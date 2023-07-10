В сеть слили характеристики новых моделей Mercedes-Benz AMG

Американское агентство по охране окружающей среды (EPA) опубликовало документ, где обозначены силовые установки новых моделей Mercedes-Benz. До официальной презентации удалось узнать технические подробности купе и кабриолета AMG CLE, а также спорткара AMG GT

Mercedes-Benz AMG CLE получит индекс 53 4Matic+ и будет оснащаться гибридной установкой на основе турбированной “шестерки” объемом 3,0 л. Предположительно, мощность составит 435 л.с., а крутящий момент - 560 Нм.

Модель AMG GT с индексами 55 и 63 унаследует двигатель V8 от AMG SL. Отдача стандартной версии AMG GT 55 составит примерно 476 л.с. и 700 Нм., а флагманской версии AMG GT 65 - 585 л.с. и 800 Нм.