Экзотическое исполнение модели X-Class выходит на наш рынок через полтора года после старта российских продаж этого премиального «однотонника». Помимо магии цвета – широкого набора черных декоративных элементов – пикап привлекает щедрым оснащением и эффективной агрегатной связкой: спецверсия базируется на топовом исполнении X 350 d, где мерседесовский 3-литровый 258-сильный турбодизель сочетается с постоянным полным приводом 4Matic и немецким же 7-диапазонным «автоматом» 7G-Tronic Plus. Притом что в начальных комплектациях этот автомобиль имеет 2,3-литровый турбодизель Альянса Renault-Nissan мощностью 163 и 190 л.с., подключаемый полный привод и японские коробки передач.

В ночную смену

Черно-серебристые 18-дюймовые легкосплавные диски, смоляные корпуса боковых зеркал, решетка радиатора, пороги и спортивная дуга над грузовой площадкой выглядят эксклюзивно в том числе потому, что дизайнеры использовали небанальный пакет «антихром» с преобладанием матовых поверхностей. А подножка с абразивным покрытием – это еще и практичное решение, на такой захочешь – не поскользнешься! В списке оснащения также защитное покрытие бамперов и грузовой платформы, серебристые накладки на пороги с подсветкой и металлизированные дверные ручки, причем передняя пара снабжена кнопками управления системы бесключевого доступа.

В двухрядной кабине премиальные черты объединены с сугубо утилитарными решениями, и такое сочетание выглядит уместным и свежим. Характерный пример – вставки под алюминий, соседствующие с грубым пластиком. Или, скажем, кожаную обшивку руля, рукояти селектора трансмиссии и ручника дополняют кресла, обитые износостойкой серой тканью. Изюминку привносят – контрастная вышивка Night Edition на ковриках, баранка с подрулевыми переключателями коробки передач и, конечно же, мультимедиа с 7,4-дюймовым экраном, камерой кругового обзора с высоким разрешением, акустической системой с восемью динамиками и фирменной шайбой-котроллером на центральном тоннеле.

За рулем устраиваешься с комфортом, несмотря на то, что регулируется он только по наклону. И спереди, и сзади сидишь высоко и смотришь далеко. Места вполне достаточно для всех седоков, на задний ряд выведены дефлекторы вентиляции и потолочный свет. В центральном подлокотнике – пара USB-слотов, по салону распределены поручни. Посетовать можно разве что на не очень вместительные отделения для мелочевки.

Грузовая платформа с габаритами 1587х1560х474 мм сконфигурирована таким образом, чтобы поперечно умещалась европалета. Пол устлан прочными полимерами, а по боковым стенкам пущены алюминиевые направляющие с мощными креплениями для фиксации груза. Тыловой борт откидывается на 90°, увеличивая погрузочную длину. Такой X-Class может транспортировать до 1 т поклажи, а значит, он допущен в пределы Московского третьего кольца. При этом, как и другие исполнения модели, пикап сертифицирован по грузовой категории N1 как легкий бортовой грузовик с максимальной массой не более 3,5 т.

Гламур работе не помеха

На какую же клиентуру ориентирован гламурный полноприводный пикап? Этим вопросом задаешься, едва увидев X-Class Black Night воочию. Бизнесмены? Топ-менеджеры? Состоятельные туристы, буксирующие к месту отдыха катера и кемперы?

Гадать о целевой аудитории – вещь неблагодарная, ответ лучше получить, испытав машину на дорогах и бездорожье. За рулем «ночной» модификации чувствуешь себя, как в крупном и хорошо управляющемся рамном SUV. Пикап следует за поворотами длинного (3,2 оборота от упора до упора) руля, почти не запаздывая с реакциями, уверенно стоит на высокой скорости и точно прописывает повороты (в том числе благодаря задней «многорычажке»).

Пружинная подвеска мягко отфильтровывает неровности асфальта, на крупных ухабах плавность хода ниже, но тут действует правило «выше скорость – меньше ям». К тому же с заполненным кузовом и салоном изъяны дорог отрабатываются деликатнее. Шумоизоляция сводит к минимуму паразитные звуки от дороги и набегающих воздушных потоков.

Дизельный 3-литровый 258-сильный мотор, работающий в связке с 7-диапазонным «автоматом» и постоянным полным приводом, уверенно ускоряет «немца» практически во всех дорожных ситуациях. Если же активировать «спортивные» настройки тумблером на центральном тоннеле или сбросить пару передач подрулевыми «лепестками», реакция на «газ» обострится, а доза адреналина, впрыскиваемого в вашу кровь при каждом спурте, увеличится. При этом вы можете почувствовать предел машины в резких поворотах и не будете переходить разумную грань.

Внедорожный арсенал без преувеличения серьезен. Кроме возможности активировать понижающий ряд передач и заблокировать центральный дифференциал, предусмотрены – блокировка заднего межколесного дифференциала, помощник при спуске с горы, а также пять режимов ездовой электроники (Comfort, Eco, Sport, Manual и Offroad), варьирующих настройки двигателя, трансмиссии и системы стабилизации.

Свою лепту в преодоление бездорожья вносит клиренс, составляющий 220 мм. Это на 20 мм больше, нежели в базовой европейской версии, – таков один из результатов российской адаптации модели. Как, впрочем, и увеличенные ходы подвески, которые столь велики, что спровоцировать диагональное вывешивание на этом автомобиле очень непросто. Глубина преодоления брода составляет здесь внушительные 600 мм, предусмотрены основательная защита днища и задняя стационарная буксировочная проушина. Благодаря солидному крутящему моменту (пиковые 550 Нм реализуются на полке 1400–3200 об/мин) этот пикап легко «дернет» застрявший где нибудь в снегу или раскисшей грязи другой автомобиль. А еще он может тащить прицеп с грузом общей массой 3,5 т.

Ну что ж, теперь, пожалуй, ясно, какова целевая аудитория этого «ночного странника». В роли сугубо утилитарного грузовика для строек или фермерских хозяйств мы пикап в таком оснащении, честно говоря, не видим, тем более что за исполнение Black Night просят немалые 4 125 000 рублей (притом что в принципе цены на X-Class стартуют с 3 128 000 рублей). А вот состоятельным жителям загородных коттеджей, любителям охоты, мото-, вело- и водного спорта к новинке стоит присмотреться. Тем более что, кроме «радикально черного» цвета, предусмотрена дизайнерская альтернатива – схожее белоснежное исполнение White Night.



Технические характеристики Mercedes-Benz X-Class X 350 d 4Matic AT7 Габариты, мм 5340х1920х1819 Колесная база, мм 3150 Дорожный просвет, мм 220 Объем грузовой площадки, м³ 2,48 Снаряженная масса, кг 2249 Диаметр разворота, м 13,4 Тип двигателя турбодизельный V6 Рабочий объем, см³ 2987 Макс. мощность, л.с./об/мин 258/3400 Макс. момент, Нм/об/мин 550/1400–3200 Привод постоянный полный Трансмиссия 7-диапазонная автоматическая Макс. скорость, км/ч 205 Время разгона 0–100 км/ч, с 7,9 Расход топлива (средний), л/100 км 9 Объем бака, л 73