Автомобильная промышленность – очень интересная штука. Постоянно видишь какую-нибудь инновацию, а потом выясняется, что похожие штуковины разрабатывались уже давно – лет двадцать-тридцать назад. Взять, к примеру, Porsche Panamera, казалось бы, четырехдерный Porsche- с точки зрения философии марки – настоящий ренегат, который никак не соотносится почти со всеми остальными моделями марки. Иначе говоря, абсолютно новый продукт. И так ты думаешь ровно до того момента, пока не вспоминаешь про Porsche 989…
Кому не показываю изображение 989-го, все спрашивают: «Это прототип Панамеры?». Что ж, почти. Вообще стоит начать, что любая уважающая себя марка любит эксперименты с различными форм-факторами автомобилей. В 1989 году в Porsche после долгих маркетинговых исследований решились на разработку четырехдверного спорткара. Машина должна была стать конкурентом 126-му Мерседесу и «Семерке» BMW в кузове E35. К сожалению, информации по данному проекту сравнительно мало – известно, что дизайн разрабатывался аж шестью различными командами специалистов, причем штатной группой специалистов Porsche была лишь одна из них, а еще одну возглавлял небезызвестный Джоржетто Джуджаро. А вот вам еще один факт – агрегаты для будущего проекта тестировали на 124-ых Мерседесах! К сожалению, в 1991 году проект был закрыт – сказалось постоянное его удорожание. Если на старте разработки создатели планировали уложить итоговую стоимость машины в сто тысяч немецких марок, то со временем эта цифра увеличилась до 150 тысяч (хотя нынешняя Panamera все 276 тысяч марок стоит, если конвертировать сумму в 141 тысячу евро)! Бухгалтеры Porsche «свели дебет с кредитом», поняли, что ежегодные продажи в 15 тысяч машин – звучит как нечто из области фантастики, отрапортовали руководству, а оно поручило проект закрыть – все наработки были отправлены «в стол», а собранные машины, они не были уничтожены, как многие думают, они отправились в запасники. Кто знал, что через 18 лет с них смахнут пыль, внимательно и досконально изучат, дабы перед миром смогла предстать Panamera…
Сейчас она стоит передо мной, и я позволю себе сказать, что Porsche 989 и Panamera объединяет лишь концепция – и тот, и другой является четырехдверным спорткаром, но в остальном – они разные. Возьмем хотя бы дизайн – на мой скромный вкус, ни одной команде дизайнеров не удалось нормально нарисовать 989-й. Да, ни одной, даже Джуджаро не справился – все проекты похожи на результат процессов распила и компиляции между собой различных элементов кузовов моделей 911 и 928. Другое дело Panamera – удивительно, но не взирая, на достаточно крупный размер – более пяти метров в длину и почти два в ширину (5046х1937) машина, визуально, получилась очень легкой и стремительной. Ее впору снимать в каком-нибудь фантастическом кино – вполне потянет на роль звездолета. Ребят, здесь даже спойлер выдвигается каким-то космическим образом - две панели на крышке багажника раздвигаются, как крылья у жука, затем выезжает третья секция и все соединяется воедино – командор, закрылки выпушены к взлету готовы. Честно скажу, когда впервые увидел этот механизм, залип на пару минут… Кстати, летать эта машина умеет, но об этом чуть попозже.
Надо отметить, что Panamera отчаянно мимикрирует под спортивное купе, но когда садишься внутрь автомобиля, понимаешь, что здесь пахнет бизнес-классом, так как места здесь вагон. Начать хочется с заднего ряда, который по свободному пространству не уступает и Mercedes-Benz E-Class. Учтем, что в природе существует и версия с удлиненной на 15 сантиметров колесной базой, а значит, все же, кто-то берет эту машину для поездок с водителем. Отмечу, что задние двери открываются на достаточно широкий угол (что нехарактерно для машин такого класса) – это существенно упрощает посадку. Но сам задний ряд – это два отдельных кресла, которые разделены специальной консолью с управлением климатической и мультимедийной системами. Музыка, к слову, очень достойная - звук Bose великолепен, да и все современные интерфейсы вроде Android Auto – на месте. Отмечу и камеры – их здесь много, присутствует и система кругового обзора, так что безопасное маневрирование на тесных улочках и парковка можно практически гарантировать. Спереди – тоже строгое зонирование: водитель и пассажир разделены массивной консолью-контроллером, но при этом на тесноту жаловаться не приходится. Единственный нюанс – панорамная крыша скрадывает несколько полезных сантиметров над головой - в моем случае пришлось опустить кресло ниже, чем хотелось бы, так что учтите, если вы высокого роста, то вам, возможно, придется повозиться с удобной посадкой. Зато настроек у кресел целая россыпь, да и сами они очень удобные. Подушка длинная, так что ноги не провисают, вдобавок ко всему радует хорошая боковая поддержка – чувствуется, что кресла создавались со спортивным прицелом, но инженерам Porsche удалось их сделать комфортными, так что долгая дорога в них переносится без проблем. Вообще к интерьерным решениям у меня есть только одна претензия – очень многие контроллеры выполнены в виде сенсорных панелей, это не очень удобно, к тому же глянцевые панели быстро покрываются отпечатками пальцев, и в яркий солнечный день некоторую графику попросту не замечаешь. Зато здесь целая россыпь спортивных акцентов, которые подчеркивают характер машины – руль, например, позаимствован у модели 911, а еще перед глазами разместился специальный спортивный хронометр, по которому можно высчитывать время прохождения круга. Это значит, что пора на трек?
Трек не трек, а дорогами общего пользования испытать машину удалось по максимуму. Положа руку на сердце, скажу, что в Porsche всегда точно знали, как сделать быстрый во всех смыслах и условиях автомобиль и наш подопытный является лишь подтверждением данной догмы, но обо всем по порядку.
Начнем с двигателя - в нашем случае (модификация GTS) под капотом расположился четырехлитровый мотор V8 с двойным турбонаддувом, который работает в паре с 10-ступенчатым роботом. Владельцам «Панамер» прошлого поколения данный двигатель знаком, но с рестайлингом инженеры над ним серьезно поработали - усилили поршни и шатуны, установили новые топливные форсунки с повышенной пропускной способностью, усовершенствовали турбокомпрессор, произвели калибровки и.т.д. Короче говоря, сделали все то, чтобы технологический бриллиант засиял еще ярче. В результате мы имеем 480 лошадиных сил и 3.9 секунды разгона до сотни. На секундочку, это уровень модели 911, причем не самой базовой версии. В реальной жизни вся эта мощность ощущается так: подъезжаю к довольно крутому подъему. Передо мной пыхтят труженики строек и колхозов - три грузовика - самосвала. Пыхтят и едут очень медленно – около 35-40 километров в час. Хочется обогнать – вижу прерывистую разметку - руль влево и легкое нажатие на газ (на серединку педальки). Знаете, какая была реакция? Автомобиль просто выстрелил вперед, как бешеная птаха на рогатке из знаменитой игры про птиц и свиней. На спидометр смотришь – а там уже 160. Вообще мотор интересен не только своей мощностью, но и технологиями. Как вы думаете, каким бензином надо заправлять автомобиль? Сотым или девяносто восьмым? Удивительно, но допускается и девяносто пятый! Такое стало возможным из-за уменьшения степени сжатия (до 9.7:1). А еще здесь присутствует американский след.
Сейчас поясню, в своих материалах про Cadillac Escalade я писал про систему AFM (Active Fuel Management), она отключает половину цилиндров в некоторых режимах движения, что существенно снижает расход топлива. Собственно, на Porsche Panamera применена похожая система - VarioCam Plus. В результате мы имеем очень интересный расход топлива – 13.5 литров в городе и около 10 на трассе, что не плохо. Причем, в «тошнотном» режиме мне удалось добиться цифры в 9.7 на трассе!
Пожалуй, Panamera была и остается «автомобилем для водителя», и с каждым поворотом я убеждаюсь, что Panamera по своей философии очень близка к модели 911! Помнится, когда я писал про этот спорткар, я управлять им – одно удовольствие. Ты только слегка поворачиваешь руль, а автомобиль уже стремится именно туда, куда ты хочешь его направить.
Удивительно, но Panamera, казалось бы, большой (пусть и быстрый) автомобиль весом более двух тонн смог подарить мне точно такие же ощущения! На этой машине не хочется ехать прямо, хочется поворачивать, проходить серпантины – настолько машина вкусно рулится. К тому же здесь установлена (как и в 911) система активного подавления кренов PDCC (Porsche Dynamic Chassis Control) – где электроника управляет давлением в гидростойках стабилизатора, тем самым ограничивая поперечные крены кузова.
Впрочем, на этой машине можно и спокойно передвигаться с комфортом, благо подвеска здесь адаптивная, и в режиме Normal даже спящие полицейские проходятся гораздо с большим комфортом, чем некоторые кроссоверы! Она, к слову, здесь адаптивная – в зависимости от выбранного ходового режима автомобиль можно как приподнять, (для преодоления неровностей), так и опустить.
А еще Panamera тянет на роль турера , что подтверждается и набором вспомогательных ассистентов в виде камер по кругу, системы ночного видения или адаптивного круиза с системой удержания полосы. Здесь даже есть встроенные онлайн-сервисы, которые позволяют оперативно узнать цену бензина на всех АЗС, которые встретятся по пути, получить информацию о парковке в пункте назначения или просмотреть отзывы о компании, куда вы направляетесь. Я уже молчу про голосовое управление, которому можно сказать, что ты голоден, и оно «проводит» тебя до ближайшей забегаловки с сэндвичем.
Что в итоге? Panamera – это абсолютно современный и высокотехнологичный продукт. В машине четко прослеживается спортивная ДНК, но вот что удивительно – инженерам удалось сделать автомобиль универсальным, даже, я бы сказал, многоцелевым – на Panamera можно и путешествовать с семьей, и использовать автомобиль в качестве бизнес-кара. И все же главная ее цель, как и любого спорткара - дарить эмоцию. Да, Porsche Panamera это настоящий и высокотехнологичный спорткар! Да, в нем большое внимание уделено и вопросам практичности, но кто сказал, что быть универсальным плохо? Жаль, что за универсальность приходится расплачиваться крупной суммой в одиннадцать с лишним миллионов рублей.
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PORSCHE PANAMERA GTS
|
ГАБАРИТЫ, ММ
|
5049 х 1937 х 1423
|
КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ
|
2950
|
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ
|
133
|
ОБЪЁМ БАГАЖНИКА, Л
|
495/1334
|
СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ
|
2095
|
ТИП ДВИГАТЕЛЯ
|
V8, бензиновый
|
РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ
|
3996
|
МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН
|
480/ 6500
|
МАКС. МОМЕНТ, Н·М, ПРИ ОБ/МИН
|
620 / 1800 – 4000
|
ТИП ТРАНСМИССИИ
|
Роботизированная
|
ПРИВОД
|
полный
|
МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч
|
300
|
РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С
|
3.9
|
СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ
|
11,9
|
ЁМКОСТЬ БАКА, Л
|
90
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