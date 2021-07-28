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О Toyota Land Cruiser Prado

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Тойота Ленд Круизер Прадо

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Цены
от 2 199 000
до 3 923 000
Toyota Land Cruiser Prado (2017) вид спереди сбокуToyota Land Cruiser Prado (2017) вид спереди
Toyota Land Cruiser Prado (2017) вид сбоку
Электронная система кинетической стабилизации подвески KDSS предлагается в «старших» комплектациях
Toyota Land Cruiser Prado (2017) вид сзади
В топовой комплектации доступно опциональное 7-местное исполнение, где третий ряд складывается электроприводом
Toyota Land Cruiser Prado (2017) салон
Новая медиасистема обзавелась 9-дюймовым тачскрином и поддержкой Android Auto и Apple CarPlay
Toyota Land Cruiser Prado (2017) приборная панельToyota Land Cruiser Prado (2017) центральная консольToyota Land Cruiser Prado (2017) выбор режимов движенияToyota Land Cruiser Prado (2017) передние креслаToyota Land Cruiser Prado (2017) АКПП
Toyota Land Cruiser Prado (2017) задний диван
В откидной подлокотник дивана встроена пара подстаканников с фиксаторами
Toyota Land Cruiser Prado (2017) багажное отделение
В стенке багажного отсека за доплату устанавливается розетка на 220 В
Toyota Land Cruiser Prado (2017) крючок
Для подъема стекла пятой двери предусмотрен удобный крючок
Toyota Land Cruiser Prado (2017) подножкаToyota Land Cruiser Prado (2017) вид сзади
Технологическая карта тест-драйва автомобиля Toyota Land Cruiser Prado 2.8 TD AT6 (2017)
Технологическая карта тест-драйва автомобиля Toyota Land Cruiser Prado 2.8 TD AT6 (2017)

С форсированным дизелем и усовершенствованной электроникой один из столпов сегмента среднеразмерных SUV стал еще ближе традиционным клиентам

Случалось ли вам экстремально прекращать обгон, уходя от ДТП? Лично со мной такое как-то произошло – встречный автомобиль приближался быстрее, чем я ждал, а втиснуться обратно в плотный поток попуток никак не удавалось. Так что спасибо тойотовцам – они сделали так, чтобы модернизированный Land Cruiser Prado в такие истории попадал гораздо реже. Ведь если предшественник с 2,8-литровым турбодизелем ускорялся до сотни за долгие 12,7 с, то обновленный автомобиль делает это за 9,9 с. Притом что трансмиссия осталась прежней, а двигатель после доработки прибавил на первый взгляд не слишком внушительные 23 «лошадки» (до 200 л.с.) и 50 Нм (до 500 единиц).

Магия классики  

Внедорожник четвертого поколения выпускается с 2009 года, и, чтобы поддерживать спрос, его регулярно обновляют. Предпоследний раз это было в 2017 году, когда Prado получил передок в стиле Land Cruiser 200, а несколько месяцев назад «старшим» комплектациям «рамника» перепал дизайн-пакет «Антихром». Черные колесные диски и вороненая окантовка фонарей и решетки радиатора теперь положены всем версиям, начиная cо средней комплектации «Элеганс».

Однако побороть глобальный консервативный дух никакие дизайнерские ухищрения, конечно же, не в силах. У Prado, как и прежде, рамная конструкция, неразрезной задний мост, постоянный полный привод с «понижайкой» и блокировками центрального и заднего дифференциалов – классика внедорожного жанра.

Салон освежил тачскрин с диагональю, увеличенной с 8 до 9 дюймов. Картинка с камер кругового обзора, понятное дело, теперь чуть крупнее, но разрешение и графика остались, увы, унылыми. Зато благодаря усовершенствованной мультимедиа я наконец смог отзеркалить свой смартфон через приложение Android Auto. Девайсы на Apple CarPlay тоже поддерживаются.

В водительской зоне царит знакомая деловая атмосфера – строгие прямые линии, качественная, но неброская отделка, классические шкалы аналоговой приборки и крупные кнопки с крутилками. Сиденья первого ряда будто переставили сюда из кабинета руководителя – крупные валики боковой поддержки, мягкий наполнитель, мощнейший центральный бокс-подлокотник.

На втором ряду разрезной диван смещается продольно, а его спинка настраивается по наклону. Еще и места здесь предостаточно, даже когда сиденья сдвинуты максимально вперед. Кроме того, сзади имеются третья зона «климата» и подогрев подушек со спинками, а в топовых комплектациях предлагается и третий ряд сидений. Однако тестовый автомобиль – строго 5-местный с внушительным багажником на 621 л.

ДИВАННОЕ НАСТРОЕНИЕ
Пакет «теплых» опций обширен. Для дизельной модификации предусмотрен предпусковой подо­греватель салона, функцию подогрева имеют кресла двух первых рядов, руль, лобовое и зад­нее стекла и зеркала. Впрочем, передние сиденья снабжены также вентиляцией, а перчаточный ящик выполнен охлаждаемым.  

Рама о двух концах

Выезжаю на МКАД, делаю несколько перестроений из ряда в ряд, когда на спидометре слегка за 100 км/ч, затем бодро ныряю на развязку, и внедорожник не противится такой манере езды. Это заслуга в том числе системы подавления кренов KDSS, которой модель оснащается начиная с комплектации «Престиж» (у нас именно такой автомобиль). Гидроцилиндры, соединяющие активные стабилизаторы с кузовом, размыкаются при спокойном движении. И наоборот, при нагрузке на подвеску (крутые повороты, резкое торможение) поршни гидроцилиндров блокируются, и стабилизаторы препятствуют раскачке.

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Но врать не буду: если заложишь вираж посильнее, «японец» все же совершает легкие «поклоны» – высокий центр масс дает о себе знать. Заметны и запаздывания с реакцией на повороты руля. Но, поскольку усилие на ободе выверено, а курсовая устойчивость высока (машина, к примеру, практически невосприимчива к продольным асфальтовым колеям), ехать активно приятно. Единственный минус – если гнать по разбитому шоссе, подвеска будет отрабатывать неровности жестковато, а на «лежачих полицейских» заднюю часть кузова подбрасывает к неудовольствию задних пассажиров.

Что же касается мотора, то, если машине со 177-сильным 2,8-литровым турбодизелем остро не хватало запаса для быстрых обгонов, усовершенствованная 200-сильная версия турбочетверки (использованы турбокомпрессор увеличенной производительности, оптимизированная форма камер сгорания и повышенное давление впрыска) серьезно «подкачала бицепсы».

Вжимаю газ в пол на скорости 80 км/ч, 6-диапазонный автомат споро переключается «вниз», и автомобиль с охотой устремляется вперед. Практически то же самое и при ускорении со 100 км/ч. Помните мой случай с проблемным обгоном? Уверен, был бы я тогда на этом Prado, паниковать не пришлось бы. Спурты с меньших скоростей, правда, даются этому «крепышу» уже не столь легко (снаряженная масса 2305 кг дает о себе знать), но ощущения, что ты управляешь тихоходом, больше нет.

Впрочем, прыть испытуемого зависит еще и от выбранного режима движения. Клавишами на центральном тоннеле задаются алгоритмы Normal, Sport и Eco. В последнем случае педаль газа демпфируется, и SUV становится более вальяжным. Расход солярки в смешанном цикле при этом, как правило, не превышает 10 л/100 км. Приятно и то, что даже при активной езде нет акустического дискомфорта. Гул шин и характерный рокот дизеля в салоне различимы, но не напрягают.

Добавлю, что для обновленного Prado предлагаются также бензиновые моторы объемом 2,7 и 4 л (163 и 249 л.с. соответственно), однако на такие версии и до обновления модели приходилось менее половины спроса. Теперь же, когда дизельный «японец», образно говоря, получил укол адреналина, такие машины и вовсе нарасхват.

ЦЕНЫ И ЦЕННОСТИ
Цены на Land Cruiser Prado с дизельным двигателем стартуют с 3 927 000 рублей, что, с одной стороны, меньше, чем просят за базовый вариант 200-сильного Land Rover Defender 110 (4 634 000), а с другой – больше, чем хотят за 181-сильный Mitsubishi Pajero Sport с автоматом (3 149 000 рублей). 

Король бездорожья

Наконец, обретя прибавку в мощности и крутящем моменте, автомобиль стал еще более хорош на бездорожье. Водитель может полагаться на целый арсенал – от отличной геометрической проходимости (клиренс 215 мм, углы въезда, рампы и съезда 31, 22 и 25° соответственно) до понижающего ряда передач и блокировки дифференциалов. Полезен и такой ассистент, как Crawl Control. Фактически это круиз-контроль для бездорожья, автоматически управляющий тягой и тормозным усилием на скорости от 1,5 до 8 км/ч – на сложном скользком спуске мне оставалось лишь крутить баранку, остальное делала электроника. В свою очередь, система Multi-Terrain Select по-прежнему предлагает меню из шести режимов движения (в том числе «автоматический»), адаптируя машину к движению по сложным покрытиям.

Жаль, не удалось испытать модернизированный комплекс электронных поводырей Toyota Safety Sense 2.0, задействующий адаптивный «круиз», системы удержания в полосе и предотвращения столкновений. Такой инструментарий (равно как пневмоподвеска на задней оси и адаптивные амортизаторы) положен лишь автомобилям топовой комплектации. Хотя и тестовый Toyota Land Cruiser Prado был укомплектован неплохо: система контроля слепых зон, комплекс Crawl Control, «антикрен» KDSS, камеры кругового обзора, трехзонный «климат» – только часть обширного списка оснащения. Но вишенка на торте – это, конечно, форсированный дизель. Такой козырь будет ох как непросто побить главным конкурентам, к которым причисляют Mitsubishi Pajero Sport и Land Rover Defender 110.
        

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TOYOTA LAND CRUISER PRADO 2.8 TD AT6

Габаритные размеры, мм

4840х1885х1895

Колесная база, мм

2790

Дорожный просвет, мм

215

Объем багажника, л

621–1934

Снаряженная масса, кг

2305

Диаметр разворота, м

11,6

Тип двигателя

дизельный L4

Рабочий объем, см³

2755

Макс. мощность, л.с./об/мин

200/3400

Макс. момент, Нм/об/мин

500/1600–2800

Привод

полный

Трансмиссия

автоматическая 6-диапазонная

Макс. скорость, км/ч

175

Время разгона 0–100 км/ч, с

9,9

Расход топлива (средний), л/100 км

7,7

Объем бака, л

87

      

Автомобиль тестируется по пяти основным критериям:
1. комфорт  2. безопасность  3. динамика и ходовые качества
4. практичность  5. соотношение цены и качества.
Эта методика сформирована на протяжении 25 лет работы журнала.
Все выявленные недостатки сообщаются автопроизводителям для последующего устранения.

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