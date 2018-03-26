Автомобильный портал Motorpage
Как французская инженерия, японская харизма и российская адаптация слились в одном Nissan Terrano
Логотип Nissan

О Nissan Terrano

По-русски

Ниссан Террано

Тест-драйвов
7 (все тесты)
Двигателей
4 (открыть)
Комлектаций
6 (открыть)
Последнее поколение
III (открыть)
Отзывов на сайте
0 (прочитать)
Цены
от 893 000
до 1 082 000
Nissan Terrano 2016 вид спереди
Nissan Terrano 2016 вид сбоку
Плавность хода в списке важных конкурентных преимуществ
Nissan Terrano 2016 вид сзади
Короткие свесы и клиренс 210 мм облегчают движение вне города
Nissan Terrano 2016 салон
Не считая «слепых» кнопок на приливе консоли, эргономика неплоха
Nissan Terrano 2016 приборная панельNissan Terrano 2016 потолокNissan Terrano 2016 дополнительный ящик
Nissan Terrano 2016 центральная консоль
Стратегия Nissan – предлагать Terrano только в щедром оснащении
Nissan Terrano 2016 6МКПП
Nissan Terrano 2016 передние кресла
У водительского кресла удобная регулировка по высоте
Nissan Terrano 2016 задний диван
Диван имеет развитый профиль, две складные секции и три подголовника
Nissan Terrano 2016 багажное отделениеNissan Terrano 2016 запасное колесо
Технологическая карта тест-драйва автомобиля Nissan Terrano
Технологическая карта тест-драйва автомобиля Nissan Terrano

Такие автомобили принято называть честными: отсутствие «голых» комплектаций и приспособленность к нашим реалиям – секрет успеха кроссовера из Страны восходящего солнца

С момента дебюта Nissan Terrano на российском рынке прошло уже более трех лет. За это время компактный кроссовер заработал репутацию «рабочей лошадки» из японской «конюшни» и претерпел серию важных модернизаций. То обстоятельство, что модель имеет много общего с Renault Duster по технике, компоновке и дизайну, воспринимается многими покупателями как несомненный плюс, и это понятно – у «француза» хорошая репутация на нашем рынке. Однако срабатывает и дополнительный триггер продаж – магия японского бренда. Даже звучное имя работает на нашего героя. Покупатели хотят верить, что кроссовер с несущим кузовом унаследовал харизму и мощь рамных Terrano родом из 1980-х, и в этом помогает дизайн. Terrano выглядит брутальнее большинства моделей из российской линейки Nissan и при этом не кажется устаревшим.

Домашняя атмосфера

Изюминка дизайна Terrano – сочетание эффектного и удобного. Крупная светотехника с заостренными кромками, мощные рейлинги и пухлые колесные арки добавляют кроссоверу солидности, все двери широкие и открываются на большой угол. В то же время наш герой не является рабом моды – у него внушительная площадь бокового остекления, высокий капот и, как следствие, отличный обзор. Светодиодных элементов не предусмотрено, но и галогенная оптика неплохо справляется со своей задачей. А вот за внешние зеркала-«маломерки» «японца» пожурим: будь «лопушки» побольше, Terrano и смотрелся бы эффектнее, и контролировать перемещения соседей по потоку стало бы проще.

Салон кроссовера обжит, за что нужно похвалить не только компоновщиков, но и маркетологов. «Голых» комплектаций не предусмотрено, даже в базовом исполнении Comfort имеется кондиционер, CD/MP3-проигрыватель, система «ЭРА-ГЛОНАСС», две фронтальные подушки безопасности, обогрев и электрорегулировка зеркал, громкая связь Bluetooth и USB-разъем для подключения и подзарядки внешних устройств. В средних комплектациях (Elegance и Elegance Plus) добавляются обогрев передних кресел, удобная регулировка водительского сиденья по высоте, круиз-контроль с кнопками управления на руле, обогрев всей площади лобового стекла, а подушек безопасности становится четыре. Топовое же исполнение Tekna может похвастать фирменной мультимедиа Nissan Connect с русифицированной навигацией, камерой заднего вида, системой дистанционного запуска двигателя (до 200 м) и другими электронными благами, ассоциирующимися с автомобилями более высокого класса.

Тестовый кроссовер, представленный щедрой комплектацией Elegance Plus, привлекателен тем, что в нем нет явных следов экономии на мелочах. Наличие грубоватого пластика оправданно, поскольку это вписывается в легенду «честного» мужского автомобиля. На передней панели нашлось место сразу для двух вещевых боксов, нет недостатка в подстаканниках, рулевое колесо обшито кожей, украшено серебристыми вставками, имеет мультифункциональные клавиши и удобный подрулевой джойстик для регулировки громкости и смены треков магнитолы. Жаль только, что у баранки лишь одна регулировка – по углу наклона. Хотя благодаря лифту кресла и удобным сиденьям (после рестайлинга они получили удлиненную подушку и более развитую поддержку) устраиваешься без проблем.

На недостаток пространства в салоне тоже жаловаться не приходится. Над головой и перед коленями есть даже небольшие излишки объема, да и узким этот автомобиль не назовешь – водитель и передний пассажир не сталкиваются локтями, а троим взрослым на заднем ряду не приходится ютиться. Места для багажа также вполне достаточно: отсек на 408 л – вполне достойный показатель. К тому же под фальшполом помимо полноразмерной запаски организован целый «комод» – в глубоких ящичках можно хранить не только инструмент или аптечку, но и, к примеру, обувь или что-то из одежды. Кроме того, объем багажника увеличится до 1570 л, если сложить задний диван (разрезная спинка имеет пропорции 60:40). Имейте в виду и то, что у моноприводных Terrano из-за иной конструкции задней подвески отсек еще больше (от 475 до 1636 л).

Выбираем комфорт

Автопроизводители нередко лукавят, говоря в рекламе о «высокой плавности хода» своих моделей. Но в случае с Nissan Terrano ни о каком преувеличении речи не идет. Этот автомобиль на удивление «мягко стелет», сглаживая дорожную «мелочевку» и неровности среднего калибра. Правда, большие ямы, стыки и выступы кроссовер не любит, содрогаясь на них всем корпусом. Несмотря на это, ехать на нем по грунтовке – одно удовольствие: крейсерская скорость будет высокой, курсовая устойчивость на хорошем уровне, да и пробоев подвески не случится – энергоемкость отменная.

Управляется «японец» комфортно и точно, но без претензий на спортивность. Автомобиль отлично стоит на скоростной прямой и не заставляет осторожничать в быстрых поворотах. Однако, если вы поедете в «пределе», появятся и боковые крены, и запаздывания с реакциями на руление, и смещение «кормы» на вираже при наезде на выбоину или кочку. А потому совет: хотите больше драйва, смотрите в сторону полноприводных исполнений. Они имеют заднюю многорычажную подвеску (в отличие от монопривода, где сзади установлена торсионная балка) и управляются азартнее.

Советуем также тест-драйвы конкурирующих машин

Chery Tiggo 5
(универсал 5-дв.)

Chery Tiggo 5 (универсал 5-дв.)
Поколение
I рестайлинг
Тест-драйвов
2

Great Wall Hover H6
(универсал 5-дв.)

Great Wall Hover H6 (универсал 5-дв.)
Поколение
I
Тест-драйвов
0

Citroen C-Crosser
(универсал)

Citroen C-Crosser (универсал)
Поколение
I
Тест-драйвов
3

Руль Terrano информативен, но туговат, что вряд ли понравится женщинам. А вот за внедорожные способности ставим жирный плюс. Геометрическая проходимость замечательна, а подвеска обладает солидными ходами, поэтому даже переднеприводная версия не будет беспомощной на проселке – содействие окажет система стабилизации (положена всем комплектациям, кроме базовой), умеющая «душить» двигатель и притормаживать буксующее колесо.

Что же касается тестового полноприводного кроссовера, то для него бездорожье просто родная стихия. Задняя ось подключается при пробуксовке передних колес достаточно оперативно, а на сложных участках логично активировать электронную блокировку муфты (действует до скорости 80 км/ч). Серьезным подспорьем на проселке будет и 6-ступенчатая «механика», передачи которой нарезаны очень мелко, а сверхкороткая «первая» является и вовсе бюджетной альтернативой «понижайке», помогая и на скользких спусках, и на рыхлых поверхностях.

В городе и на трассе 6-ступенчатая коробка становится для водителя таким же полезным орудием, как хлыст для всадника. Хотите от машины резвых реакций – чаще переключайтесь «вниз». На пониженных передачах бензиновый 2-литровый 143-сильный мотор выходит на пик тяги и мощности, и Terrano ускоряется с двойным энтузиазмом.

В то же время здесь предусмотрена возможность повысить экономичность и сгладить отклики на «газ». Если нужен такой алгоритм, как можно скорее переключитесь «вверх» (как вариант, по схеме «вторая» – «четвертая» – «шестая»), переведите тумблер режимов полноприводной трансмиссии в положение 2WD, а также нажмите клавишу Eco, спрятавшуюся, увы, где-то у основания центральной консоли. По моим оценкам, расход топлива снизится в этом случае примерно на 1,5 л. Кстати, зимой при езде в московских пробках Terrano «выпивал» почти 13 л/100 км.

Плата за удовольствие

На какие еще преимущества может рассчитывать покупатель? В частности, на стандартную гарантию три года или 100 000 км пробега, поддержку по гарантийному ремонту в Европе и СНГ, а также на оригинальные аксессуары от Nissan – спойлер, держатель для велосипеда, стальные поперечины для рейлингов, багажную сетку, вешалку для одежды, дефлекторы окон и капота, боковые дуги с подножками… Все перечисленное – только часть позиций из обширного списка, о котором подробнее расскажут дилеры марки.

Единственное, что немного расстраивает, – это не слишком гуманный ценник. За самый доступный кроссовер с передним приводом, 5-ступенчатой «механикой» и 1,6-литровым 114-сильным бензиновым мотором нужно отдать как минимум 930 000 рублей, а за машину с полным приводом и 6-ступенчатой «механикой» – уже 1 104 000 рублей. Для сравнения, цены на самый доступный Renault Duster стартуют с 659 000 рублей, на Hyundai Creta – с 799 900. Правда, Ford EcoSport, к примеру, меньше чем за 950 000 рублей не купишь. Выходит, что со своим «младшим» кроссовером Nissan в России явно не демпингует, хотя и сильно завышенной цену тоже не назовешь, особенно с учетом того, что автомобиль щедро оснащен уже в «базе». Как бы то ни было, покупая модель Terrano, вы можете рассчитывать на комфорт, надежность, проходимость и драйверское удовольствие. Отдать свои кровные за эти качества совсем не жалко.  

Технические характеристики Nissan Terrano 2.0 MT6 4WD

Габариты, мм

4342х1822х1662

Колесная база, мм

2675

Диаметр разворота, м

10,4

Дорожный просвет, мм

210

Объем багажника, л

408

Снаряженная масса, кг

1416

Тип двигателя

бензиновый L4

Рабочий объем, куб. см

1998

Макс. мощность, л.с./об/мин

143/5750

Макс. момент, Нм/об/мин

195/4000

Привод

полный

Трансмиссия

механическая 6-ступенчатая

Макс. скорость, км/ч

180

Время разгона 0–100 км/ч, с

10,7

Расход топлива (средний), л/100 км

7,8

Объем бака, л

50

Вас заинтересует:

Вам понравился этот тест-драйв?

Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках

ИЛИ
Комментировать

Обязательно ознакомьтесь с другими тест-драйвами Nissan Terrano:

Nissan Terrano - nissan terrano 2016 в своей тарелке
Тест драйв
12 июля 2017

Nissan Terrano
"В своей тарелке"
Nissan Terrano - nissan terrano 2016 дом на горе
Тест драйв
14 июня 2016

Nissan Terrano
"Дом на горе"
Все тест-драйвы Nissan Terrano

Выбираете автомобиль? Посмотрите конкурентов Nissan Terrano:

Chery Tiggo 5
(универсал 5-дв.)

Chery Tiggo 5 (универсал 5-дв.)
Тест-драйвов
2
Двигателей
2
Комлектаций
4
Поколение
I рестайлинг
Цены
от 999 900
до 1 179 000

Great Wall Hover H6
(универсал 5-дв.)

Great Wall Hover H6 (универсал 5-дв.)
Тест-драйвов
0
Двигателей
5
Комлектаций
12
Поколение
I
Цены
от 749 000
до 1 149 000

Citroen C-Crosser
(универсал)

Citroen C-Crosser (универсал)
Тест-драйвов
3
Двигателей
5
Комлектаций
9
Поколение
I
Цены
от 959 000
до 1 254 000

Peugeot 4007
(универсал)

Peugeot 4007 (универсал)
Тест-драйвов
3
Двигателей
5
Комлектаций
8
Поколение
I
Цены
от 979 000
до 1 244 000
 Все одноклассники и конкуренты

Комментарии к тест-драйву

Сделано тест-драйвов:

2 3 0 0