут вам о возможности передвигаться с проколами. Хорошо, может быть в глаза бросятся стробоскопы, но в целом перед нами обычный S-Class, но давайте заглянем внутрь.

Здесь установлена бронекапсула класса защиты BR6 – это означает, что машина способна выдержать выстрелы из большинства отечественного или «натовского»  оружия под калибр 7.62, включая пулеметы, к примеру, М240. Также автомобиль способен выдержать одновременный подрыв двух ручных гранат. Интересный факт, глухие тонированные стекла, являются таковыми в буквальном смысле слова – опустить их невозможно (кроме водительского).  Также машину можно дооснастить целой россыпью вспомогательных систем : резервная подача кислорода в салон, система пожаротушения и.т.д.

Удивительно, но силовые агрегаты здесь остались стандартными -  в Inkas доработали лишь подвеску, усилив ее (из-за возросшей массы самой машины). Вернемся к моторам - для переделки взяли версию S 580 4Matic с полным приводом, 9-ступенчатым автоматом и двигателем V8 отдачей 503 л.с. Динамические характеристики потяжелевшей бронированной машины не раскрываются.  Напомним, стоковый S-Class способен разогнаться до сотни за четыре с половиной секунды.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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