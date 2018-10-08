Модель нового поколения, словно призрак, врывается в мир обыденности и рациональности, при этом заставляя многих вести себя не так, как они привыкли

Едва я «вплыл» на Rolls-Royce Phantom во двор своего дома, как тут же подошел мужчина в возрасте и поинтересовался, на этой ли машине ездит известный депутат (не буду называть его имени). Получив отрицательный ответ, он начал перечислять прочие известные фамилии, попутно стремясь заглянуть в салон. Пришлось отшутиться, сказав, что владелец – фигура слишком важная, поэтому его нельзя раскрыть. Когда сосед все-таки ушел, его место занял молодой человек с просьбой сделать селфи на фоне автомобиля. Следующей стала женщина, которая ничего не спрашивала и не просила, а просто подошла к задней двери и бесцеремонно заглянула внутрь, видимо, ожидая увидеть там одну из звезд шоу-бизнеса. За ней же последовал «джигит», без всякого стеснения ставший фотографировать Phantom во всех ракурсах… В общем, в квартиру я попал нескоро.

В центре внимания

Подобные ситуации, только с разными персонажами, возникали всегда, если я останавливался хотя бы на парочку минут. Мне не привыкать к вниманию окружающих, когда тестирую интересные машины, но такой реакции, как в случае с Rolls-Royce Phantom, я не встречал никогда. Даже сногсшибательный Chevrolet Corvette ZO6, который фотографировали на каждом шагу, не сравнится с английским седаном, действующим на людей подобно магическому шару. Такое ощущение, что многие чуть ли не контроль над собой теряли, словно Рокфор из мультика «Чип и Дейл», почуявший запах сыра.

Впрочем, их интерес вполне понятен. Дело в том, что Phantom не совсем похож на автомобиль. Скорее это дворец, который кому-то вздумалось водрузить на колеса. Он выглядит столь монументально, что все остальные транспортные средства рядом с ним кажутся песчинками. Высокий капот со статуэткой «Дух экстаза», расположенной на полдюйма выше, чем у модели предыдущего поколения, очень короткий передний свес и очень длинный задний, чистые стремительные линии – эти формы не устареют никогда!

Под капотом расположился 6,75-литровый V12, благодаря турбонаддуву развивающий 571 л.с. (против безнаддувных 460 л.с. ранее). Привод, как и положено, задний. Коробка передач – 8-диапазонная «автоматическая». Пневматическая подвеска обзавелась камерой, сканирующей неровности. Чтобы машина стала более маневреннее на низких скоростях и более устойчивой – на высоких, ее задние колеса получили подруливающий механизм. Общий вес шумоизоляционных материалов составляет 130 кг, что делает новый Phantom, по заверению создателей, самым тихим автомобилем в мире.

Царские покои

Распахиваю тяжелую дверь и сажусь в водительское кресло. Салон настолько большой, что тянуться к двери далеко. Впрочем, делать этого и не нужно, так как на массивной передней панели в потайном месте есть кнопка, при нажатии которой активируется электропривод. Рядом еще одна – для закрытия правой передней двери. У предшественника, помнится, такой функцией были оснащены лишь задние «врата».

По интерьеру, как и по внешности, автомобиль похож на предшественника, хотя на самом деле даже не имеет с ним общих дизайнерских элементов. Приборы стали виртуальными, однако заметить это сложно, потому что расположены они в реальных «циферблатах». Справа от них – выдвижной экран интерфейса. Еще правее – индивидуально конфигурируемая «Галерея», где с помощью дизайнеров и художников покупатель может создать уникальное произведение искусства из дерева, кожи, металла или шелка. Хотя есть и готовые варианты – для тех, кто не хочет ждать.

Отделка салона поражает массивами дерева, настоящими металлическими элементами, дорогущей кожей и ее тонким ароматом. На полу – коврики из овчины с длинным ворсом, в котором утопают ступни. Металлические дефлекторы системы вентиляции приятно холодят руку. Сидя в мягком кресле и созерцая всю эту «лепоту», ощущаешь себя в другом измерении – роскоши и богатства, когда денег так много, что они уже не имеют никакого значения, а остальной – такой суетный – мир остался за толстыми стеклами. Все прочие машины снуют где-то внизу, ведь посадка за рулем здесь выше, чем у большинства внедорожников, не говоря уже о «низкорослых» кроссоверах. Стекла у Phantom, кстати, с подогревом – лобовое и передние боковые. При этом нитей обогрева нет, вместо них прозрачная пленка.

На ковре-самолете

Могучий двигатель заводится неслышно. Незаметен он и на холостых оборотах, и в движении, если сильно не давить на педаль акселератора. А сильно давить на нее совсем не нужно. Потому что педаль легкая, и в ответ на ее касание автомобиль набирает скорость так, словно ничего не весит, причем делает это ни в коем случае не резко – плавность здесь возведена в абсолют. Просто вдруг пейзаж за окном начинает мелькать очень быстро, а окружающие машины будто останавливаются. И все это в практически полной тишине. Действительно фантом, призрак…

Острота рулевого управления? Быстрота откликов на управляющие действия? Об этом не думаешь вообще. Просто поворачиваешь в руках тонкий, почти невесомый, но при этом удивительно информативный руль, и огромный седан незамедлительно меняет направление движения, усиливая ощущение нереальности происходящего. Я ездил на «младших» моделях Rolls-Royce Ghost и Wraith, и они тоже легки в управлении, однако Phantom, несмотря на более крупные габариты, кажется еще легче. Удивительно, но на нем даже можно ездить быстро.

Только зачем? Ведь это самый мягкий автомобиль, на котором я передвигался в своей жизни. Ни Mercedes-Benz S-Class и ему подобные, ни разные модели Bentley, ни даже «младший» Ghost не обеспечивают такую пуховую плавность хода. Мелкие неровности в Phantom совершенно неразличимы, а выбоины, трещины и «лежачие полицейские» ощущаются гораздо слабее, чем во всех упомянутых представительских седанах. Опасаться нужно лишь крупных ям и кочек, поскольку сочетание сверхмягкой подвески и тяжеленных 22-дюймовых колес порождает неприятные удары. Правда, ты вдруг замечаешь, что проезжаешь эти неровности на гораздо большей скорости, чем на всех других автомобилях. Просто потому, что работа этого шасси развращает, вызывая чувство безнаказанности. Поэтому лучше отдать бразды правления профессиональному водителю, имеющему опыт езды на Rolls-Royce Phantom, а самому занять место на втором ряду.

Здесь еще комфортнее. Если впереди где-то далеко все же слышны шины со специальным противошумным наполнителем, то на заднем кресле находишься практически в полной тишине. И подвеска работает еще эффективнее, успешно поглощая даже удары на крупных неровностях (в отличие от передних сидений). Кресло потрясающе удобно, пространства во всех направлениях больше, чем в длиннобазных представительских седанах, а убранство интерьера поражает еще сильнее, чем спереди.

Можно долго рассказывать о выдвигающихся из-за деревянных панелей экранах, подножках с электроприводом, кожаных петлях вместо потолочных ручек или «звездном» небе на потолке, однако слова описать всего этого великолепия не смогут – его надо почувствовать. Эта атмосфера обволакивающего комфорта не сравнима ни с одним из других автомобилей.

…После Rolls-Royce Phantom очень тяжело возвращаться в окружающую действительность. Вернув машину в автосалон Rolls Royce Motor Cars Moscow, я прошел до ближайшей станции метро, спустился на эскалаторе под землю, сел в поезд и покатил до своей станции, размышляя о бренности земного существования, – ведь я только что ездил на лучшем автомобиле в мире. Или не ездил и мне все это померещилось? Может, это и в самом деле был лишь призрак?

Технические характеристики Rolls-Royce Phantom Габариты, мм 5762х2018х1646 Колесная база, мм 3552 Дорожный просвет, мм нет данных Объем багажника, л 548 Снаряженная масса, кг 2560 Диаметр разворота, м нет данных Тип двигателя V12 бензиновый, турбо Рабочий объем, см3 6749 Макс. мощность, л.с./об/мин 571/5000 Макс. момент, Нм/об/мин 900/1700 Привод задний Трансмиссия 8-диапазонная автоматическая Макс. скорость, км/ч 250 Время разгона 0–100 км/ч, с 5,3 Расход топлива (средний), л/100 км 13,9 Объем бака, л 90