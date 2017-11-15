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ноя 2017

Концепт Suzuki e-Survivor - Сам себе рулевой

Новый Suzuki e-Survivor - Suzuki e-Survivor concept 2017 Сам себе рулевой
Концепт-кар Suzuki e-Survivor дает представление о том, как эволюционируют внедорожники японской марки к 2030 году

Субкомпактный e-Survivor выглядит браво – дизайнеры вдохновлялись армейскими внедорожниками Suzuki LJ конца прошлого века. Но есть и футуристические мотивы – прозрачные двери, видеокамеры вместо внешних зеркал, отсутствие полноценных колесных арок и крыши. Вместо последней над каж-дым из двух сидений установлены своеобразные колпаки безопасности. При габаритах 3460х1645х1655 мм и колесной базе 2300 мм шоу-кар Suzuki заметно короче и шире «малыша» Jimny, которому при этом даст солидную фору по дорожному просвету. Модель базируется на раме лестничного типа, а в каждое из четырех колес встроено по электрическому мотору. Анонсирован также автопилот третьего уровня автономности, позволяющий электровнедорожнику автоматически стартовать, останавливаться и маневрировать. В салоне над компактной передней панелью вытянулся огромный информационный дисплей, еще один экран интегрирован в ступицу руля, а роль центральной консоли выполняет проекция данных в виде шара. Два ковшеобразных сиденья оснащены пятиточечными ремнями безопасности, воздуховодами системы кондиционирования и аудиодинамиками. Этот авангардный концепт стал одним из шоу-стопперов стенда Suzuki на автосалоне в Токио.

Фото Suzuki e-Survivor

  • Suzuki e-Survivor concept 2017 вид спереди
  • Suzuki e-Survivor concept 2017 вид спереди сбоку
  • Suzuki e-Survivor concept 2017 вид спереди
  • Suzuki e-Survivor concept 2017 вид сбоку
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