Mitsubishi Outlander был и остается нашим флагманом продаж. Он составляет примерно 60% от всех наших продаж и входит в Топ-5 самых популярных кроссоверов в России. Не в последнюю очередь благодаря тому, что данная модель производится в России.
Также на фоне смещения фокуса российских автовладельцев в сторону SUV, мы уверены, что Mitsubishi Outlander благодаря великолепному набору потребительских качеств еще долго будет оставаться в лидерах своего сегмента.
Пока рано еще говорить о результатах, так как продажи официально стартовали только 1 августа, тем не менее 7-местная версия не планировалась как основной драйвер продаж, тут речь скорее о возможности выбора, об удобстве для клиентов и удовлетворении существующего спроса на доступные модели с третьим рядом сидений. К слову, мы не ограничились только 7-местной версией, так же в августе мы запустили в продажу долгожданную версию Outlander c бежевым салоном.
Mitsubishi Outlander – это семейный кроссовер. Его выбирают те, кто ценит в автомобиле прежде всего надежность, вместительность и комфорт. Особенно эта версия будет актуальна для семей с двумя и более детьми, которые планируют передвигаться не только по городу, но и совершать длительные путешествия, а поможет им в этом полный привод. Мы разделяем семейные ценности наших клиентов, поэтому создали автомобиль, в котором ВСЕГДА НАЙДЕТСЯ МЕСТО ДЛЯ САМОГО ГЛАВНОГО!
Нужно отметить, что в данном сегменте среднеразмерных кроссоверов моделей с 3-м рядом сидений не так много, хватит пальцев одной руки, чтобы их пересчитать. А в ценовом сегменте до 2-х миллионов рублей таковых и вовсе исчезающе мало. Таким образом мы предлагаем для клиентов реальную альтернативу подержанным минивэнам и крупным внедорожникам с 3-им рядом.
Преимущество 7-местной версии в нашем исполнении - это удобный третий ряд сидений с возможностью наклона спинки кресел и специальными местами для хранения, вместительный багажник с органайзером объемом 17л под полом. При этом второй ряд оснащен сдвижными сидениями, позволяющими трансформировать салон, для удобства посадки и высадки пассажиров с 3-го ряда и все это в том же кузове что и 5-местный вариант. Нашим инженерам удалось добиться не только прекрасной эргономики, но и сохранить отличную цену, так как доплата за салон с 16 вариантами его трансформации составит всего 50 тысяч рублей.
Всего 12 модификаций, включая версию с 3-литровым двигателем, новый бежевый салон и 7-местные варианты.
Наибольшей популярностью пользуются комплектации с двигателем 2.0 л стоимостью до 2 млн рублей.
7-местное исполнение доступно на базе двух комплектаций 2.0 MIVEC Intense+ 4WD и 2.4 MIVEC Ultimate 4WD. Так что, как уже было отмечено выше, вместе с 3-им рядом вы получаете все преимущества обновленного Outlander плюс вместительный багажник с органайзером объемом 17л под полом, второй ряд оснащенный сдвижными сидениями, позволяющими 16 вариантов трансформации салона.
Такая тенденция имеет место быть. Модификации с передним приводом и у нас одни из самых популярных. Во-первых, переднеприводные версии пользуются спросом в южных регионах России, где климатические условия не столь суровы. Также такие варианты выбирают клиенты, которые преимущественно эксплуатируют автомобиль в городских условиях. Хочется также верить, что наши дороги стали лучше и людям уже не требуется полный привод для преодоления перекопов со времен революции, но мы несколько консервативны в хорошем смысле этого слова, поэтому у наших кроссоверов один из самых высоких дорожных просветов в классе, позволяющий проехать даже если у вас нет полного привода. Но если все же вы намерены штурмовать грязевые рвы, к вашим услугам старший брат Outlander - рамный внедорожник Pajero Sport с постоянным полным приводом.
Впереди у нас специальные модели внедорожников. А в начале следующего года ждем в России и радикально обновленный Mitsubishi ASX.