Автомобильный портал Motorpage
11 фев 2019

Трехлучевой фетиш

Трехлучевой фетиш
Автор фото: фирма-производитель

Покупка брендовых аксессуаров всегда была приятным делом, вот только после покупки начинались проблемы, ибо вещи требуют ухода. Никому не хочется, чтобы они потеряли товарный вид. Но есть одна компания, которая решила пойти «от противного»

Речь идет о Mercedes-Benz, который представил линейку аксессуаров крайне непотребного вида. Немецкий автопроизводитель, совместно с производителем эксклюзивных сумок Destroy vs. Beauty приготовил коллекцию Burn Out Collection. Она представляет собой набор аксессуаров, которые переехали автомобили Mercedes-Benz AMG.

Нет, вы не ослышались. Кожу, которая используется для изготовления в буквальном смысле переехал автомобиль, так что теперь на всех вещах красуются отпечатки шин. Заплатив, например, 179 евро, вы получите прекрасный кошелек, который переехал Mercedes-Benz AMG GT R, а если добавить еще 500 евро, то вы сможете приобрести  дорожную сумку, где отпечатков шин еще больше. Кстати, если по какой-то причине вас не устраивает Mercedes-Benz AMG GT R, то существует аналогичный набор, но со следами шин AMG C 63 S.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
TopGearRussia, Авто.ру

Комментарии к новости

Последние новости

...

Mercedes-Benz вводит новый класс автомобилей

11 февраля 2019

Mercedes отзывает автомобили из-за подушек

06 февраля 2019

Едут в Женеву зеленые «Мерсы»

01 февраля 2019

Mercedes готовит безопаснейший автомобиль

30 января 2019

Купи машину, а опции потом

24 января 2019
Mercedes S-Class

Обнаружен Mercedes S-Class нового поколения

18 января 2019

 Новости Mercedes-Benz

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Ford EcoSport - ford ecosport 2018 небанальный дизайн и спортивные повадки сделали ford ecosport любимцем женщин Тест драйв
13 февраля 2019

Ford EcoSport
"Небанальный дизайн и спортивные повадки сделали Ford Ecosport любимцем женщин"
Lexus LX - lexus lx 2016 инвестиция в движимость
Тест драйв
08 февраля 2019

Lexus LX
"Lexus LX 570: инвестиция в движимость"
Lada Vesta - lada vesta sport 2019 – атлет или горожанин из фитнес-клуба?
Тест драйв
06 февраля 2019

Lada Vesta
"Lada Vesta Sport – атлет или горожанин из фитнес-клуба?"
Mitsubishi Eclipse Cross - mitsubishi eclipse cross 2018 машина времени
Автопутешествия
03 февраля 2019

Mitsubishi Eclipse Cross
"Машина времени"

Написано новостей:

2 2 7 8 5