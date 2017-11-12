Новое поколение Subaru XV появилось у российских дилеров этой японской марки. О том, в чем состоят главные отличия новинки от ее предшественницы и чем этот автомобиль привлечет клиентов, рассказывает руководитель департамента маркетинга и планирования продукта ООО «Субару Мотор» Константин Круглянский
Верно, наши дизайнеры сумели сохранить преемственность стилистики. Но, если поставить рядом машины двух поколений, сразу будет видно – они отличаются разительно. В новой генерации изменены абсолютно все детали кузова, полностью переработан интерьер. Но главное изменение все-таки внутри – это совершенно новая платформа Subaru Global Platform. Отныне все наши будущие модели будут производиться именно на ней.
Прежде всего инженеры на 70% увеличили жесткость кузова. Благодаря чему автомобиль обрел более высокий уровень управляемости. При этом модель прибавила в размерах и получила более высокий клиренс – 220 мм. Это один из самых высоких дорожных просветов в классе, в частности среди кроссоверов. А ведь одновременно удалось снизить также центр тяжести. И даже при внедрении множества новых технологий общий вес увеличился всего на 35 кг.
Важнейшая новация – дебют на российском рынке системы EyeSight. Это система помощи водителю, которая несет в себе ряд значимых функций. Среди них – адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, отслеживание усталости водителя, предотвращение столкновений в случаях, когда водитель трогается вслед за машиной, которая еще не стартовала, – электроника просто не позволит вам начать движение. Причем в разнообразных тестах наша система обошла конкурирующих электронных ассистентов, в том числе из премиум-сегмента. Она единственная в мире, работающая только на стереокамерах, нет никаких радаров, датчиков. И это уже третье поколение системы!
Привод фирменный – симметричный постоянный полный. В оппозитный мотор добавили непосредственный впрыск топлива, позволивший улучшить характеристики крутящего момента. Но для России двигатель немного дефорсировали – со 156 до 150 л.с. Цель очевидна: уменьшить траты клиентов на налоги и страховки. Структура нашего оппозитного мотора с полным приводом позволяет очень многое – это не только снижение центра тяжести, но и компактность. А компактность в подкапотном пространстве дает возможность улучшать подвеску и обеспечивает безопасность, такой мотор при столкновении уйдет под днище, а не окажется в салоне.
Автомобиль испытывали в России на протяжении двух лет. Система EyeSight связана с безопасностью, и ее тесты проводились в разных регионах, в том числе в Ханты-Мансийске при 45-градусном морозе. И ныне мы уверены, что новинка полностью готова к условиям эксплуатации в нашей стране. Более того, именно на российском рынке продается версия с самой лучшей шумоизоляцией – мы добились, чтобы ею оснащались все машины для России. Естественно, стоит «ЭРА-ГЛОНАСС». Кроме того, как и на других рынках, появились дополнительные опции: поворотные полностью светодиодные фары, новая мультимедийная система…
Модель настолько серьезно выросла по всем параметрам, что мы уже не считаем правильным сравнивать ее с соперниками из масс-маркета. Скорее это уже компакт-кроссоверы из премиум-сегмента. Для этого есть все – комфорт, надежность, управляемость, пакеты опций.
Во-первых, как в России, так и по всему миру, модели Subaru – в числе однозначных лидеров по сроку владения. То есть машины надежные и долговечные. Во-вторых, Subaru сконцентрирована на вещах, которые дают возможность по-настоящему комфортно эксплуатировать автомобиль. Так, полный привод и высокий клиренс позволяют ездить практически везде, в машине великолепная обзорность и продуманный вместительный багажник, оптимальный набор опций – только то, чем вы действительно станете пользоваться. Клиенты наверняка оценят двери, которые открываются почти на 90 градусов, а также закрытые пороги, благодаря которым вы не испачкаете брюки в слякоть. И таких мелочей – множество.
Конечно! В схожих комплектациях с предшественницей новая модель подорожала в среднем на 50–70 тыс. рублей. При этом машина прибавила в размерах, стала более комфортабельной, приемистой и экономичной, значительно расширился список дополнительного оборудования. Цены в диапазоне от 1 600 000 до 1 999 000 рублей. К тому же мы не берем доплату за цвет кузова и выбор интерьера.