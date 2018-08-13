Российский автомобильный рынок еще не готов к большим продажам. Высокие цены на автомобили, нет дорог, нет парковок, дорогой бензин, - масса ограничений сверху
Главным рынком сбыта для модели Eclipse Cross считается США и Канада. А это именно те страны, где в свое время была наиболее распространена модель Mitsubishi Eclipse – двухдверное спортивное купе, которое выпускалось с 1989 по 2011 годы и действительно стало легендарным. Кстати, вы наверняка знаете, что это купе никогда официально не поставлялось в Россию, но, тем не менее, и в нашей стране оно пользовалось определенной популярностью. Его до сих пор можно встретить на российских дорогах! Но семь лет назад Eclipse сняли с производства, а в 2015 году ушел с рынка и знаменитый lancer Evolution. В компании понимали, что марка Mitsubishi не может потерять имидж производителя спортивных автомобилей и эту тему необходимо поддерживать. Это, собственно говоря, и стало толчком к созданию совершенной новой модели Eclipse Cross, премьера которой состоялась в 2017 году.
Этимология названия, по-моему, очевидна: приставка Cross появилась, во-первых, для того, чтобы «развести» новинку со старой моделью, а во-вторых, для того, чтобы подчеркнуть, что это кроссовер, новый спортивный кроссовер. Относительно недавно компания Mitsubishi приняла стратегическое решение сосредоточиться исключительно на внедорожниках и кроссоверах, и новый Eclipse Cross – один из них.
Дело в том, что далеко не во всех странах все эти три модели одновременно присутствуют на рынке. И главный упор в разных регионах делается на разные модели. В России нашей «фокусной» моделью несомненно является Outlander – лидер всей нашей линейки и локомотив продаж. У Eclipse Cross немножко другая задача. С точки зрения габаритов он, действительно, четко вписывается в промежуток между ASX и Outlander. Но в данном случае это не важно. У него, как я уже сказал, особая миссия. Если покупка любого другого автомобиля Mitsubishi традиционно воспринимается как рациональный и прагматичный выбор, то Eclipse Cross – это выбор, в первую очередь, эмоциональный. Посмотрите хотя бы на его дизайн! Причем, я имею в виду не только дизайн экстерьера, ни и интерьера тоже. Этот автомобиль просто создан для того, чтобы нравиться и привлекать внимание. Особенно хорош он в фирменном красном цвете. Он просто не может не вызывать положительных эмоций. И, тем самым, он заставляет наших потенциальных покупателей несколько иначе взглянуть на весь бренд Mitsubishi.
Да, конечно, даже исходя исключительно из внешнего вида Eclipse Cross мы предполагали, что эта модель потенциально сможет привлечь гораздо больше женской аудитории, чем у нас было раньше. Ожидания, скажу сразу, полностью оправдались. По итогам первых трех месяцев продаж мы видим, что порядка 45% покупателей Eclipse Cross - это женщины. Ни одна другая модель из нашей линейки подобных результатов никогда не показывала! Помимо этого, мы предполагаем, что эта Eclipse Cross позволит нам заметно омолодить нашу аудиторию. Так, типичный владелец Mitsubishi Outlander или Pajero Sport – это мужчина в возрасте около 40 лет. Это уже достаточно зрелые люди, с устоявшимися взглядами на жизнь, со сложившимся отношением к автомобилям и очень четко знающие, что именно они хотят получить за свои деньги. Они придерживаются прагматических взглядов и эмоциональная составляющая их интересует в меньшей степени. Покупатель Eclipse Cross моложе. Он еще только начинает свой жизненный путь и формирует свою карьеру. Он ведет активный образ жизни, увлекается спортом и путешествиями. Рациональные критерии выбора для него тоже важны, но в данном случае они вторичны.
Говоря о внедорожных возможностях, надо отдавать отчет что Eclipse Cross – это кроссовер. Правда, кроссовер отнюдь не лишенный некоторых внедорожных амбиций. Он изначально не предназначен для покорения тяжелого бездорожья, но его дорожный просвет составляет 183 мм, и он вооружен уникальной системой полного привода Super All Wheel Control. Кстати, эта система – дальний родственник полноприводной трансмиссии, которая применялась на легендарном Lancer Evolution. Главная задача такой трансмиссии, это обеспечение безопасности на дороге и предоставление удовольствия от вождения. Он помогает справиться и со сложными дорожными условиями, но суровое бездорожье – не его стихия. Мы позиционируем Eclipse Cross именно как городской кроссовер, но, повторю еще раз, с некоторыми внедорожными амбициями.
Каждый раз, когда на рынок выводится какая-либо новая модель, у автопроизводителя есть на нее определенные планы. Так было и в случае с Eclipse Cross. Пока, по итогам трех месяцев продаж, я могу сказать, что эти планы мы перевыполняем. Объемы продаж даже несколько превосходят наши ожидания! Но дефицита автомобилей у дилеров пока нет. Можно прийти в любой дилерский центр Mitsubishi, пройти тест-драйв на максимальной версии автомобиля, на которую установлены все возможные опции, определиться с тем, что вам действительно надо, и сделать заказ.
На нашем рынке всего представлено пять комплектаций. Все они подразумевают автомобиль с полуторалитровым турбированным двигателем. Между прочим, специально разработанным для этой модели! Данный мотор может сочетаться как с механической КПП, так и с вариатором. МКПП устанавливается на самую доступную переднеприводную версию. Все остальные модификации идут с вариатором. Это, замечу, тоже новый агрегат уже восьмого по счету поколения, который нашим инженерам удалось очень удачно «подружить» с полуторалитровым мотором. Судя по отзывам наших клиентов, которые проходили дилерские тест-драйвы, многие из них даже не поняли, что на машине стоит бесступенчатая трансмиссия. По всем ощущениям она больше всего напоминает классический автомат.
Еще я хотел бы сказать, что специально для российского рынка мощность двигателя Mitsubishi Eclipse Cross была понижена со 163 до 150 л.с. Это позволило, во-первых, безбоязненно заправлять машину 92-м бензином, а во-вторых, помогло нашим покупателям неплохо сэкономить на налогах. Причем, надо специально отметить, что такая перенастройка никак не повлияла на тяговые и динамические характеристики автомобиля.
Я бы сказал так: у наших покупателей наиболее востребованы три средних комплектации. Все они с бесступенчатой трансмиссией и полним или передним приводом. Максимальная версия, на которую установлено максимальное количество опций, адресована самым взыскательным покупателям и потому стоит ощутимо дороже. Если же говорить про самую младшую, «входную» версию, которая оснащена механической КПП, то она проигрывает по популярности машинам с вариатором. Это общая тенденция, которая наметилась еще несколько лет – наши покупатели все чаще и чаще предпочитают автомобили с автоматическими коробками передач. В условиях современного городского трафика, это вовсе не удивительно!
Все верно. Все версии Eclipse Cross, продающиеся в России, собираются в Японии. Других вариантов нет. Я знаю, что для многих покупателей это важно и японское качество по-прежнему очень высоко ценится в нашей стране. И в заключении, я хотел бы еще раз отметить, что Eclipse Cross органично сочетает в себе все базовые принципы нашей компании, такие, как надежность и высочайшее качество продукта.
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