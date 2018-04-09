Представительский седан благодаря рестайлингу стал еще более комфортабельным и безопасным, а заодно получил изменения в моторной гамме

Ползу в вялотекущей пробке, собираюсь перестроиться влево в образовавшийся просвет, включаю сигнал поворота и сразу вижу в зеркале, как движущийся слева-сзади автомобиль буквально бьет по «газам», чтобы я не смог вклиниться. Ситуация, думаю, знакомая многим, но столь рьяного неприятия я не встречал еще никогда. Причем не пропускают исключительно владельцы старых и очень старых машин, особенно отечественного производства, а вот те, кто ездит на свежих и дорогих автомобилях, наоборот, ведут себя подчеркнуто вежливо. Словом, одни злятся и завидуют, другие побаиваются, третьи уважают – реакция разнообразная!

Собрание инноваций

Модель недавно прошла процедуру рестайлинга, и это пошло ей на пользу. Прежде всего, версия Maybach стала сильнее внешне отличаться от «обычных» S-Class. Если раньше спереди ее можно было узнать лишь по сдвоенным (почти незаметным) хромированным планкам в бампере, то теперь передний бампер здесь свой – индивидуального дизайна. Правда, на мой взгляд, хрома стало многовато, зато видно издалека, что едет Maybach, а не «какой-то там» S-Class.

Прочие метаморфозы экстерьера такие же, как и у всех рестайлинговых S-Class. Это новые, ставшие чуть более широкими по краям, передние фары с другой «начинкой» (конечно же, светодиодной), а также измененные «внутренности» задних фонарей в виде россыпи мелких кристаллов. Головной свет, кстати, в самой продвинутой версии бьет вперед аж на 650 м, что пока остается рекордом для серийных автомобилей.

Появились у обновленной модели и новые элект-ронные ассистенты. Собственно, теперь седан может ехать без участия водителя на шоссе с пологими виражами и даже перестраиваться из ряда в ряд, только требует иногда подержаться за руль, дабы убедиться, что процесс остается под контролем человека. Впрочем, при движении в пробке баранку можно вообще отпустить, и Maybach сам будет трогаться, тормозить и подруливать сколь угодно долго. Интересно, что автомобиль при этом ориентируется не только на разметку, но и на окружающую обстановку: столбы, деревья и другие транспортные средства. Так, когда при движении в правом ряду впереди оказался припаркован автобус, Maybach самостоятельно объехал его вслед за впереди­идущим автомобилем.

Имеются новшества и под капотом. В частности, на смену модификации S 400 пришла версия S 450, потому что ее 3-литровый турбированный V6 прибавил в мощности с 333 до 367 л.с. Вариант S 500 сменился на S 560 и развивает 469 л.с. вместо 455. И двигатель здесь совсем другой – место 4,7-литрового 8-цилиндрового агрегата занял 4-литровый мотор с тем же количеством цилиндров. Наконец, 6-литровой 12-цилиндровой версии S 600 уже не будет. Но расстраиваться не стоит, так как ее сменила модификация S 650 с мотором от AMG модификации S 65, чей V12 объемом 6 л выдает 630 л.с., а это ровно на 100 «лошадей» больше, чем у прежнего «шестисотого».

Диапазон начальных цен на новинку варьируется от 8 280 000 рублей за версию S 450 4Matic до 13 440 000 руб­лей за вариант S 650. Разумеется, дополнительные опции могут значительно увеличить эти цифры. У меня на тесте – «бюджетный» вариант S 450 4Matic шикарного черно-бордового цвета.

VIP-ложа

Основное обновление в салоне – объединенные под общим стеклом приборы и правый экран интерфейса, получившие к тому же значительно большее количество пикселей, чем раньше. Базовое в прошлом двухспицевое рулевое колесо уже не предлагается, вместо него – несколько вариантов трехспицевых баранок. Если водителю вдруг надоест созерцать классическую приборную панель, он может поменять ее на «спортивную» или «прогрессивную».

Изменилось и количество цветов подсветки интерьера – теперь их не 7, а… 64, причем выбирать можно различные сочетания, в то время как раньше подсветка была однотонной. Появились новые сорта древесины в отделке. Результат – салон стал еще респектабельнее и дороже, чем у дорестайлинговой машины.

Из функциональных новшеств отмечу систему ENERGIZING Comfort с различными режимами, тонизирующими или расслабляющими в зависимости от выбора владельца. Система использует климат-контроль салона и сидений, ароматизацию, подогрев поверхностей, массаж, диодную подсветку и даже музыку, автоматически комбинируя их по определенному алгоритму. Правда, я сам поигрался с этими «приблудами» разок и больше ими не пользовался, а среди многообразия вариантов подсветки выбрал однотонный белый. И активную боковую поддержку в поворотах отключил – надоело, когда тебя что-то постоянно «тычет» в ребра.

Сиденья не изменились – и не нужно! Потому что это одни из лучших кресел в мире. При идеальном профиле и в общем плотной набивке у них мягкий верхний слой, благодаря которому возникает ощущение, что крес­ло принимает форму твоего тела. Диапазоны регулировок гигантские. Но еще лучше, понятное дело, на втором ряду, где в версии Maybach места для ног на 20 см больше, чем в длиннобазной версии обычного седана S-Class, – человек среднего роста здесь легко вытянет ноги. А если вдруг на втором ряду окажется баскетболист, то и ему будет комфортно, потому что можно задвинуть правое переднее кресло под переднюю панель и выдвинуть из него подставку для ног. А дополнительно из основания заднего сиденья поднимается подушка под голень.

И, конечно, боссу на заднем диване предлагаются все блага цивилизации, доступные для представительских автомобилей: раздельный климат-контроль, электрические шторки, панорамная крыша, подогревы-вентиляции-массажи и многое другое. Словом, отсюда не хочется выходить. Поэтому пусть рулит коллега, а я пока понежусь в шикарном «шезлонге»…

Безмятежность

Подвеска мягко баюкает, спинка сиденья откинута на максимум, голова покоится на надетой на подголовник мягкой подушечке, а спину тонизирует массаж «горячими камнями». В отличие от многих других машин с функцией массажа тут не камеры надуваются, а выдвигаются специальные цилиндры, поэтому воздействие получается гораз­до более эффективным – будто тебя действительно мнет умелый массажист. А подогрев в зоне позвоночника настолько мощный, что реально возникает ощущение горячих камней. И вдруг накатывает дремота: мне уже «до лампочки», как чувствует себя водитель, которому кто-то там не уступает дорогу. Не мои это проблемы…

Впрочем, большую часть времени тест-драйва мне пришлось провести все же за рулем. И, знаете, я готов терпеть классовую ненависть, исходящую от некоторых соседей по транспортному потоку, так как Mercedes-Maybach действует как релаксант, – я становлюсь спокойным и добрым. Не пропустили, да и ладно, кто-нибудь другой пропустит.

Начального 3-литрового силового агрегата хватает за глаза. И даже несмотря на общее умиротворенное настроение, педалирую я весьма активно, ведь автомобиль отзывается на подачу топлива неожиданно резво. Небольшая турбопауза чувствуется на низких оборотах, но общего положительного ощущения от управления разгоном она не портит. Тормоза цепкие, при этом плавные.

Рулевое управление тоже плавное, хотя и достаточно острое (от упора до упора меньше 2,5 оборота). Реакции на управляющие действия на удивление быстры и точны для представительского седана, причем задний пассажир совершенно не страдает, поскольку никакой резкости не наблюдается. Этот длинный, 5,5-метровый автомобиль реально доставляет удовольствие при движении по извилистому шоссе. Удивительное сочетание расслабляющего комфорта и водительского удовольствия!

По итогам теста могу сказать, что Mercedes-Maybach благодаря рестайлингу еще ближе придвинулся к идеалу. А главное, он одинаково хорош и для обитателя заднего дивана, и для сидящего за рулем, я, например, так и не смог определиться, где мне нравится больше. Так что владельцам этого автомобиля посоветовал бы иногда самим садиться за руль – не только же водителю кайф получать.

Технические характеристики Mercedes-Maybach S 450 4Matic Габариты, мм 5462х1899х1498 Колесная база, мм 3365 Диаметр разворота, м 12,9 Объем багажника, л 500 Снаряженная масса, кг 2288 Тип двигателя V6 бензиновый с турбонаддувом Рабочий объем, куб. см 2996 Макс. мощность, л.с./об/мин 367/5500–6000 Макс. момент, Нм/об/мин 520/2000–4200 Привод полный Трансмиссия 9-диапазонная автоматическая Макс. скорость, км/ч 250 Время разгона 0–100 км/ч, с 5,9 Расход топлива (средний), л/100 км нет данных Объем бака, л 80