Представлен Mercedes-Benz, который защитит вас от гранаты

Канадская компания Inkas, известная своими проектами по бронированию премиальных седанов, кроссоверов и микроавтобусов, представила свой новый проект на базе Mercedes-Benz S-Class

Держим пари, внешне отличить бронированный флагман от стандартного седана вы не сможете, разве что взгляните на шины и заметите специальные маркировки, которые скажут вам о возможности передвигаться с проколами. Хорошо, может быть в глаза бросятся стробоскопы, но в целом перед нами обычный S-Class, но давайте заглянем внутрь.

Здесь установлена бронекапсула класса защиты BR6 – это означает, что машина способна выдержать выстрелы из большинства отечественного или «натовского» оружия под калибр 7.62, включая пулеметы, к примеру, М240. Также автомобиль способен выдержать одновременный подрыв двух ручных гранат. Интересный факт, глухие тонированные стекла, являются таковыми в буквальном смысле слова – опустить их невозможно (кроме водительского). Также машину можно дооснастить целой россыпью вспомогательных систем : резервная подача кислорода в салон, система пожаротушения и.т.д.

Удивительно, но силовые агрегаты здесь остались стандартными - в Inkas доработали лишь подвеску, усилив ее (из-за возросшей массы самой машины). Вернемся к моторам - для переделки взяли версию S 580 4Matic с полным приводом, 9-ступенчатым автоматом и двигателем V8 отдачей 503 л.с. Динамические характеристики потяжелевшей бронированной машины не раскрываются. Напомним, стоковый S-Class способен разогнаться до сотни за четыре с половиной секунды.