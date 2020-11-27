Toyota и Lexus любят вегетарианцев

Японский концерн начал сотрудничество с онлайн-платформой HappyCow, которая позволяет вегетарианцам находить ближайшие заведения с правильной философией. Теперь каждый владелец Toyota или Lexus сможет зарулить на соевый стейк

Новый сервис будет работать на автомобилях с функцией Destination Assist – достаточно забить в графе поиска «ресторан для вегитарианцев» и система услужливо подкинет несколько заведений в радиусе ближайшей пары километров. Пока все нововведения будут доступны только на территории США.

Это сделано не просто так. США, на данный момент, стали чуть ли не Меккой современного вегетарианства. За последние 15 лет лагерь ненавистников всего мясного увеличился на целых триста процентов, составив около десяти миллионов человек.