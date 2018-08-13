Главным рынком сбыта для модели Eclipse Cross считается США и Канада. А это именно те страны, где в свое время была наиболее распространена модель Mitsubishi Eclipse – двухдверное спортивное купе, которое выпускалось с 1989 по 2011 годы и действительно стало легендарным. Кстати, вы наверняка знаете, что это купе никогда официально не поставлялось в Россию, но, тем не менее, и в нашей стране оно пользовалось определенной популярностью. Его до сих пор можно встретить на российских дорогах! Но семь лет назад Eclipse сняли с производства, а в 2015 году ушел с рынка и знаменитый lancer Evolution. В компании понимали, что марка Mitsubishi не может потерять имидж производителя спортивных автомобилей и эту тему необходимо поддерживать. Это, собственно говоря, и стало толчком к созданию совершенной новой модели Eclipse Cross, премьера которой состоялась в 2017 году.

Этимология названия, по-моему, очевидна: приставка Cross появилась, во-первых, для того, чтобы «развести» новинку со старой моделью, а во-вторых, для того, чтобы подчеркнуть, что это кроссовер, новый спортивный кроссовер. Относительно недавно компания Mitsubishi приняла стратегическое решение сосредоточиться исключительно на внедорожниках и кроссоверах, и новый Eclipse Cross – один из них.