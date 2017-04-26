Автомобильный портал Motorpage
26 апр 2017

Nissan выведет модели Nismo на все основные рынки

Nissan выведет модели Nismo на все основные рынки
Автор фото: фирма-производитель

Компания Nissan создала отделение по развитию и расширению присутствия на глобальном рынке моделей, которые прошли подготовку в спортивном отделении Nismo

Скорее всего, это связано с крайне низкими продажами Nismo-моделей, основная часть которых представлена в Японии и США: в прошлом году удалось продать лишь 15 тысяч таких машин.

По словам главы Nissan Motorsport International (Nismo) Такао Катагери, отделение расширит свое присутствие в новых сегментах, а модели, прошедшие подготовку в отделении, будут доступны на всех основных рынках, включая Японию, Северную Америку, Европу и Ближний Восток. Согласно новой стратегии отделение будет готовить новые модели в более сжатые сроки.

На сегодня у Nismo не так много моделей, которые представлены на нескольких рынках. По сути это версии 370Z, GT-R, Juke, Note и Patrol. При этом, в Nissan ранее закрыли несколько проектов по созданию спортивных и «заряженных» моделей. Так, в статусе концепта осталось купе iDX, а проект создания мощного седана Infiniti Q50 Eau Rogue с двигателем от Nissan GT-R так и не был реализован. Новый подход, вероятнее всего, говорит об изменении позиции руководства Nissan по отношению к нишевым моделям от Nismo.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Nissan

Комментарии к новости

Последние новости

...
Nissan Rogue (X-Trail)

Nissan показал гусеничный кроссовер

11 апреля 2017
Nissan Murano 2016

Nissan отзывает автомобили в России

07 апреля 2017
Nissan GT-R Copzilla 2017

Nissan GT-R превратили в полицейский перехватчик

06 апреля 2017
Nissan X-Trail X-Scape 2017

Nissan X-Trail получил спецверсию с собственным дроном

05 апреля 2017
Nissan X-Trail 2017

В Китае показали обновленный Nissan X-Trail

27 марта 2017
Nissan Qashqai 2018

Обновленный Nissan Qashqai

09 марта 2017

 Новости Nissan

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volkswagen Golf - volkswagen golf 2003 пять из семи Вторичный рынок
26 апреля 2017

Volkswagen Golf
"Пять из семи"
Mercedes-Benz Vito - mercedes-benz vito 2015 выигрышная комбинация
Тест драйв
25 апреля 2017

Mercedes-Benz Vito
"Выигрышная комбинация"
Smart Fortwo Coupe - smart fortwo 2015 антиробот
Тест драйв
24 апреля 2017

Smart Fortwo Coupe
"Антиробот"
Nissan Murano - nissan murano 2016 огненно-пушистый
Тест драйв
21 апреля 2017

Nissan Murano
"Огненно-пушистый"

Написано новостей:

1 8 7 2 3