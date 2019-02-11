Трехлучевой фетиш

Покупка брендовых аксессуаров всегда была приятным делом, вот только после покупки начинались проблемы, ибо вещи требуют ухода. Никому не хочется, чтобы они потеряли товарный вид. Но есть одна компания, которая решила пойти «от противного»

Речь идет о Mercedes-Benz, который представил линейку аксессуаров крайне непотребного вида. Немецкий автопроизводитель, совместно с производителем эксклюзивных сумок Destroy vs. Beauty приготовил коллекцию Burn Out Collection. Она представляет собой набор аксессуаров, которые переехали автомобили Mercedes-Benz AMG.

Нет, вы не ослышались. Кожу, которая используется для изготовления в буквальном смысле переехал автомобиль, так что теперь на всех вещах красуются отпечатки шин. Заплатив, например, 179 евро, вы получите прекрасный кошелек, который переехал Mercedes-Benz AMG GT R, а если добавить еще 500 евро, то вы сможете приобрести дорожную сумку, где отпечатков шин еще больше. Кстати, если по какой-то причине вас не устраивает Mercedes-Benz AMG GT R, то существует аналогичный набор, но со следами шин AMG C 63 S.