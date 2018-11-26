Концепт Renault EZ-Ultimo - Время роботов?

Группа Renault закончила формирование своей концепции транспортных средств будущего – представленный в рамках Парижского автосалона концепт EZ-ULTIMO стал ее завершающим штрихом

Робомобиль Renault EZ ULTIMO на первый взгляд воспринимается приветом от фантастов, стремящихся заглянуть на много-много лет вперед. Однако на самом деле его следует рассматривать как прототип транспортного средства, способного выехать на улицы наших мегаполисов уже довольно скоро. Ведь, кроме сугубо дизайнерских аспектов, этот проект тщательно проработан как с точки зрения инженерии, так и концептуально.

Прежде всего, нужно понимать, что речь идет о машине для мобильных сервисов транспорта общего пользования. Правда, с важной оговоркой – машине, предоставляющей премиальный уровень обслуживания пассажиров. В этом состоит главное отличие EZ-ULTIMO от двух других «собратьев» по идеологической платформе – робомобилей EZ-GO и EZ-PRO, показанных компанией Renault ранее. Первый из них рассматривается как своего рода маршрутка, компактный городской микроавтобус, второй – в качестве коммерческого транс­портного средства для доставки всевозможных грузов. Общее же у трех новинок – полная автономность (то есть опциональное отсутствие водителя как такового) и почти абсолютная безопасность для природы, ведь во всех случаях речь идет об электрокарах. Впрочем, одним из ключевых условий эксплуатации таких автомобилей является внешняя инфраструктура, отвечающая стандартам «умных» городов.

Как отмечают представители Renault, концепт EZ-ULTIMO в полной мере реализует обещание французской марки – EASY LIFE. Тут речь идет прежде всего об удобном доступе через широкую автоматическую дверь, подвижных вращающихся креслах, возможностях панорамного обзора. При этом пассажиры будут ощущать себя, будто находящимися в салоне бизнес-класса лайнера или же в зоне отдыха бутик-отеля. Например, приватность обеспечивается фасеточными стеклами в верхней части кузова, а в целом салон может быть сделан под заказ с использованием таких материалов, как дерево, кожа или даже мрамор.

Автомобиль подключат к Интернету и другим сервисам, которые сейчас, возможно, только создаются. А значит, ездоки смогут спокойно работать в комфортной обстановке или, к примеру, смотреть фильмы, телепередачи, спортивные трансляции. Создатели машины полагают, что она будет хороша и в тех случаях, когда необходимо совершить экскурсионный тур, перевезти гостей компании из офиса в отель, а то и сформировать свадебный кортеж. В любом случае премиальный уровень комфорта и услуг в салоне EZ-ULTIMO будет гарантирован.

Рассказывая о своей новой разработке, старший вице-президент Группы Renault по корпоративному дизайну Лоренс ван ден Акер отмечает: «Потребительские тенденции меняются, люди все больше проникаются идеей сервисов каршеринга и других служб, предоставляющих автомобили для общего пользования, что ведет к смене всей парадигмы городской мобильности. EZ-ULTIMO является воплощением этой революции, предлагая уникальный сервис на борту робомобиля, который поставщики услуг могут адаптировать под свои нужды. EZ-ULTIMO, много заимствующий у со­временной архитектуры и полностью интегрированный в «умные» города будущего, станет эксклюзивным средством передвижения для всех. Разрабатывая автономные электрические автомобили с сетевыми возможностями, мы открываем новую захватывающую эру автомобильного дизайна».

К этому остается лишь добавить, что электромобиль будущего от Renault может быть адаптирован как для использования в городе, так и на шоссе, а также в качестве маршрутного общественного транспорта на выделенных трассах или полосах. А с ним придет и время роботов на дорогах.