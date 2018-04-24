Концепт Porsche Mission E Cross Turismo - Турист

Электрический концепт-кар Porsche Mission E Cross Turismo позиционируется как универсал повышенной проходимости

Внедорожные черты соседствуют здесь с приметами автомобилей класса Gran Turismo. Особенно эффектно смотрятся длинный капот, пухлые колесные арки, защитный обвес и развитые аэродинамические элементы. В салоне размещено сразу четыре крупных экрана, аналоговых кнопок – минимум. За четырьмя раздельными ковшеобразными креслами организован вместительный багажник с системой регулируемых ремней. На каждой из осей Mission E Cross Turismo установлено по электромотору с совокупной отдачей более 600 л.с. Привод полный. Активная пневмоподвеска варьирует дорожный просвет в пределах 50 мм. На ускорение до «сотни» у этого Porsche уходит лишь 3,5 с при максимальной скорости 250 км/ч. Запас хода превышает 500 км, а чтобы зарядить тяговую батарею на 80% от 800-вольтовой станции, потребуется лишь 15 минут.