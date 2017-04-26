Компания Nissan создала отделение по развитию и расширению присутствия на глобальном рынке моделей, которые прошли подготовку в спортивном отделении Nismo

Скорее всего, это связано с крайне низкими продажами Nismo-моделей, основная часть которых представлена в Японии и США: в прошлом году удалось продать лишь 15 тысяч таких машин.

По словам главы Nissan Motorsport International (Nismo) Такао Катагери, отделение расширит свое присутствие в новых сегментах, а модели, прошедшие подготовку в отделении, будут доступны на всех основных рынках, включая Японию, Северную Америку, Европу и Ближний Восток. Согласно новой стратегии отделение будет готовить новые модели в более сжатые сроки.

На сегодня у Nismo не так много моделей, которые представлены на нескольких рынках. По сути это версии 370Z, GT-R, Juke, Note и Patrol. При этом, в Nissan ранее закрыли несколько проектов по созданию спортивных и «заряженных» моделей. Так, в статусе концепта осталось купе iDX, а проект создания мощного седана Infiniti Q50 Eau Rogue с двигателем от Nissan GT-R так и не был реализован. Новый подход, вероятнее всего, говорит об изменении позиции руководства Nissan по отношению к нишевым моделям от Nismo.