Прощаемся с AMG

Громко сказано, однако, планы Mercedes-Benz по переводу всех заряженных моделей на гибридные двигатели намекаю, что с традициями, действительно, придется распрощаться, так как, в нынешней ситуации им нет места

Поясняем. На такой шаг немецкий автопроизводитель пошел для того, чтобы соответствовать ужесточающимся экологическим стандартам. Введение в линейку модификаций Mercedes-AMG вариантов с гибридной силовой установкой начнется с 2020 года. Постепенно все модели бренда получат гибридную версию, которая дополнит уже существующие варианты моторов.

В настоящее время Mercedes-AMG уже выпускает, так называемые, мягкие гибриды. Автомобили подобного типа не могут передвигаться на одном электромоторе. Он лишь помогает при разгоне. Интересно, что этот шаг является частью масштабного внедрения гибридной технологии (PHEV), предпринимаемой Mercedes в качестве ключевого элемента своей программы электрификации стоимостью девять миллиардов фунтов стерлингов.