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10 июл 2023

В сеть слили характеристики новых моделей Mercedes-Benz AMG

В сеть слили характеристики новых моделей Mercedes-Benz AMG
Автор фото: фирма-производитель

Американское агентство по охране окружающей среды (EPA) опубликовало документ,  где обозначены силовые установки новых моделей Mercedes-Benz. До официальной презентации удалось узнать технические подробности купе и кабриолета AMG CLE, а также спорткара AMG GT

Mercedes-Benz AMG CLE получит индекс 53 4Matic+ и будет оснащаться гибридной установкой на основе турбированной “шестерки” объемом 3,0 л. Предположительно, мощность составит 435 л.с., а крутящий момент - 560 Нм.

Модель AMG GT с индексами 55 и 63 унаследует двигатель V8 от AMG SL. Отдача стандартной версии AMG GT 55 составит примерно 476 л.с. и 700 Нм., а флагманской версии AMG GT 65 - 585 л.с. и 800 Нм.

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