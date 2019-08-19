Кроссоверы в исполнении с дополнительным рядом сидений есть у целого ряда производителей, но не все предлагают их для российских покупателей. По вашей оценке, каков потенциальный объем рынка таких автомобилей у нас в стране?

Нужно отметить, что в данном сегменте среднеразмерных кроссоверов моделей с 3-м рядом сидений не так много, хватит пальцев одной руки, чтобы их пересчитать. А в ценовом сегменте до 2-х миллионов рублей таковых и вовсе исчезающе мало. Таким образом мы предлагаем для клиентов реальную альтернативу подержанным минивэнам и крупным внедорожникам с 3-им рядом.

Преимущество 7-местной версии в нашем исполнении - это удобный третий ряд сидений с возможностью наклона спинки кресел и специальными местами для хранения, вместительный багажник с органайзером объемом 17л под полом. При этом второй ряд оснащен сдвижными сидениями, позволяющими трансформировать салон, для удобства посадки и высадки пассажиров с 3-го ряда и все это в том же кузове что и 5-местный вариант. Нашим инженерам удалось добиться не только прекрасной эргономики, но и сохранить отличную цену, так как доплата за салон с 16 вариантами его трансформации составит всего 50 тысяч рублей.