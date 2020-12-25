Противники пикапов считают, что их владельцы большую часть времени возят воздух в пустых кузовах. Но неужели семиместные салоны огромных внедорожников так-таки уж ежедневно загружены друзьями и домочадцами? Ведь тоже нет. Но и в том, и в другом случае «запас практичности» всегда под рукой. И я не преминул этим воспользоваться: побывавший на тесте Motorpage.ru обновленный пикап Toyota Hilux два дня поработал грузоперевозчиком

«Да он принципиально новый», скажут те, кто знаком с моделью. На самом деле обновления в основном косметические, но насколько они удачные и заметные! Особенно спереди: новый бампер, стильная решетка радиатора, иные фары. Решетка теперь выполнена в одном стиле с кроссовером Toyota RAV4, а задние фонари с квадратными элементами отсылают к дизайну Land Cruiser Prado. На широких накладках колесных арок матово-черного цвета появились своеобразные элементы, напоминающие ручки или подножки. Однако никакого практического смысла в них нет, это просто декор.

Полудрагоценный камень

Совершенно потрясающий цвет кузова — «металлик» хаки — оказывается, официально называется Black Onyx. Эта версия дополнена особыми, 18-дюймовыми черными легкосплавными колесными дисками с шинами 265/60.

Пол салона расположен на немалой высоте над землей, и при посадке неожиданно удобными оказываются опциональные подножки. Они не широкие, поэтому габарит автомобиля сильно увеличивать не должны, да и создавать помехи на бездорожье тоже. Подножка на заднем бампере сохранилась с прежних «времен», а вот декоративная накладка снаружи на откидном борту с фирменным логотипом HILUX, хорошо заметная издалека — прерогатива версии Black Onyx. Но к центральному замку борт так и не «привязали», хотя имеется возможность запереть его на ключ.

В моем случае это даже плюс. Ведь в первый тестовый рейс обновленный пикап отправляется с грузом длинномеров, а именно — панелей и дверей разобранного шкафа-гардероба. Длина каждой — 2,35 м, всего приходится уложить в кузов шесть стенок и четыре двери. Жаль, что кузов в этот раз не снабжен ни кунгом, ни даже крышкой, впрочем, это защитило бы от силы половину пакета панелей от мокрого снега. К счастью, шел он не весь день.

Полки и выдвижные ящики шкафов я разместил в салоне, также с целью защиты от осадков, да плюс — чтобы не выпали на ходу через откинутый борт. Пришлось тщательно защитить от повреждений роскошные кожаные сиденья. Роскошь состоит прежде всего в кожаной обивке, материал не скользкий и приятный на ощупь. Подогрев передних кресел одноступенчатый, но эффективный.

Конфигурация салона не изменилась. Кресла точно так же широки и рассчитаны на посадку человека любой комплекции и в любой одежде, хоть в толстенном зимнем тулупе. Сзади — тоже без перемен. Спинка дивана прикреплена к кузову неподвижно, под частями подушки — небольшие боксы. Случайно обращаю внимание на то, что крышку правого бокса можно открыть, только приподняв обе части подушки сиденья. По времени тест «Моторпейдж» всегда позволяет облазить автомобиль вдоль и поперек, выявить нюансы, положительные и не очень, опробовать в действии различные системы и устройства, а в ситуации с пикапом — испытать грузоперевозочные возможности. Чем мы в первую очередь и займемся.

Да, я могу с ногами и в ботинках забраться в кузов и «найтовать» пакет панелей к четырем проушинам на внутренних сторонах бортов. И пусть завидуют мне седоки припарковавшегося рядом BMW X6. Нет, не тому, что я могу столько всего погрузить и перевезти, сэкономив на доставке, а тому, что Hilux – настоящий мужской автомобиль, а в кроссовере всегда есть немного женственности. Ну, а богатством оборудования салона я практически не обделен, в этом плане тойотовский пикап не хорош, а просто очень хорош. Такой бы комфорт да коммерческим грузовикам…

Диапазоны перемещения водительского кресла предельно широкие. Рулевая колонка регулируется и по высоте, и по вылету, баранка оснащена подогревом. Приборы стали богаче, шкалы рельефные, тщательно проработанные. Дизайн тоже близок к Prado. Цветной экран бортового компьютера предлагает уже знакомую функцию сравнения расходов топлива. Но вот и новое: индикация углов поворота передних колес. Если вам приходится транспортировать поклажу в том числе и по сложным дорогам, эта функция может пригодиться. Да и при маневрах на тесных парковках тоже, все-таки длина «Хайлакса» превышает 5,3 м, а колесная база — 3 м.

Двигатель тестовой версии пускается кнопкой. 8-дюймовый экран мультимедиасистемы — сенсорный. Система новая, теперь мы имеем под рукой навигацию, а также визуальное и голосовое воспроизведение SMS, приходящих на подключенный смартфон. К камере заднего вида добавлены датчики парковки, раньше их не было. В плане музыки устройство больше не своевольничает, группируя треки по своему хотению, а добросовестно проигрывает то, что загружено в мой смартфон, через Bluetooth. Звук — еще раз отметим — очень хорош для пикапа.

Не злоупотребляйте моментом

Дизельный двигатель даже в холодную погоду пускается как-то сразу. Что я имею в виду? На моем личном автомобиле сначала загорается символ работы свечей накаливания, и лучше подождать, пока он погаснет (а в морозы зажечь его последовательно два, а то и три раза). С паузой пускается трехлитровый 249-сильный турбодизель на Audi. А у «Хайлакса» секунда — и мотор уже тарахтит. Даже при минусе за бортом.

Причем, тарахтит — это мягко сказано. Почти что ревет, и делает это очень долго, обороты зависают на отметке около 1200-1300 и совершенно не спешат «упасть» до номинальных холостых. Мой пикап даже в сильные холода греется так минуту-две, ну от силы три. Разумное время тратит на прогрев Audi, также недавно побывавшая на тесте Motorpage. А «Тойота» и спустя полчаса может продолжать реветь. Что-то с ней не так?

На самом деле, это со мной не так, надо было сначала прочесть инструкцию или хотя бы повнимательнее осмотреться в салоне. Тогда слева от руля в блоке кнопок обнаружится одна с обозначением PWR HEAT. Если индикатор в ней горит — отключаем ее, и обороты устанавливаются на «холостой» отметке, порядка 800 в мин. Вот теперь все в порядке… только не совсем. По сути, это устройство должно ускорять прогрев двигателя, однако этого не заметно. Особенно по салону, здесь тоже не так уж скоро становится тепло. Очень помогают в этой связи подогревы руля и сидений.

В арсенале Toyota Hilux два дизельных двигателя. 2,4-литровый 150-сильный предлагается в паре с механической коробкой передач, 2,8-литровый 200-сильный — с шестидиапазонным автоматом. Второй вариант доступен в комплектациях «Комфорт» и Black Onyx. С первым вариантом сочетания агрегатов японский пикап разгоняется до 100 км/ч за 13,2 с, со вторым — за 10 с.

Выше обороты — выше и расход, но в случае с «Хайлаксом» высокие обороты прогрева мотора на расход влияют не так существенно. Просто потому что, даже когда двигатель наконец полностью прогреется, «аппетит» его остается длительное время на том же уровне. На трассе это порядка 10 л на сотню, однако оговоримся: при скоростях около 120 км/ч и выше. Если не будете разгоняться до таких значений, поддерживая 90-100 км/ч, сможете сэкономить полтора, а то и два литра. Так, при движении по МКАД с пробками борткомпьютер пикапа индицировал 7,6-7,9 л на 100 км. Практически не увеличился расход и во время заездов по бездорожью, хотя на холостых, без движения, Hilux помолотил изрядно.

Теперь о режимах движения. Как и у предыдущей версии, у нынешнего «Хайлакса» есть выбор между настройками ECO, NORMAL и POWER. Конфигурация туннеля пола в салоне немного изменилась, и теперь кнопки выбора находятся слева от рычага трансмиссии, а не позади него. Насколько меняют настройки характер мотора? Очень существенно! Именно поэтому в зимних условиях я бы посоветовал пользоваться одним только режимом ECO.

Поверьте, даже при нем динамики вам хватит за глаза, более того, окажись на дороге мокрый снег или хотя бы намеки на гололед, ломовой 500-ньютонметровый момент 2,8-литрового мотора, реализуемый к тому же в самом начале диапазона оборотов, будет с готовностью «сносить» ведущую ось при малейшем избытке «газа». Что уж говорить про мощностные режимы. Нет, они точно предназначены только для сухой и теплой летней погоды. Зимой лучше проявить осторожность.

Добавлю, что и в плане экономичности ECO-режим предпочтительнее. Ведь при использовании настройки POWER расход на высоких скоростях зашкаливает за 11 л на сотню. Режим NORMAL добавляет к показателю режима ЕСО 0,3-0,5 л.

Я попробовал проверить «аппетит» автомобиля, используя круиз-контроль. Но стало неуютно: все-таки даже чистые дороги сейчас обладают определенной скользкостью. Поэтому пришлось быстро вернуться к «ручному» управлению. Удалось уточнить только, что при 110 км/ч на спидометре смартфон с включенным Яндекс.Навигатором показывал скорость 103 км/ч.

Сказалась ли на расходе загрузка? Не думаю. Ведь с поклажей пикап преодолел только половину тестового маршрута, в остальное же время, как это ни обидно, он вёз «воздух». Это, кстати, наверняка было минусом в плане аэродинамики, все-таки кунг, имеющий высоту вровень с кабиной, или крышка ее улучшают.

Но вот на чем сказалась загрузка, так это на курсовой устойчивости пикапа. Вообще, согласно паспортным данным, на заднюю ось у него может приходиться больше килограммов, чем на переднюю. Конечно, мне при погрузке разобранного шкафа трудно было рассчитать, как распределился вес. Но массивные полки и ящики все без исключения оказались в салоне, то есть, в пределах колесной базы. На задний свес пришлась меньшая часть. И тем не менее на трассе я ощущал легкое рысканье, которое уменьшилось, когда автомобиль был разгружен. А также — когда ему довелось перевезти еще четыре мешка с зерном общим весом порядка 150 кг. Вот в это время автомобиль стал максимально драйверским, насколько это, конечно, возможно.

Вот некоторые размерные показатели обновленного Toyota Hilux, выявленные в ходе теста «Моторпейдж». Внутренние габариты кузова — 150х155х48 см. Ширина салона спереди 146 см, сзади 142 см, расстояние для ног пассажира, сидящего слева сзади за мной, 23 см. Просвет под дополнительными подножками кузова составляет 32 см, под задним бампером 52 (!!) см, под передним бампером и фаркопом по 39 см, под защитой моторного отсека — очень мощной — 26 см, под длинными задними брызговиками — по 19 см.

Подвеска — очень жёсткая. Пожалуй, она даже стала жёстче, чем была во время предыдущего теста Motorpage, проведенного осенью 2015-го года. Кто знает, может быть, ощущения того времени подзабылись, но, согласно фирменному проспекту, подвеска, сохранившая прежнюю схему (независимая «многорычажка» спереди и неразрезной мост на рессорах сзади) была «смягчена» для повышения комфорта водителя и седоков. Странно, незадолго до предыдущего теста в «руках» сотрудников Моторпейджа оказался другой пикап, и вот он показался более «грузовым». Но, повторяю, это мои личные ощущения.

В ходе обновления Toyota Hilux получил и новый гидроусилитель с переменной производительностью (бачок под капотом, правда, выглядит по-старому). Это устройство прежде использовалось на Land Cruiser Prado. Что до «руля» пикапа, он в общем и «усилен» приятно, и автомобиль реагирует на повороты баранки оперативно, но более трех оборотов от упора до упора — многовато по современным меркам. Но пикапы покупают не за драйверский характер, это очевидно. Загрузить побольше да увезти подальше — вот основные задачи этих автомобилей. По крайней мере, две загрузки в ходе нашего теста продемонстрировали, что «Хайлакс» с этим успешно справляется. Тяжелый разобранный шкаф проехал в его кузове порядка 500 километров, мешки с зерном — поменьше, но ведь тоже груз немалый в плане как массы, так и объема. Представим легковушку: в ней эти четыре мешка заняли бы и весь багажник, и заднее сиденье в придачу, а значит, сократили бы число потенциальных пассажиров с пяти до двух.

Осталось проверить возможности автомобиля на бездорожье. Во всех версиях, предлагаемых в России (их четыре), привод у него подключаемый полный, с понижающей передачей. Добавим к этому и возможность жёсткой блокировки заднего дифференциала. Как это повышает проходимость, известно всем, кто когда-либо использовал полный привод. Да даже и не полный: подобный «блок» отлично помог однажды побывавшему на тесте Motorpage грузовику УАЗ «Профи» с задним приводом.

Но у версии Black Onyx есть некоторые особенности. Помимо жёсткой блокировки заднего дифференциала пикап имеет еще и имитацию электронной его блокировки — функцию Auto-LSD. Она помогает при движении по сложным, то есть, скользким грунтам, а также по снегу. В чем я имел возможность убедиться. Вот только как активировать эту функцию? Да очень просто: отключить штатную систему стабилизации и контроля тяги. И — электронный «блок» вам в помощь.

Примечательно, что срабатывает устройство при заднем приводе. Включаем полный — автоматической блокировки не происходит. Но можно воспользоваться кнопкой блокировки, она, безусловно, тут тоже есть.

Движение вниз — движение вверх

Но выбравшись на бездорожье, я первоначально пытаюсь обойтись без дополнительных «наворотов». По колее в поле Hilux ползет уверенно, практически не касаясь снега ни защитой моторного отсека, ни картером заднего моста. Защита, кстати, мощнейшая, положиться на нее можно. Равно как и на перфорированную защиту топливного бака, она хорошо видна, когда автомобиль почти что «вывесился» на перегибе склона. Почти что… вот только не вывесился. Снова продемонстрировал то же, что и пять лет назад, а именно — гигантские ходы подвесок.

Разумеется, подобный рельеф без «участия» полного привода не преодолеть. А стоит сдвинуться в глубину овражка, как оказывается, что пора прибегнуть к «понижайке». Она включается через положение N селектора трансмиссии, и происходит это не быстро. Еще дольше фиксируется блокировка заднего дифференциала. И… пикап превращается в танк? Не совсем.

Для преодоления подобных препятствий пригодились бы более «зубастые» шины. Жена сказала — с большей высотой профиля, но речь идет, конечно же, о более рельефном рисунке протектора. Шины-«липучки» Continental, безусловно, предназначены прежде всего для шоссе. Вспоминаю весенний тест Suzuki Jimny – маленький внедорожник играючи штурмовал склоны нашего тестового овражка, не в последнюю очередь благодаря грязевым шинам BF Goodrich. С другой стороны, эти покрышки не лучшим образом показали себя на заснеженной трассе. Так что решайте сами, каковы ваши приоритеты и, соответственно, какими шинами «вооружать» свой автомобиль.

Что активно мешает пикапу преодолевать сильно пересеченную местность, так это значительный задний свес. Увы, это издержка длинной и вместительной грузовой платформы. В тесте Motorpage к тому же участвовал автомобиль в версии Black Onyx, дополнительно оснащенный фаркопом из очень толстого листа стали. Вот что послужило самым настоящим плугом: изогнутая в виде петли полоса металла активно нагребала в себя снег, грунт, пожухлую траву. А при движении задним ходом конструкция порой просто упиралась в землю и не давала возможности сдвинуться с места.

Сам фаркоп от этого, конечно, не страдал. Я думаю, чтобы изменить его геометрию, потребовалось бы мощнейшее воздействие, скорее, удар, и не о землю, а, например, о скалу. В ходе наших испытаний фаркоп всё выдержал, за исключением одного. Прикрепленная сбоку розетка -разъем также была залеплена грязью и мокрым снегом. Мне кажется, это устройство следовало бы перенести в более защищенное место. Например — внутрь «петли», которую представляет собой фаркоп. Почему бы и нет?

Если не считать овражка, все остальные препятствия оказывались для обновленного «Хайлакса» цветочками. Он с невероятной легкостью взобрался на скользкий уклон, для преодоления которого кроссоверу Audi Q3, также недавно побывавшего на тесте Motorpage, понадобилось «напряжение» всей фирменной системы полного привода Quattro. Так же непринужденно пикап преодолевал пласты первого в этом году основательного снега. При необходимости развернуться я просто «газом» выбрасывал автомобиль на снежную целину, а потом возвращал его обратно. Снег, конечно, был не глубокий, но влажный, а потому тяжелый, к тому же под ним скрывался слой еще рыхлой, не смерзшейся травы.

Так же, буквально очертя голову, я «штурманул» колеи полевой дороги, в которых стояла не замерзшая вода. Шины пикапа справились, не заскользили, посмотрите на фото: преодолев препятствие, я вновь заехал в эту лужу, чтобы сделать снимок. Последствия этого «штурма» сказались на следующие сутки, морозным утром. После пуска и прогрева автомобиль отказался трогаться с места. Причина оказалась хорошо знакомой старшему поколению по «Жигулям», «Москвичам» и «Волгам»: намокшие колодки примерзли к барабанам — именно такие тормоза имеет вполне современный в целом пикап из Японии. Немногие модели сегодня сохраняют подобный тип тормозов (разумеется, только на задней оси), и, как видим, старая проблема их по сей день не изжита. Как быть, если с вашей машиной случилось подобное? Попытаться «оторвать» колодки, добавив побольше «газа»? У меня получилось, и фрикционные накладки колодок не пострадали, а ведь, крепко примерзнув, могли и оторваться. Поэтому другой вариант — попытаться отогреть механизмы, подведя к ним тепло. Можно надеть на выхлопной патрубок длинный шланг и при работающем двигателе попытаться отогреть тормозные барабаны горячими газами. Другой рецепт — использовать промышленный фен, тепловую пушку, другой какой-либо нагревательный прибор. Третий выход самый простой: плеснуть на барабан горячей водой из разогретого чайника.

Вы скажете, что на дворе двадцать первый век и пора уже прочно забыть «дедовские» хитрости и придумки. Но ведь в том-то и дело, что пикапы — автомобили особенные, и всё, что считается зазорным для владельцев дорогих и престижных моделей, здесь, наоборот, обретает новый смысл и вторую жизнь. Они — для тех, кто ищет приложения своим мозгам и рукам даже в свободное от основной работы время. И в плане перевозки грузов, и в плане посещения труднодоступных мест. В данном случае какие-то свои доработки автомобиля, а также самостоятельные ремонты только в радость. Если всё проходит успешно, это добавляет жизненного оптимизма и повышает самооценку. Если случается неудача — это становится стимулом к дальнейшей работе, изучению техники, приемов вождения и преодоления бездорожья.

«Моторпейджевский» тест обновленного Toyota Hilux пришелся на начало декабря, фактически стояла еще осень, слякотная и грязная, лишь чудом один из дней выдался солнечным. В социальных сетях сплошь и рядом читаю стенания публики: чем заняться в такую погоду, чем скрасить плохое настроение? Конечно, можно ограничиться шоппингом. Но если и он надоел, а необходимости в перевозке домашних и дачных грузов нет — разве плохо попробовать себя на бездорожье? Оно готово встретить вас в любую погоду, и совсем недалеко от дома. Правильный выбор одежды поможет справиться с холодом и осадками. А какими приятными будут посиделки у костра после таких «упражнений»! Особенно в компании единомышленников, опытные товарищи помогут организовать и вовсе увлекательный «челлендж»: ночевку в палатке в полевых условиях без риска подхватить простуду. Если же и этого мало, вспомните, что осень — самое время для налимьей рыбалки, и чем хуже при этом погода и темнее ночи, тем клёв этой странной рыбы только лучше. Ну, а для совсем уж увлеченных есть охота.



Версий Toyota Hilux на российском рынке — три. Вариант «Стандарт» (2 610 000 рублей) комплектуется 2,4-литровым дизелем и «механикой», «Комфорт» может быть оснащен таким же сочетанием агрегатов (2 768 000 рублей), а может иметь под капотом 2,8-литровый дизель и автомат (3 037 000 рублей). Наиболее дорогая версия Black Onyx с элементами тюнинга оценивается в 3 327 000 рублей, однако тестовый автомобиль был дополнительно оснащен фаркопом с разъемом для подключения электропроводки прицепа, а также защитным вкладышем в кузов и некоторыми другими деталями. Общая стоимость версии, побывавшей на тесте Motorpage.ru, 3 394 300 рублей

Технические характеристики Toyota Hilux ГАБАРИТЫ, ММ 5330 х 1900 х 1815 КОЛЁСНАЯ БАЗА, ММ 3085 ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ, ММ 227 ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ КУЗОВА, ММ 1569 х 1109 х 481 СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ 2160 ТИП ДВИГАТЕЛЯ Р4, дизельный, с турбонаддувом РАБОЧИЙ ОБЪЁМ, КУБ. СМ 2755 МАКС. МОЩНОСТЬ, Л. С., ПРИ ОБ/МИН 200 / 3400 МАКС. МОМЕНТ, Н·М, ПРИ ОБ/МИН 500 / 1600 — 2400 ТРАНСМИССИЯ автоматическая, 6-ст. ПРИВОД полный РАЗГОН 0 — 100 КМ/Ч, С 10 СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА, Л/100 КМ 8,0 ЁМКОСТЬ БАКА, Л 80