А что происходит в эти непростые времена с дилерской сетью Suzuki?

Мы ее укрепляем. В начале года, например, открыли новое предприятие в Ростове. Сейчас у нас 55 дилерских центров, и каждый из них очень важен для бренда. Не скажу, что планируем серьезное расширение сети, но и не стоим на месте: иногда меняем партнера на более сильного игрока, в других случаях наращиваем свое присутствие там, где необходимо. Прежде всего это города-миллионники и регионы с высоким для нас потенциалом. Так, мы видим его в Казани, Новосибирске, в Южном и Центральном регионах России. При этом понимаем, что некоторым дилерам довольно тяжело. В таких случаях идем навстречу, рассматриваем варианты, скажем, открытия мультибрендовых центров там, где раньше продавали лишь Suzuki. Для нас важно сохранить всю свою сеть, поэтому мы всегда вместе с партнерами думаем, как можно решить их проблемы.