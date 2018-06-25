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июн 2018

Новая модель Porsche 911 GT3 RS - Слагаемые рекорда

Новый Porsche 911 GT3 RS - Porsche 911 GT3 RS 2019 Слагаемые рекорда
Обстоятельная доработка дорожного спорткара Porsche 911 GT3 RS вывела его в рекордсмены на трассе Нюрбургринг

Перед немецкими разработчиками была поставлена непростая задача – усилить спортивный потенциал модели при сохранении ею допуска на дороги общего пользования. В результате мощность бензинового 4-литрового «оппозитника» повышена с 500 до 520 л.с., софт 7-ступенчатого преселективного «робота» PDK доработан, а в оснащение включены полноуправляемое шасси, система активного распределения тяги и задний дифференциал с электронной блокировкой. Одновременно была серьезно облегчена конструкция. Инженеры отказались от штатных внутренних дверных ручек, заменив их тканевыми петлями, избавились от значительной части шумоизоляции, установили облегченные дверные панели, капот, передние крылья и крышку моторного отсека из углепластика и задние стекла из поликарбоната. В результате на 20,8-километровой трассе Нюрбургринг спорткупе показало время круга 6:56,4 с, став третьей серийной моделью Porsche, выехавшей в «Зеленом аду» из семи минут. Причем время в сравнении с предшествующей версией 911 GT3 RS улучшилось сразу на 24 с. На ускорение до «сотни» у новинки уходит 3,2 с, максимальная скорость составляет 312 км/ч.

Фото Porsche 911 GT3 RS

  • Porsche 911 GT3 RS 2019 вид спереди
  • Porsche 911 GT3 RS 2019 Слагаемые рекорда
  • Porsche 911 GT3 RS 2019 вид спереди
  • Porsche 911 GT3 RS 2019 вид спереди
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Porsche 911 GT3 RS

Porsche 911 GT3 RS
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Двигателей
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Комлектаций
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Поколение
992
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