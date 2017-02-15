Благодаря российским изготовителям надстроек LCV Peugeot Expert можно приобрести в исполнении грузо-пассажирский фургон с изменяемой конфигурацией салона. Именно такой автомобиль, доработанный ульяновским кузовостроителем ООО «Автодом», мы испытали на дорогах Башкирии

Фургон Peugeot Expert второго поколения пришел на российский рынок в 2014 году, заполнив нишу между «малышом» Partner и самой крупной в семействе LCV Peugeot моделью Boxer. Российский покупатель в результате получил не только долгожданный средний формат, различные комбинации высоты и длины, но и пропуск в центр города для всех модификаций, кроме грузовой (грузоподъемность последней превышает 1 т, что делает ее «невъездной»). При этом в Peugeot поступили дальновидно, решив ввозить LCV с кузовами ЦМФ (цельнометаллический фургон) и микроавтобус из Франции, а производство грузо-пассажирских вариантов (на базе ЦМФ) отдать на откуп российским «надстройщикам». Такая схема позволила удержать цену на конкурентном уровне.

Удачная трансформация

Герой нашего теста имеет говорящее название – Expert Profi Transformer. Снаружи он отличается от версии ЦМФ разве что оригинальной средней секцией кузова – в правую сдвижную дверь и на том же уровне по левому борту врезаны тонированные стекла с форточками. В остальном все хорошо знакомо: крупное лобовое стекло, раскосые блок-фары, бамперы, молдинги и корпуса зеркал из некрашеного пластика. В трехместной кабине царит дух рациональности – много вещевых отделений, руль, регулирующийся в двух плоскостях, удобные кресла с обогревом, внятная «приборка», борткомпьютер и магнитола с подрулевым джойстиком управления.

Изюминку обнаруживаю за трио передних кресел. Здесь установлен нештатный трехместный диван Riviera, который производит отечественная компания «Ривьера Авто». Диванчик можно сдвигать по направляющим вместе с вертикальной перегородкой. Подушка при необходимости крепится в вертикальном положении. Алгоритм перемещения с пошаговой фиксацией 5 см требует привыкания – нужно отжать напольный рычаг, а затем смещать массивную конструкцию и следить за тем, чтобы фиксаторы попадали точно в пазы. Зато вы можете варьировать пространство в салоне и багажнике, точно волшебник, превращая Expert поочередно то в фургон, то в автобус.

Пустите вперед!

Чтобы разместить внутри кузова шесть сидячих мест и оставить достаточно пространства в багажном отделении, разработчики построили Expert Profi Transformer на удлиненной колесной базе (L2 H1). Подвеску же позаимствовали у грузовой модификации без каких-либо изменений. В результате наш «трансформер» демонстрирует приемлемую плавность хода лишь в тех случаях, когда его багажный отсек хотя бы наполовину полон. Если же ехать налегке, сидящих сзади будет потряхивать на ухабах. Правда, нужно отдать должное конструкции дивана Riviera – мягкая и толстая подушка отлично гасит сотрясения и вибрации. А вот на передних сиденьях тряска на скверной дороге практически не ощущается.

Связка 1,6-литрового 90-сильного дизельного агрегата и 5-ступенчатой «механики» – пример разумной достаточности. Двигатель демонстрирует уверенную тягу «на низах», но раскручивать его больше 3500 об/мин не имеет смысла, задорнее машина не поедет. Тем не менее для маневрирования в черте города такой агрегатной связки вполне хватает. А вот быстрые обгоны на трассе нужно готовить заранее. И на высоких скоростях коробке «француза» тоже явно не хватает шестой передачи: при движении быстрее 120 км/ч двигатель работает на повышенных оборотах и довольно звучно. Поэтому логичнее поддерживать крейсерские 110 км/ч, так оно будет еще и экономичнее. В нашем случае по итогам марш-броска из Уфы в Магнитогорск расход топлива составил порядка 7 л/100 км – неплохо, если учитывать солидные габариты и снаряженную массу 2 т.

Что касается управляемости, то здесь Peugeot Expert очень хорош. Во-первых, благодаря большому межосевому расстоянию (3122 м) и плотному шасси машина хорошо стоит на скоростной прямой, а точный и не слишком длинный руль провоцирует к тому, чтобы занырнуть в быстрый поворот. Понравились и тормоза – предсказуемые и эффективные, с большим свободным ходом.

Благодаря ульяновским «надстройщикам» российские клиенты могут получить сегодня грузо-пассажирский Expert за приемлемые деньги, не переплачивая за аналог, который пришлось бы экспортировать. Чтобы не быть голословным, обозначу порядок цен: за ЦМФ Expert с удлиненной базой (L2 H1) сегодня просят от 1 419 000 рублей, за доработанный «транс-формер» – как минимум 1 614 000 рублей. Доплата за универсальность, удобство и сертифицированные решения, как видите, приемлемая.

Кстати, российские «бодибилдеры» уже подготовили похожий набор конверсий и для Peugeot Expert нового поколения, который должен появиться в российских дилерских центрах в апреле. Он базируется на новой модульной платформе EMP2 и может похвастать такими современными решениями, как система автоматического торможения, автоматическая сдвижная дверь, проекционный дисплей, панорамная камера заднего вида и навигация с голосовым управлением.