Есть ли какие-то изменения специально для России?

Автомобиль испытывали в России на протяжении двух лет. Система EyeSight связана с безопасностью, и ее тесты проводились в разных регионах, в том числе в Ханты-Мансийске при 45-градусном морозе. И ныне мы уверены, что новинка полностью готова к условиям эксплуатации в нашей стране. Более того, именно на российском рынке продается версия с самой лучшей шумоизоляцией – мы добились, чтобы ею оснащались все машины для России. Естественно, стоит «ЭРА-ГЛОНАСС». Кроме того, как и на других рынках, появились дополнительные опции: поворотные полностью светодиодные фары, новая мультимедийная система…