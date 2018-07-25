Концепт Skoda Sunroq - Удачный этюд

Был Qaroq – стал Sunroq: таким говорящим названием свое детище снабдили студенты академии компании Skoda в Млада-Болеславе

Их творение – четырехдверный кабриолет – сооружен на основе кроссовера Qaroq путем удаления крыши с одновременным усилением панели пола и стоек лобового стекла, а также замены пятой двери оригинальной крышкой. Под последней планируется хранить складной верх, информацию о котором компания Skoda не приводит. Автомобиль получил стандартный бензиновый 1,5-литровый турбомотор TSI, передний привод и доработанную выпускную систему. В подвеске использованы элементы от Skoda Octavia RS, дорожный просвет в сравнении с донорским SUV не уменьшился. Салон сохранил пятиместную компоновку, но обзавелся спортивными сиденьями и новыми, шикарными вариантами отделки. К сожалению, кабриолет от молодых специалистов из Млада-Болеслава – лишь инженерно-дизайнерский экзерсис, выпуск такого автомобиля серийно не намечается.