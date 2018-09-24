В нашей традиционной рубрике двойной дебют: во-первых, мы наконец решились испытать пикап, хотя этот класс машин с дамами обычно не ассоциируется; во-вторых, в качестве автора и тест-пилота выступает популярная ведущая Первого канала

Дел у меня сегодня – вагон и маленькая тележка. Но главный пункт из списка – помочь мужу на стройке: нужно привезти ему стройматериалы. Столько, сколько поместится в машину. Притом что «лошадка» у меня ныне не только рабочая, но и весьма породистая – новый Mercedes-Benz. Но не седан, в багажник которого я безуспешно пыталась бы вместить полкубометра досок, а пикап. Первый премиальный пикап с трехлучевой звездой на капоте. И я хочу проверить, как в нем уживаются пресловутый премиум и рабоче-крестьянская философия «почти грузовичка».

Будем знакомы!

Как водится, начну с внешнего вида. Известно, что штутгартцы не разрабатывали свой пикап с нуля – за основу был взят Nissan Navara. Однако узнать первоисточник можно только по оконной линии, все остальное перелицовано. Все кузовные панели свои, мерседесовские, плюс фирменный дизайн передней части, огромная звезда на радиаторе, много хрома. Разве что ручки дверей остались от «японца», но они картину не испортили.

Конечно же, экстерьер сложно назвать по-настоящему мерседесовским – хотя бы потому, что раньше в Штутгарте пикапы не делали. Но получился он лаконичным и достойным. Здесь нет японской округлости, как у соперников по классу из Страны восходящего солнца, кузов в основном с прямыми линиями, скромной оптикой и, разумеется, все с той же фирменной трехлучевой звездой даже на «корме». Видимо, чтобы и сзади никто не перепутал этот автомобиль с кем-либо из конкурентов. Сколько сюда поместится полезного груза, узнаем поз-же, а для начала загляну в салон.

Признаюсь, опасалась, что интерьер будет слишком уж утилитарным. Ведь пикапы – это в первую очередь машины, которые должны много на себя брать и не ломаться, а красота в них отходит на второй план. Но только не в X-Class! Если не смотреть назад, можно вообще забыть, что ты в мини-грузовике. Расположение приборов, центральный экран, руль и фирменные дефлекторы системы вентиляции – все красивое, мерседесовское и смотрится дорого. Даже фирменная шайба управления «мультимедийкой» встала как родная.

А вот рычаг переключения передач явно не от Mercedes-Benz. Помня, в машине какого бренда я сижу, привычно тянусь переключать скорости правым подрулевым рычажком и… не нахожу его. Нет рычажка на своем месте! Зато есть непривычно длинная «кочерга» трансмиссии на центральном тоннеле (еще один привет от донорского «японца»). Впрочем, не буду придираться к мелочам. Тем более что в остальном водительское место полностью соответствует «штутгартскому стандарту»: отличная эргономика, обзорность, удобные настройки кресла. Кто там сказал, что этот автомобиль только для брутальных мужиков? Мне, вовсе не обладающей фигурой бодибилдерши, он вполне комфортен.

Что же касается мест на втором ряду, то их, как и в большинстве других пикапов, особо удобными не назовешь. Но что мне действительно понравилось, так это электропривод заднего стекла. Легкое нажатие кнопки – и оно закрылось. Или же открылось, чтобы можно было достать нужную вещь из кузова, не выходя из кабины. Впрочем, перейдем к практическим занятиям. В том смысле, что пришло время испытать «немца» на ходу, а заодно проверить его «трудовой ресурс».

По долинам и по взгорьям

Обычно в пикапах, особенно без груза, ехать не очень-то комфортно: кузов подбрасывает чуть ли не на каждой кочке, «корма» так и норовит «спрыгнуть» с траектории. Но только не здесь! Как выяснилось, сзади у X-Class не привычные рессоры, а пятирычажная подвеска – отсюда и несвойственная этому классу автомобилей плавность хода. А что будет, если загрузить его по полной?

Сейчас проверим. Грузоподъемность этого Mercedes-Benz – тонна с небольшим. Размеры кузовной платформы позволяют разместить на ней стандартный деревянный поддон. Словом, классика жанра – пока ничего удивительного. Ну что ж, начнем грузить. И – в путь!

Надо признать, что поведение груженого автомобиля особенно не изменилось – мощности двигателя хватает. Кстати, у меня под капотом 2,5-литровый дизель, 190 л.с., и этого достаточно, чтобы не замечать тонну груза за спиной (есть еще версия на 163 «лошадки», она предлагается в базовой комплектации). Словом, на шоссе не скажешь, что это не «легковушка». Однако асфальт заканчивается, съезжаю на грунтовку, которая вскоре превращается в подобие танкового полигона: после дождей ее изрядно потрепали тракторы и самосвалы.

Тем не менее к полному приводу «немца» никаких претензий: понижающий ряд и блокировка заднего дифференциала делают свое дело. Есть и система помощи при спуске с горы, которая тоже отрабатывает свое существование. Так что автомобиль доставит груз даже по пересеченной местности.

Итак, все довольны: муж – тем, что вовремя привезли все нужные материалы, строители – тем, что не придется терять время на участке, я – тем, что помогла супругу и протестировала новую модель. Осталось лишь подвести итоги и назвать цену этого Mercedes-Benz.

Она стартует с 2 899 000 и финиширует на отметке 3 499 000 рублей. Основной конкурент – Volkswagen Amarok, который дешевле в «базе», но почему-то дороже в топовом исполнении. И выбирать между двумя «немцами» каждый должен сам, кому чья философия ближе – концерна из Штутгарта или из Вольфсбурга. Меня же Mercedes-Benz X-Class полностью устроил: он наиболее точно соответствует выражению «и в пир, и в мир, и в добрые люди». Это не просто премиум, а очень практичный премиум. Все, как я люблю!