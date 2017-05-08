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Кеичи Сумида
Suzuki
08 мая 2017

Кеичи Сумида

генеральный директор ООО «Сузуки Мотор Рус»

Россия для нас важна стратегически

Вот уже много десятилетий автомобилисты знают: японские машины – символ надежности, технического совершенства и практичности. В полной мере это относится и к продукции Suzuki, бренда, о котором мы поговорим сегодня 

Многие эксперты полагают, что ушедший год стал худшим на российском рынке, а теперь должен начаться пусть и небольшой, но все-таки рост спроса. Вы с этим согласны?

Для нашей марки 2016 год тоже был непростым, объемы продаж снизились. Однако главные задачи – остаться полноценным игроком на автомобильном рынке и сохранить дилерскую сеть – мы выполнили. И уже в 2017-м рассчитываем увеличить сбыт на 10%. Увы, не могу сказать, что первый квартал нынешнего года оказался позитивным, но полагаю, его вторая половина будет лучше. Положительный прогноз мы делаем, исходя из того факта, что маркетинговый индекс интереса клиентов к нашим автомобилям в последнее время растет.

Какие модели бренда более всего привлекают россиян?

Сегодня наш модельный ряд состоит из трех автомобилей – Vitara, SX4 и Jimny. Бестселлер среди них – Vitara, на нее приходится около 70% спроса.

На выставке в Женеве был представлен новый Suzuki Swift. Может ли этот автомобиль появиться и в России?

В принципе, мы рассматриваем возможность выведения этой модели на российский рынок, но тут следует действовать очень аккуратно, просчитывать все риски. Ведь в B-сегменте большая конкуренция, в нем много сильных игроков. А чтобы запустить новый продукт, на него нужно предложить привлекательную цену. Причем привлекательную и для клиентов, и для тех, кто этот автомобиль будет поставлять и продавать. Имею в виду нас, компанию-импортера, и наших дилеров.

Кстати, об импортере, есть прецеденты, когда дистрибьютор практически свернул бизнес, передав функции по ввозу машин дилерам. Не думаете последовать этому примеру?

Таких планов нет – мы обязательно сохраним свой российский офис. Это стратегически важное решение.

А что происходит в эти непростые времена с дилерской сетью Suzuki?

Мы ее укрепляем. В начале года, например, открыли новое предприятие в Ростове. Сейчас у нас 55 дилерских центров, и каждый из них очень важен для бренда. Не скажу, что планируем серьезное расширение сети, но и не стоим на месте: иногда меняем партнера на более сильного игрока, в других случаях наращиваем свое присутствие там, где необходимо. Прежде всего это города-миллионники и регионы с высоким для нас потенциалом. Так, мы видим его в Казани, Новосибирске, в Южном и Центральном регионах России. При этом понимаем, что некоторым дилерам довольно тяжело. В таких случаях идем навстречу, рассматриваем варианты, скажем, открытия мультибрендовых центров там, где раньше продавали лишь Suzuki. Для нас важно сохранить всю свою сеть, поэтому мы всегда вместе с партнерами думаем, как можно решить их проблемы. 

Большинство брендов уже имеют в России свои производства, но ваша компания импортирует автомобили. В таких условиях конкурировать непросто…

Действительно, планов открытия своего завода на российской территории у Suzuki нет. Хотя бы потому, что компания уже имеет большое предприятие совсем недалеко – в Венгрии. Там выпускаются Vitara и SX4, причем завод не только полностью удовлетворяет спрос в Европе, но и имеет некоторый резерв мощностей на случай его роста. Уровень производства и качества продукции полностью соответствует строгим стандартам марки, и вся логистика, связанная с поставками автомобилей в Россию, отлажена.

В чем состоит модельная стратегия Suzuki на российском рынке?

Компания сейчас представлена как SUV-бренд. Это оправданно, поскольку сегмент кроссоверов становится все более популярным во многих странах, и особенно в России. Соответственно, вся наша линейка здесь состоит из автомобилей, оснащенных фирменной системой полного привода AllGrip, которая позволяет подстроить машину под нужные дорожные условия. Эту систему очень хорошо приняли и в Европе, и в России.

Не так давно вы прекратили продажи кроссовера Grand Vitara, который много лет был флагманом. Не думаете вернуть в Россию модель такого класса?

Сегодня мы предлагаем компактные кроссоверы с хорошим выбором трансмиссий, которые отвечают современным требованиям по расходу топлива и экологическим стандартам. Вместе с тем я, разумеется, хотел бы укрепить линейку и среднеразмерным внедорожником. Надеюсь, в будущем мы сможем предложить клиентам что-либо подобное. Ведь в штаб-квартире марки тоже понимают, что россиянам интересна модель класса Grand Vitara.

Планируется ли запуск каких-либо других новаций – дополнительных трансмиссий, двигателей, комплектаций?

Я не могу сейчас раскрыть детали наших ближайших планов. Скажу только, что мы постоянно изучаем возможности выведения новых модификаций. Но многое зависит от клиентов. Если заметен растущий интерес к той или иной версии, то, конечно же, стараемся привезти ее на рынок. То же самое относится к автомобилям в целом. Так, в Европе продажи нового Suzuki Swift начались в апреле, Ignis начали предлагать в начале 2017 года, а Baleno еще в прошлом году. Эти модели неплохо принимает европейский рынок, а значит, мы примеряем их и для России.

Борьба за клиента – это не только хорошие автомобили, но и выгодные для автомобилистов программы, бонусы. Чем привлекаете клиентов?

Тут много интересных предложений. Это программы Suzuki Finance, Suzuki Trade-in, Suzuki Assistance, обеспечивающая помощь на дороге, Suzuki Privilege для постгарантийных машин, различные сервисные акции, которые проводятся каждый сезон. Наконец, в начале 2017 года мы предложили 5-летнюю гарантию для всей своей модельной линейки.

В России развито движение «сузуководов» – фанатов марки. С ними контактируете?

С большим удовольствием общаемся в соцсетях. Хотя на самом деле все они очень разные. К примеру, любители модели Swift практически не пересекаются с фанатами Jimny или Grand Vitara, а клубы SX4 и Vitara только формируются.

В мировой автоиндустрии активно развиваются автопилоты, системы перспективных приводов. Как вы оцениваете готовность российских потребителей к таким продуктам, в том числе к гибридам?

У Suzuki есть собственные гибридные силовые установки. Они уже более трех лет предлагаются в Японии и странах Европы, но не в России. Думаю, российский потребитель в массовом сегменте пока не готов дополнительно платить за подобные системы, поскольку они дороже обычных ДВС. Да и вообще рынок не готов – не развита инфраструктура для эксплуатации таких видов транспортных средств.

Недавно было объявлено об объединении Suzuki и Toyota в рамках одного альянса. Что это даст клиентам?

Сейчас только идет обсуждение того, какие перспективы могут быть у этого партнерства. Пока рано говорить о чем-либо конкретном.

Suzuki в России – это еще и всевозможная мототехника. Как развивается это направление вашего бизнеса?

Сегмент мототехники живет своей жизнью – он серьезно отличается от автомобильного рынка. Хотя есть и общее: после 2014 года работать стало сложнее. Тем не менее уже в мае текущего года мы практически полностью обновим модельный ряд своих мотоциклов. Надеюсь, это станет хорошей новостью для тех, кто любит двухколесные машины из Японии.  

Андрей Безверхов, главный редактор журнала "Автопанорама"
Автор
Андрей Безверхов, главный редактор журнала "Автопанорама"
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фирма-производитель

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