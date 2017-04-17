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О Renault Sandero Stepway

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Рено Сандеро Стэпвэй

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Цены
от 577 000
до 651 000
Renault Sandero Stepway 2015 вид спереди сбокуRenault Sandero Stepway 2015 вид сбоку
Renault Sandero Stepway 2015 вид сзади
Солидный клиренс, комфортная подвеска и щедрое базовое оснащение – главные конкурентные преимущества
Renault Sandero Stepway 2015 салон
Renault Sandero Stepway 2015 приборная панель
«Приборка» имеет яркую подсветку и хорошо читается. Еще бы шаг разметки спидометра поменять! А то 30-50-70-90 не вяжется с наиболее часто устанавливаемыми российскими дорожными знаками 40-60-80-100
Renault Sandero Stepway 2015 сенсорный дисплей
Сенсорный дисплей мультимедийной системы имеет диагональ семь дюймов. Его можно похвалить за наглядность и оперативность и поругать за то, что на консоли он расположен низковато
Renault Sandero Stepway 2015 управление климатомRenault Sandero Stepway 2015 5МКПП
Renault Sandero Stepway 2015 передние кресла
Дополнительная регулировка водительского сиденья по высоте, сигнал клаксона в ступице руля и кнопки передних электростеклоподъемников на панелях передних дверей улучшили эргономику
Renault Sandero Stepway 2015
Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях, имеющие ограничители усилий натяжения и регулировку по высоте, входят в базовое оснащение модели
Renault Sandero Stepway 2015 задний диван
На заднем ряду человеку среднего роста места хватит в самый раз. Спинка дивана складывается в пропорции 2:3, после чего объем багажника возрастает с 320 до 1200 л
Renault Sandero Stepway 2015 багажное отделение
Под фальшполом багажного отсека скрывается полноразмерное запасное колесо. В предыдущем поколении оно висело под днищем
Renault Sandero Stepway 2015
Все версии российских Sandero Stepway рекомендовано заправлять бензином с октановым числом не ниже АИ-95. Пробка заправочной горловины запирается ключом зажигания

Кроссовер Renault Sandero Stepway уникален тем, что сочетает в себе качества, которые ценят в равной мере и стар и млад, поборники моды и утилитарности, мужчины и женщины. Стоит ли удивляться, что этого «француза» привечает все больше и больше российских покупателей?

Помните искрометную телерекламу нескольких лет давности? Молодой человек подпевает «альтернативщикам» из Cranberries за рулем своего ярко-красного Sandero Stepway, лихо переезжает бордюры и в итоге завоевывает уважение своего будущего тестя. В 2013 году модель сменила поколение, и появился новый рекламный ролик. В нем молодые ребята рассекают на Sandero Stepway по горным склонам и пустыням, а закадровый голос гордо провозглашает: «Твой автомобиль! Твоя свобода!»

Словом, разработчики упорно преподносят Sandero Stepway как стильный и практичный кроссовер для молодежи, который не боится любых дорог и направлений. Но есть и еще одна сторона, отраженная скорее не в рекламе, а в прайс-листе и списке штатного оборудования. Этот автомобиль может позволить себе покупатель со скромными доходами, при этом «француз» довольно щедро укомплектован даже в базовом исполнении и хорошо приспособлен к российским дорожным реалиям. А теперь рассмотрим поподробнее все эти слагаемые успеха французского «паркетника» на нашем рынке.

Готов к труду и обороне

Яркая одежка – один из главных секретов привлекательности модели, причем как у мужчин, так и у женщин. В сравнении с близкородственным Sandero герой нашего теста выглядит эдаким бравым парнем благодаря увеличенному на 20 мм дорожному просвету и симпатичному обвесу из некрашеного пластика. Кроме того, Sandero Stepway по умолчанию оснащается рейлингами на крыше и колесами увеличенной размерности (205/55R16). Весь этот антураж в равной мере красив и практичен.

Однако не будем слишком уж захваливать «паркетник». Каплей дегтя в бочке меда являются бюджетные решения, они хоть и не бросаются в глаза, но зримо присутствуют. Взять хотя бы антенну на крыше, которая своей длиной может поспорить с небольшим спиннингом, острые кромки верхушек дверей или пресловутые внешние дверные ручки-«мыльницы», перешедшие по наследству от семейства Logan/Sandero прошлого поколения. На АвтоВАЗе, к слову, сумели творчески переработать эти элементы, когда создавали на базе Sandero Stepway свой Lada XRAY. Французы же, как видно, решили, хранить традиции.

А вот за перекомпоновку салона Renault нужно хвалить и хвалить. Прежде всего о руле. Он по-прежнему регулируется лишь по высоте, но – о, счастье! – наконец-то появился сигнал клаксона в ступице баранки (у предшественника он был в торце левого подрулевого рычажка), а в спицах прописались клавиши управления круиз-контролем. Открывать передние стекла тоже стало удобнее: клавиши перенесли на панели дверей. Сиденья – точно домашние кресла – мягкие, удобные, а водительское кресло имеет помимо прочего регулировку по высоте. Подушка, правда, как и прежде, коротковата, но за рулем устраиваешься с удобством, спина и ноги в дороге не ноют, и это важнее всего.

Колесная база Sandero Stepway на 45 мм меньше, чем у Logan, а потому сзади места впритык – «баскетболисты» подопрут коленями спинки передних сидений. Однако люди среднего роста на тесноту «галерки» вряд ли пожалуются и смогут комфортно чувствовать себя даже в длительных поездках. Багажное отделение тоже не рекордных размеров, но пару чемоданов закрома Sandero Stepway примут c легкостью.

Городской проныра

Следствие компактных габаритов – воспетая в вышеупомянутых рекламных роликах маневренность. Укороченная относительно Logan колесная база позволила уменьшить диаметр разворота с 10 до 9,7 м, в результате нашему герою под силу развернуться на небольшом пятачке, и его нетрудно запарковать даже в стесненном пространстве, несмотря на то, что камера заднего вида недоступна для заказа. Городскому проныре вполне хватает хорошей обзорности и опциональных задних датчиков парковки.

Плавность хода? Да, и еще раз да! Как известно, машине второго поколения увеличили дорожный просвет со 175 до 195 мм, в связи с чем были изменены параметры амортизаторов и пружин. Однако настройки знаменитого шасси B0 при этом не стали жесткими. По разбитым дорогам, как и прежде, можно ехать, не снижая скорости, энергоемкость осталась на высоте. Самое интересное, что вертикальные и боковые крены здесь вполне умеренные. Не как у спорткара, конечно, но заходить в вираж на завышенной скорости не страшно. А точное рулевое управление лишь подкрепляет вашу уверенность в предсказуемости автомобиля. Рулевая рейка осталась длинной, однако информации на ободе в избытке – спасибо классическому гидроусилителю и инженерным талантам настройщиков Renault. С курсовой устойчивостью дела обстоят не столь впечатляюще, но в целом все в порядке: на скорости до 120 км/ч «француз» уверенно стоит на прямой, хотя с превышением этого лимита начинает рыскать и приходится обуздывать его микроподруливаниями. Словом, в дальней дороге лучше поддерживать эти самые крейсерские 120 км/ч, чтобы меньше уставать.

В линейке трансмиссий и бензиновых моторов – долгожданное разнообразие. Модель прошлого поколения предлагалась на нашем рынке в двух комбинациях – 1,6-литровый 84-сильный мотор и 5-ступенчатая «механика», а также 1,6-литровый 102-сильный агрегат в связке с 4-диапазонным «автоматом». Со сменой поколений выбор стал шире. Можно прибрести начальную версию с 1,6-литровым 82-сильным мотором, 5-ступенчатой «механикой» или «роботом», середнячка с 1,6-литровым 102-сильным агрегатом, который сочетается с 5-ступенчатой «механикой» и 4-диапазонным «автоматом», и топовый вариант, где 1,6-литровый 113-сильный двигатель агрегатируется исключительно с 5-ступенчатой «механикой». Последнюю версию мы и выбрали для теста.

Первый среди равных

Ощущения от управления наиболее динамичной модификацией Sandero Stepway вполне согласуются с настроением, заданным в телерекламе. Автомобиль со 113-сильным мотором без задержки реагирует на «газ» и уверенно ускоряется с самых «низов». С набором скорости запал нашего испытуемого несколько угасает, но задора для быстрых перестроений и обгонов тем не менее хватает. Нужно только не стесняться и пришпоривать французского «скакуна» быстрыми переключениями «механики», поддерживая мотор на пике тяги. Тем более что расход топлива при такой манере езды вырастет не сильно – с фактических 10 л/100 км максимум до 11,5 л на «сотню».

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А что, если съехать с асфальта? Я испытал переднеприводный кроссовер на дороге с укатанным снегом и оказался столь же впечатлен, сколь и раздосадован. В копилку достоинств заносим таланты подвески по сглаживанию неровностей и отличную геометрическую проходимость автомобиля. Небольшое межосевое расстояние, клиренс 195 мм и короткие свесы позволяют проходить большинство препятствий «ходом». К недостаткам же отнесу неотключаемую систему стабилизации. Из-за таких настроек Sandero Stepway с трудом взбирается даже на невысокие скользкие подъемы – при намеке на пробуксовку электроника программно «душит» двигатель и штурм сходит на нет.

Но выход имеется. Во-первых, ESP предлагается в пакете опций лишь для топовых исполнений модели. Во вторых, как мне сообщили представители компании, сейчас изучается возможность снабдить модель алгоритмом отключения ESP. По такому же пути, кстати, пошел АвтоВАЗ с соплатформенным XRAY. Тольяттинская модель дебютировала с неотключаемой системой стабилизации, однако в ходе первой же модернизации добавился механизм ее деактивации – соответствующая кнопка прописалась на передней панели.

На какие еще преимущества, кроме цены 639 990 рублей за базовый кроссовер (755 990 рублей за тестовый автомобиль в топовом исполнении Privilege), может рассчитывать покупатель? Не в последнюю очередь на честную адаптацию к российским условиям эксплуатации. Скажем, все двигатели Sandero Stepway откалиброваны для уверенного запуска при низких температурах, лобовое стекло можно оснастить за доплату функцией обогрева, имеются штатная защита двигателя и топливопроводов, генератор повышенной мощности и аккумулятор увеличенной емкости. Важно и то, что модель предлагается с гарантией три года или 100 000 км пробега. Жаль только, что в топливный бак теперь допустимо заливать бензин не ниже АИ-95. Предшественник, помнится, с легкостью переваривал и 92-й.

Как бы то ни было, Renault Sandero Stepway в той же мере практичен, в какой и симпатичен. Неудивительно, что он понравился и молодому жениху, и его будущему солидному тестю из рекламного ролика. На мой взгляд, они оба – потенциальные покупатели.  

Технические характеристики Sandero Stepway 1.6 МТ5

Габариты, мм

4080х1757х1618

Колесная база, мм

2589

Диаметр разворота, м

9,7

Дорожный просвет, мм

195

Объем багажника, л

320–1200

Снаряженная масса, кг

1161

Тип двигателя

бензиновый L4

Рабочий объем, куб. см

1598

Макс. мощность, л.с./об/мин

113/5500

Макс. момент, Нм/об/мин

152/4000

Привод

передний

Трансмиссия

5-ступенчатая механическая

Макс. скорость, км/ч

172

Время разгона 0–100 км/ч, с

11,1

Расход топлива (средний), л/100 км

6,9

Объем бака, л

50

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