Такие автомобили принято называть честными: отсутствие «голых» комплектаций и приспособленность к нашим реалиям – секрет успеха кроссовера из Страны восходящего солнца

С момента дебюта Nissan Terrano на российском рынке прошло уже более трех лет. За это время компактный кроссовер заработал репутацию «рабочей лошадки» из японской «конюшни» и претерпел серию важных модернизаций. То обстоятельство, что модель имеет много общего с Renault Duster по технике, компоновке и дизайну, воспринимается многими покупателями как несомненный плюс, и это понятно – у «француза» хорошая репутация на нашем рынке. Однако срабатывает и дополнительный триггер продаж – магия японского бренда. Даже звучное имя работает на нашего героя. Покупатели хотят верить, что кроссовер с несущим кузовом унаследовал харизму и мощь рамных Terrano родом из 1980-х, и в этом помогает дизайн. Terrano выглядит брутальнее большинства моделей из российской линейки Nissan и при этом не кажется устаревшим.

Домашняя атмосфера

Изюминка дизайна Terrano – сочетание эффектного и удобного. Крупная светотехника с заостренными кромками, мощные рейлинги и пухлые колесные арки добавляют кроссоверу солидности, все двери широкие и открываются на большой угол. В то же время наш герой не является рабом моды – у него внушительная площадь бокового остекления, высокий капот и, как следствие, отличный обзор. Светодиодных элементов не предусмотрено, но и галогенная оптика неплохо справляется со своей задачей. А вот за внешние зеркала-«маломерки» «японца» пожурим: будь «лопушки» побольше, Terrano и смотрелся бы эффектнее, и контролировать перемещения соседей по потоку стало бы проще.

Салон кроссовера обжит, за что нужно похвалить не только компоновщиков, но и маркетологов. «Голых» комплектаций не предусмотрено, даже в базовом исполнении Comfort имеется кондиционер, CD/MP3-проигрыватель, система «ЭРА-ГЛОНАСС», две фронтальные подушки безопасности, обогрев и электрорегулировка зеркал, громкая связь Bluetooth и USB-разъем для подключения и подзарядки внешних устройств. В средних комплектациях (Elegance и Elegance Plus) добавляются обогрев передних кресел, удобная регулировка водительского сиденья по высоте, круиз-контроль с кнопками управления на руле, обогрев всей площади лобового стекла, а подушек безопасности становится четыре. Топовое же исполнение Tekna может похвастать фирменной мультимедиа Nissan Connect с русифицированной навигацией, камерой заднего вида, системой дистанционного запуска двигателя (до 200 м) и другими электронными благами, ассоциирующимися с автомобилями более высокого класса.

Тестовый кроссовер, представленный щедрой комплектацией Elegance Plus, привлекателен тем, что в нем нет явных следов экономии на мелочах. Наличие грубоватого пластика оправданно, поскольку это вписывается в легенду «честного» мужского автомобиля. На передней панели нашлось место сразу для двух вещевых боксов, нет недостатка в подстаканниках, рулевое колесо обшито кожей, украшено серебристыми вставками, имеет мультифункциональные клавиши и удобный подрулевой джойстик для регулировки громкости и смены треков магнитолы. Жаль только, что у баранки лишь одна регулировка – по углу наклона. Хотя благодаря лифту кресла и удобным сиденьям (после рестайлинга они получили удлиненную подушку и более развитую поддержку) устраиваешься без проблем.

На недостаток пространства в салоне тоже жаловаться не приходится. Над головой и перед коленями есть даже небольшие излишки объема, да и узким этот автомобиль не назовешь – водитель и передний пассажир не сталкиваются локтями, а троим взрослым на заднем ряду не приходится ютиться. Места для багажа также вполне достаточно: отсек на 408 л – вполне достойный показатель. К тому же под фальшполом помимо полноразмерной запаски организован целый «комод» – в глубоких ящичках можно хранить не только инструмент или аптечку, но и, к примеру, обувь или что-то из одежды. Кроме того, объем багажника увеличится до 1570 л, если сложить задний диван (разрезная спинка имеет пропорции 60:40). Имейте в виду и то, что у моноприводных Terrano из-за иной конструкции задней подвески отсек еще больше (от 475 до 1636 л).

Выбираем комфорт

Автопроизводители нередко лукавят, говоря в рекламе о «высокой плавности хода» своих моделей. Но в случае с Nissan Terrano ни о каком преувеличении речи не идет. Этот автомобиль на удивление «мягко стелет», сглаживая дорожную «мелочевку» и неровности среднего калибра. Правда, большие ямы, стыки и выступы кроссовер не любит, содрогаясь на них всем корпусом. Несмотря на это, ехать на нем по грунтовке – одно удовольствие: крейсерская скорость будет высокой, курсовая устойчивость на хорошем уровне, да и пробоев подвески не случится – энергоемкость отменная.

Управляется «японец» комфортно и точно, но без претензий на спортивность. Автомобиль отлично стоит на скоростной прямой и не заставляет осторожничать в быстрых поворотах. Однако, если вы поедете в «пределе», появятся и боковые крены, и запаздывания с реакциями на руление, и смещение «кормы» на вираже при наезде на выбоину или кочку. А потому совет: хотите больше драйва, смотрите в сторону полноприводных исполнений. Они имеют заднюю многорычажную подвеску (в отличие от монопривода, где сзади установлена торсионная балка) и управляются азартнее.

Руль Terrano информативен, но туговат, что вряд ли понравится женщинам. А вот за внедорожные способности ставим жирный плюс. Геометрическая проходимость замечательна, а подвеска обладает солидными ходами, поэтому даже переднеприводная версия не будет беспомощной на проселке – содействие окажет система стабилизации (положена всем комплектациям, кроме базовой), умеющая «душить» двигатель и притормаживать буксующее колесо.

Что же касается тестового полноприводного кроссовера, то для него бездорожье просто родная стихия. Задняя ось подключается при пробуксовке передних колес достаточно оперативно, а на сложных участках логично активировать электронную блокировку муфты (действует до скорости 80 км/ч). Серьезным подспорьем на проселке будет и 6-ступенчатая «механика», передачи которой нарезаны очень мелко, а сверхкороткая «первая» является и вовсе бюджетной альтернативой «понижайке», помогая и на скользких спусках, и на рыхлых поверхностях.

В городе и на трассе 6-ступенчатая коробка становится для водителя таким же полезным орудием, как хлыст для всадника. Хотите от машины резвых реакций – чаще переключайтесь «вниз». На пониженных передачах бензиновый 2-литровый 143-сильный мотор выходит на пик тяги и мощности, и Terrano ускоряется с двойным энтузиазмом.

В то же время здесь предусмотрена возможность повысить экономичность и сгладить отклики на «газ». Если нужен такой алгоритм, как можно скорее переключитесь «вверх» (как вариант, по схеме «вторая» – «четвертая» – «шестая»), переведите тумблер режимов полноприводной трансмиссии в положение 2WD, а также нажмите клавишу Eco, спрятавшуюся, увы, где-то у основания центральной консоли. По моим оценкам, расход топлива снизится в этом случае примерно на 1,5 л. Кстати, зимой при езде в московских пробках Terrano «выпивал» почти 13 л/100 км.

Плата за удовольствие

На какие еще преимущества может рассчитывать покупатель? В частности, на стандартную гарантию три года или 100 000 км пробега, поддержку по гарантийному ремонту в Европе и СНГ, а также на оригинальные аксессуары от Nissan – спойлер, держатель для велосипеда, стальные поперечины для рейлингов, багажную сетку, вешалку для одежды, дефлекторы окон и капота, боковые дуги с подножками… Все перечисленное – только часть позиций из обширного списка, о котором подробнее расскажут дилеры марки.

Единственное, что немного расстраивает, – это не слишком гуманный ценник. За самый доступный кроссовер с передним приводом, 5-ступенчатой «механикой» и 1,6-литровым 114-сильным бензиновым мотором нужно отдать как минимум 930 000 рублей, а за машину с полным приводом и 6-ступенчатой «механикой» – уже 1 104 000 рублей. Для сравнения, цены на самый доступный Renault Duster стартуют с 659 000 рублей, на Hyundai Creta – с 799 900. Правда, Ford EcoSport, к примеру, меньше чем за 950 000 рублей не купишь. Выходит, что со своим «младшим» кроссовером Nissan в России явно не демпингует, хотя и сильно завышенной цену тоже не назовешь, особенно с учетом того, что автомобиль щедро оснащен уже в «базе». Как бы то ни было, покупая модель Terrano, вы можете рассчитывать на комфорт, надежность, проходимость и драйверское удовольствие. Отдать свои кровные за эти качества совсем не жалко.

Технические характеристики Nissan Terrano 2.0 MT6 4WD Габариты, мм 4342х1822х1662 Колесная база, мм 2675 Диаметр разворота, м 10,4 Дорожный просвет, мм 210 Объем багажника, л 408 Снаряженная масса, кг 1416 Тип двигателя бензиновый L4 Рабочий объем, куб. см 1998 Макс. мощность, л.с./об/мин 143/5750 Макс. момент, Нм/об/мин 195/4000 Привод полный Трансмиссия механическая 6-ступенчатая Макс. скорость, км/ч 180 Время разгона 0–100 км/ч, с 10,7 Расход топлива (средний), л/100 км 7,8 Объем бака, л 50