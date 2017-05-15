Завод концерна Daimler AG, который будет построен в Московской области, получит региональные налоговые льготы. Об этом заявил министр инвестиций Подмосковья Денис Бурцев

По его словам по условиям специального инвестконтракта налог на прибыль в течение первых 10 лет с момента получения заводом первой прибыли будет снижен. До 2025 года ставка налога в части зачисления в бюджет Московской области составит 0%, последующие два года — 10%, затем она вырастет до 13,5%.

Также проект освобождается от налога на имущество на десять лет. Федеральная часть не будет платиться, если 90% от всех доходов инвестора составят доходы от проекта.

Концерн Daimler AG намерен построить завод в Солнечногорском районе к 2019 году. Инвестиции в проект на первом этапе составят порядка 300 миллионов евро. Предприятие будет осуществлять сборку кроссоверов, внедорожников и седанов E-класса. Сборка будет осуществляться по полному циклу со сваркой и окраской кузовов. Позднее концерн может построить рядом завод по производству двигателей, часть из которых будет отправляться на экспорт.