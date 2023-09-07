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7 сен 2023

Toyota Century представлен официально

Toyota Century представлен официально
Автор фото: фирма-производитель

Японская компания Toyota представила новый люксовый кроссовер под названием Century. Стоимость - 25 000 000 йен (16 550 000 рублей)

На самом деле Century - это не отдельная модель, теперь данное имя отведено под семейство премиальных автомобилей, куда также уже входит седан с таким же названием. Дизайн кроссовера во многом вдохновлен седаном Century. Здесь похожие, но двухъярусные передние фары, прямоугольная решетка радиатора, а также белое оформление бортов по всему периметру автомобиля. Салон достаточно консервативный, но со всеми современными технологиями. На передней панели имеется цифровая «приборка», отдельный экран мультимедийной системы и небольшой сенсорный блок управления климат-контролем. Также можно отметить достаточно широкий центральный тоннель с рядом «горячих» кнопок и небольшим рычагом коробки передач.

В основе конструкции лежит модульная платформа TNGA-K, на которой также базируются Toyota Highlander и Lexus RX. Автомобиль оснащается гибридной силовой установкой, в основе которой лежит бензиновый V6 объемом 3,5 л. и электромотор, установленный на заднюю ось. В паре с мотором работает электромеханический вариатор. Суммарная мощность - 412 л.с. Отмечается, что автомобиль способен проехать до 69 км исключительно на электротяге.

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