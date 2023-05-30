Взгляните на уникальный «Ретро-Бокстер»

На одном из крупнейших автомобильных аукционов обнаружился интереснейший лот – Porsche Boxter, который стилизован под самые первые спорткары компании - модели 356

Перед нами проект ателье DNA Automotive . Кузов Porsche Boxster переработан практически полностью — насколько можно судить по фото, оригинальными остались только двери. В передней части появились также новые винтажные фары, сзади — каплеобразные фонари. В общем, стилистики конца пятидесятых здесь хватает.

Агрегаты трогать не стали – весь проект связан лишь со стилем. Под капотом находится стандартный 220-сильный «оппозитник», объемом 2.7 литра, который работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач.