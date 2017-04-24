Субкомпакты, притягивающие внимание, будто магнит, можно сосчитать по пальцам – Fiat 500, VW Beetle, MINI Cooper, Citroen E-Mehari, Nissan Cube. Но наша тест-пилотесса Ева Моторная из всех «пижонов» этого сегмента выбрала бы smart fortwo. С ним, по ее выражению, жить проще и веселей

Гость нашей женской рубрики – купе smart fortwo – выделяется из эпатажной компании имиджевых супермини. Во-первых, он самый мелкий, во-вторых, габариты и конструкция его шасси предполагают непревзойденную маневренность. В-третьих, немецкий дизайн и технологии дополнены здесь французской инженерной базой, а отчасти даже и характерной для французских компактов эргономикой (если кто-то не в курсе, семейство smart третьего поколения базируется на платформе «малыша» Renault Twingo).

Что ж, выделяться, отличаться, привлекать, возможно, даже эпатировать – именно то, что нужно молодым и амбициозным девушкам. Или я ошибаюсь? Уточним у нашей тест-пилотессы Евы Моторной.

Улыбайтесь!

Спрашиваю Еву о ее первом впечатлении и слышу в ответ: «Смотрю на этого заморского колобка и мне хочется улыбаться. Внешность просится описывать словечками «ути-пути» и «ми ми ми» из лексикона девушек, которые не могут дня прожить, чтобы не поставить «лайки» в соцсетях и сделать селфи на фоне «обалденной тачки». С таким автомобильчиком невольно сама становишься немного легкомысленной, что прекрасно. Этот smart не даст вам превратиться в офисного робота».

Я добавляю, что и в компоновочном смысле fortwo – своего рода гротеск, провокация, вызов обыденности. Ева соглашается: «Сначала ты открываешь дверь во всю длину машины, потом проникаешь в салон, будто накидываешь на плечи какую-нибудь шубу. Потом понимаешь, что можешь протянуть руку и, не вставая, достать сумку, которую только что бросила в багажник. Словом, в fortwo все не как везде, и это мне очень и очень нравится!»

«А сколько здесь разных милых дизайнерских штучек! – никак не остановится Моторная. – Рычажок регулировки «климатом» – прямо-таки кристалл Сваровски, круглые воздуховоды, глаз тахометра, подглядывающий с передней панели, огромный циферблат спидометра с красной мини-стрелкой… Вот это я понимаю – дизайн!»

Вынужден прервать не иссякающий поток Евиного восхищения приземленным вопросом по поводу того, удобно ли ей в салоне. В ответ слышу, что устроилась нормально, если не считать, что руль регулируется лишь по высоте. «Мне бы хотелось выдвинуть его чуть ближе, – уточняет Ева. – Зато обзор потрясающий, несмотря на огромные задние стойки. Тут и парктроник, в принципе, не нужен, хотя он есть. Разных емкостей, ниш, подстаканников даже больше, чем нужно. Но вот для телефона места не нашлось. А он у меня крупный и в подстаканники за рычагом «автомата» не помещается. И еще не совсем удобно расположен тумблер регулировки зеркал – на площадке левой двери. Несколько раз задевала его коленом, и настройки сбивались».

Германия-Франция

Простим Еве небольшую неточность: smart fortwo оснащен, конечно же, не «автоматом», а 6-ступенчатым преселективным роботом Twinamic от Renault. Двигатель тоже французский, объемом 0,9 л, мощностью 90 л.с. С такой агрегатной базой маленький «немец» со снаряженной массой 900 кг должен, казалось бы, летать как спорткар. Но Моторная гоночную суть fortwo как-то не разглядела: «Ускорение получается уверенным, но, если нужно быстро кого-то обогнать, получается не всегда. При резком нажатии на «газ» машина будто немного мешкает и лишь потом со свистом (это Ева о вступающей в действие турбине) начинает набирать скорость. Пожалуюсь также на то, что «смартик» жестковато проходит неровности, а «лежачих полицейских» перепрыгивает – будто кузнечик. При этом ощущение, что ты прыгаешь вместе с машиной. Зато как отлично этот «малыш» держит дорогу! На МКАД на скорости 120 км/ч не страшно. Могла бы ехать и быстрее, но, во-первых, это уже нарушение правил, а во-вторых, зима на дворе – нужно быть осторожной».

Тут Ева совершенно права. Короткая колесная база, заднеприводная и заднемоторная компоновка требуют повышенного контроля на обледенелой дороге. Но на самом деле совсем избегать резких маневров в fortwo не обязательно. Неотключаемая система стабилизации – грозный страж: не позволит вам похулиганить (это я об управляемых заносах), даже если сильно захотите. Тут мы имеем немецкий контроль и тотальную безопасность по максимуму. Руль fortwo тоже настроен с максимальной перестраховкой – очень точный и «длинный» – аж 3,3 оборота от упора до упора. Так что резкий маневр на высокой скорости не приведет к плачевным последствиям.

И, наконец, о «фамильной» маневренности и суперкомпактности, о которых мы упомянули раньше. Тут Ева вновь в полнейшем восторге: «Приехала на работу и встала там, где на обычных машинах даже и не думала о возможности припарковаться. Развернуться на крошечном пятачке? Пожалуйста! Словом, стоянки на забитых парковках, движение в заставленных машинами дворах и перестроения в глухих пробках – естественная среда обитания этого «малыша». Он здесь точно муравей в муравейнике».

Конечно же, спрашиваю у Евы – купила бы себе такую машину? В ответ слышу: «За самый доступный fortwo с «автоматом» просят 970 000 рублей. Это, на мой взгляд, дороговато. Но и сказать однозначно «нет» не готова: уж очень симпатичный этот smart и здорово поднимает настроение. Как раз то, что нужно в эти непростые времена!»