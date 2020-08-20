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20 авг 2020

Супергибрид Mercedes-AMG One выехал на тесты

Супергибрид Mercedes-AMG One выехал на тесты

Отделение Mercedes-AMG перешло от стендовых к натурным тестам гиперкара One. Двухдверка выехала на полигон технического центра Daimler в Иммендингене, а чуть позже испытания переместятся на Серверную петлю Нюрбургринга

Тесты на полигоне в Иммендингене позволят довести до ума сложную силовую установку гиперкара, состоящую из наддувного V6 1.6 и четырех электромоторов (комбинированная отдача — 1054–1248 лошадиных сил). Адаптированный агрегат от формульного болида Mercedes F1 W07 Hybrid уже близок к серийному, но инженерам ещё предстоит решить ряд проблем. Среди них — высокий уровень шума. Поэтому параллельно продолжатся тесты на стендах и в собственном симуляторе.

Вместе с тем большое внимание уделят и активной аэродинамике купе. Это касается взаимодействия заслонок в переднем бампере, прорезей в крыльях и большого заднего антикрыла. Если всё сложится удачно, то покупали начнут получить свои автомобили уже в следующем году. Общий тираж Mercedes-AMG One — 275 экземпляров.

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