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от 2 549 900
до 2 999 900
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Кому и кем приходится новый микроавтобус от немецкой марки

Бабушка появилась внезапно, словно телепортировалась. Она не говорила на английском, а я, кроме двух-трех расхожих фраз из старых советских кинофильмов, ни слова не знаю по-немецки. И как ни пытался это объяснить, фрау успокаиваться не собиралась. Причем, судя по интонации и недоброму выражению лица, бабулька явно не в гости на рульку с капустой меня приглашала. Скорее требовала, чтобы я перестал фотографировать Opel Zafira Life, стоящий на обочине, и поскорее убрался восвояси.

Замечу, что никаких надписей, свидетельствующих о том, что я нахожусь на территории частной собственности (которые часто встречаются в Германии), поблизости не наблюдалось, а дом бабули находился в доброй паре сотен метров на другой стороне дороги и в кадр никак не попадал. Видать, не признала она в Zafira Life соотечественника, несмотря на эмблемы Opel и немецкие номера…

На новую платформу

Один переезд, как известно, хуже двух пожаров. И у бренда Opel именно такая ситуация. Дело в том, что немецкую компанию купили французы из группы PSA, в которую входят Peugeot и Citroen, в связи с чем моделям Opel пришлось «переезжать» на соответствующие шасси.

На пресс-конференции, посвященной возвращению Opel в Россию, представители немецкой марки показывали фотографии минивэнов Zafira предыдущих поколений (достаточно компактных автомобилей) и рассказывали о том, что решили перевести модель в разряд настоящих микроавтобусов – как логичное завершение «семейной» концепции. Дескать, семья разрастается и автомобиль ей требуется более крупный. Но я-то знаю, что причина совсем в другом – в унификации. Если у PSA уже есть микроавтобусы-соплатформенники Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer, то почему бы не «родить» еще одного «братика» и под свежеприобретенным немецким брендом?

Сказано – сделано. Чтобы подчеркнуть отличие в размерах и компоновке от предыдущих Zafira, новинка получила приставку Life к названию. То есть вопреки дословному переводу life в данном случае следует понимать не как «жизнь», а как «большой». Шутка ли, теперь микроавтобус имеет длину 4956 мм (вариант М) или даже 5306 мм (вариант L)! Прежний Opel Zafira в сравнении с ним просто лилипут. Кстати, интересно, что более короткая версия 8-местная, а более длинная – 7-местная.

Внешние отличия Zafira Life от соплатформенников заключаются в решетке радиатора, фарах, и, конечно же, в эмблеме марки. Фары, к слову, по форме идентичны Citroen SpaceTourer, но «начинка» в них выглядит иначе. А вот решетка радиатора у Opel собственная, на «родственников» не похожая. В салоне с изменениями вообще туго. Если б не опелевский росчерк молнии на руле, понять, в каком из трех «братьев» находишься, решительно невозможно.

Родственные связи…

Впрочем, мне совершенно все равно, какие шильдики у этого микроавтобуса, потому что сидеть в нем очень удобно. Геометрия посадки выверена, я бы сказал, с немецкой скрупулезностью, диапазоны регулировок рассчитаны на людей самого разного роста и комплекции, а отлично спрофилированное кресло позволит без тени усталости преодолеть сотни километров. И эргономика привычная. Похвалю и обзорность, которая с такими габаритами ой как важна при парковке и движении в тесном пространстве. Хотя привыкать к пятиметровой длине все же придется.

Двигатель для России безальтернативен: это 2-литровый турбодизель мощностью 150 л.с. Коробка передач у нас тоже одна-единственная – автоматическая 6-диапазонная. Привод лишь передний. Тянет мотор неплохо, особенно в разрешенном в нашей стране диапазоне скоростей. На германском безлимитном автобане двигатель, конечно, скисает, но мне под горочку удалось раскочегарить микроавтобус до 180 км/ч. Курсовая устойчивость при таком темпе вполне хороша. На извилистом шоссе с крутыми поворотами Zafira Life ведет себя надежно и предсказуемо (с учетом габаритов и высокого центра тяжести, разумеется).

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Однако куда важнее для таких машин шумоизоляция и плавность хода, и по этим параметрам микроавтобус показал себя отлично. Примечательно, что даже на «галерке» совсем не трясет, хотя пассажиры сидят фактически на заднем колесе. А ведь многие конкуренты в этом классе задних седоков не жалуют.

В общем и целом Zafira Life мне приглянулся. Он производится на заводе под Калугой и продается по ценам от 2 549 000 до 2 999 900 руб­лей, причем даже начальные версии неплохо оснащены. Кроме того, в ближайшие месяцы там же начнут выпускать коммерческую версию модели – Vivaro.

Когда я уже заканчивал этот материал, вдруг выяснилось, что у Opel Zafira Life есть еще один «братик», так сказать, незаконнорожденный. Имя ему Toyota ProAce Verso. То есть уже четверо? Как бы не так! Ведь у бренда Opel имеется «праворукая» англо-австралийская «дочка» Vauxhall, которую тоже, за компанию, прикупил концерн PSA, и под этим брендом выпускается… пятый «брат» – Vauxhall Vivaro Life.

Все это напомнило мне фильм «Ширли-Мырли», где проводница поезда «Москва – Херсон» все время просила простить ее, «дуру-грешную», перед очередным признанием про еще одного потерянного близнеца. К чему это я? Видимо, к тому, что все люди – братья. Хотя, конечно, не люди – автомобили! Так что зря бабушка на меня ругалась…

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