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О Smart Fortwo Coupe

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Цены
от 655 000
до 755 000
Smart Fortwo 2015 вид спередиSmart Fortwo 2015 вид сбоку
Smart Fortwo 2015 салон
Салон отличают продуманная эргономика, качественные материалы отделки и хороший обзор
Smart Fortwo 2015 приборная панельSmart Fortwo 2015 тахометрSmart Fortwo 2015 магнитолаSmart Fortwo 2015 управление климатомSmart Fortwo 2015 передние креслаSmart Fortwo 2015 АКПП
Smart Fortwo 2015 панорамная крыша
Панорамная крыша из ударопрочного поликарбоната – яркий премиальный штрих
Smart Fortwo 2015 багажное отделение
Откидной борт выдерживает нагрузку 100 кг. На нем можно сидеть, а в его нише хранить мелкий инструмент
Smart Fortwo 2015 вид сзади

Субкомпакты, притягивающие внимание, будто магнит, можно сосчитать по пальцам – Fiat 500, VW Beetle, MINI Cooper, Citroen E-Mehari, Nissan Cube. Но наша тест-пилотесса Ева Моторная из всех «пижонов» этого сегмента выбрала бы smart fortwo. С ним, по ее выражению, жить проще и веселей

Гость нашей женской рубрики – купе smart fortwo – выделяется из эпатажной компании имиджевых супермини. Во-первых, он самый мелкий, во-вторых, габариты и конструкция его шасси предполагают непревзойденную маневренность. В-третьих, немецкий дизайн и технологии дополнены здесь французской инженерной базой, а отчасти даже и характерной для французских компактов эргономикой (если кто-то не в курсе, семейство smart третьего поколения базируется на платформе «малыша» Renault Twingo).

Что ж, выделяться, отличаться, привлекать, возможно, даже эпатировать – именно то, что нужно молодым и амбициозным девушкам. Или я ошибаюсь? Уточним у нашей тест-пилотессы Евы Моторной.

Улыбайтесь!

Спрашиваю Еву о ее первом впечатлении и слышу в ответ: «Смотрю на этого заморского колобка и мне хочется улыбаться. Внешность просится описывать словечками «ути-пути» и «ми ми ми» из лексикона девушек, которые не могут дня прожить, чтобы не поставить «лайки» в соцсетях и сделать селфи на фоне «обалденной тачки». С таким автомобильчиком невольно сама становишься немного легкомысленной, что прекрасно. Этот smart не даст вам превратиться в офисного робота».

Я добавляю, что и в компоновочном смысле fortwo – своего рода гротеск, провокация, вызов обыденности. Ева соглашается: «Сначала ты открываешь дверь во всю длину машины, потом проникаешь в салон, будто накидываешь на плечи какую-нибудь шубу. Потом понимаешь, что можешь протянуть руку и, не вставая, достать сумку, которую только что бросила в багажник. Словом, в fortwo все не как везде, и это мне очень и очень нравится!»

«А сколько здесь разных милых дизайнерских штучек! – никак не остановится Моторная. – Рычажок регулировки «климатом» – прямо-таки кристалл Сваровски, круглые воздуховоды, глаз тахометра, подглядывающий с передней панели, огромный циферблат спидометра с красной мини-стрелкой… Вот это я понимаю – дизайн!»

Вынужден прервать не иссякающий поток Евиного восхищения приземленным вопросом по поводу того, удобно ли ей в салоне. В ответ слышу, что устроилась нормально, если не считать, что руль регулируется лишь по высоте. «Мне бы хотелось выдвинуть его чуть ближе, – уточняет Ева. – Зато обзор потрясающий, несмотря на огромные задние стойки. Тут и парктроник, в принципе, не нужен, хотя он есть. Разных емкостей, ниш, подстаканников даже больше, чем нужно. Но вот для телефона места не нашлось. А он у меня крупный и в подстаканники за рычагом «автомата» не помещается. И еще не совсем удобно расположен тумблер регулировки зеркал – на площадке левой двери. Несколько раз задевала его коленом, и настройки сбивались».

Германия-Франция

Простим Еве небольшую неточность: smart fortwo оснащен, конечно же, не «автоматом», а 6-ступенчатым преселективным роботом Twinamic от Renault. Двигатель тоже французский, объемом 0,9 л, мощностью 90 л.с. С такой агрегатной базой маленький «немец» со снаряженной массой 900 кг должен, казалось бы, летать как спорткар. Но Моторная гоночную суть fortwo как-то не разглядела: «Ускорение получается уверенным, но, если нужно быстро кого-то обогнать, получается не всегда. При резком нажатии на «газ» машина будто немного мешкает и лишь потом со свистом (это Ева о вступающей в действие турбине) начинает набирать скорость. Пожалуюсь также на то, что «смартик» жестковато проходит неровности, а «лежачих полицейских» перепрыгивает – будто кузнечик. При этом ощущение, что ты прыгаешь вместе с машиной. Зато как отлично этот «малыш» держит дорогу! На МКАД на скорости 120 км/ч не страшно. Могла бы ехать и быстрее, но, во-первых, это уже нарушение правил, а во-вторых, зима на дворе – нужно быть осторожной».

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Тут Ева совершенно права. Короткая колесная база, заднеприводная и заднемоторная компоновка требуют повышенного контроля на обледенелой дороге. Но на самом деле совсем избегать резких маневров в fortwo не обязательно. Неотключаемая система стабилизации – грозный страж: не позволит вам похулиганить (это я об управляемых заносах), даже если сильно захотите. Тут мы имеем немецкий контроль и тотальную безопасность по максимуму. Руль fortwo тоже настроен с максимальной перестраховкой – очень точный и «длинный» – аж 3,3 оборота от упора до упора. Так что резкий маневр на высокой скорости не приведет к плачевным последствиям.

И, наконец, о «фамильной» маневренности и суперкомпактности, о которых мы упомянули раньше. Тут Ева вновь в полнейшем восторге: «Приехала на работу и встала там, где на обычных машинах даже и не думала о возможности припарковаться. Развернуться на крошечном пятачке? Пожалуйста! Словом, стоянки на забитых парковках, движение в заставленных машинами дворах и перестроения в глухих пробках – естественная среда обитания этого «малыша». Он здесь точно муравей в муравейнике».

Конечно же, спрашиваю у Евы – купила бы себе такую машину? В ответ слышу: «За самый доступный fortwo с «автоматом» просят 970 000 рублей. Это, на мой взгляд, дороговато. Но и сказать однозначно «нет» не готова: уж очень симпатичный этот smart и здорово поднимает настроение. Как раз то, что нужно в эти непростые времена!»  

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