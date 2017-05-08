Вот уже много десятилетий автомобилисты знают: японские машины – символ надежности, технического совершенства и практичности. В полной мере это относится и к продукции Suzuki, бренда, о котором мы поговорим сегодня
Для нашей марки 2016 год тоже был непростым, объемы продаж снизились. Однако главные задачи – остаться полноценным игроком на автомобильном рынке и сохранить дилерскую сеть – мы выполнили. И уже в 2017-м рассчитываем увеличить сбыт на 10%. Увы, не могу сказать, что первый квартал нынешнего года оказался позитивным, но полагаю, его вторая половина будет лучше. Положительный прогноз мы делаем, исходя из того факта, что маркетинговый индекс интереса клиентов к нашим автомобилям в последнее время растет.
В принципе, мы рассматриваем возможность выведения этой модели на российский рынок, но тут следует действовать очень аккуратно, просчитывать все риски. Ведь в B-сегменте большая конкуренция, в нем много сильных игроков. А чтобы запустить новый продукт, на него нужно предложить привлекательную цену. Причем привлекательную и для клиентов, и для тех, кто этот автомобиль будет поставлять и продавать. Имею в виду нас, компанию-импортера, и наших дилеров.
Таких планов нет – мы обязательно сохраним свой российский офис. Это стратегически важное решение.
Мы ее укрепляем. В начале года, например, открыли новое предприятие в Ростове. Сейчас у нас 55 дилерских центров, и каждый из них очень важен для бренда. Не скажу, что планируем серьезное расширение сети, но и не стоим на месте: иногда меняем партнера на более сильного игрока, в других случаях наращиваем свое присутствие там, где необходимо. Прежде всего это города-миллионники и регионы с высоким для нас потенциалом. Так, мы видим его в Казани, Новосибирске, в Южном и Центральном регионах России. При этом понимаем, что некоторым дилерам довольно тяжело. В таких случаях идем навстречу, рассматриваем варианты, скажем, открытия мультибрендовых центров там, где раньше продавали лишь Suzuki. Для нас важно сохранить всю свою сеть, поэтому мы всегда вместе с партнерами думаем, как можно решить их проблемы.
Действительно, планов открытия своего завода на российской территории у Suzuki нет. Хотя бы потому, что компания уже имеет большое предприятие совсем недалеко – в Венгрии. Там выпускаются Vitara и SX4, причем завод не только полностью удовлетворяет спрос в Европе, но и имеет некоторый резерв мощностей на случай его роста. Уровень производства и качества продукции полностью соответствует строгим стандартам марки, и вся логистика, связанная с поставками автомобилей в Россию, отлажена.
Компания сейчас представлена как SUV-бренд. Это оправданно, поскольку сегмент кроссоверов становится все более популярным во многих странах, и особенно в России. Соответственно, вся наша линейка здесь состоит из автомобилей, оснащенных фирменной системой полного привода AllGrip, которая позволяет подстроить машину под нужные дорожные условия. Эту систему очень хорошо приняли и в Европе, и в России.
Сегодня мы предлагаем компактные кроссоверы с хорошим выбором трансмиссий, которые отвечают современным требованиям по расходу топлива и экологическим стандартам. Вместе с тем я, разумеется, хотел бы укрепить линейку и среднеразмерным внедорожником. Надеюсь, в будущем мы сможем предложить клиентам что-либо подобное. Ведь в штаб-квартире марки тоже понимают, что россиянам интересна модель класса Grand Vitara.
Я не могу сейчас раскрыть детали наших ближайших планов. Скажу только, что мы постоянно изучаем возможности выведения новых модификаций. Но многое зависит от клиентов. Если заметен растущий интерес к той или иной версии, то, конечно же, стараемся привезти ее на рынок. То же самое относится к автомобилям в целом. Так, в Европе продажи нового Suzuki Swift начались в апреле, Ignis начали предлагать в начале 2017 года, а Baleno еще в прошлом году. Эти модели неплохо принимает европейский рынок, а значит, мы примеряем их и для России.
Тут много интересных предложений. Это программы Suzuki Finance, Suzuki Trade-in, Suzuki Assistance, обеспечивающая помощь на дороге, Suzuki Privilege для постгарантийных машин, различные сервисные акции, которые проводятся каждый сезон. Наконец, в начале 2017 года мы предложили 5-летнюю гарантию для всей своей модельной линейки.
С большим удовольствием общаемся в соцсетях. Хотя на самом деле все они очень разные. К примеру, любители модели Swift практически не пересекаются с фанатами Jimny или Grand Vitara, а клубы SX4 и Vitara только формируются.
У Suzuki есть собственные гибридные силовые установки. Они уже более трех лет предлагаются в Японии и странах Европы, но не в России. Думаю, российский потребитель в массовом сегменте пока не готов дополнительно платить за подобные системы, поскольку они дороже обычных ДВС. Да и вообще рынок не готов – не развита инфраструктура для эксплуатации таких видов транспортных средств.
Сейчас только идет обсуждение того, какие перспективы могут быть у этого партнерства. Пока рано говорить о чем-либо конкретном.
Сегмент мототехники живет своей жизнью – он серьезно отличается от автомобильного рынка. Хотя есть и общее: после 2014 года работать стало сложнее. Тем не менее уже в мае текущего года мы практически полностью обновим модельный ряд своих мотоциклов. Надеюсь, это станет хорошей новостью для тех, кто любит двухколесные машины из Японии.