Toyota откажется от моторов V8 в пользу V6 c турбиной

Замещение силовых агрегатов пройдет постепенно, но стартует с самых крупных моделей, включая Land Cruiser 200

Первыми, как ожидается, новый двигатель получат самые габаритные внедорожники на рынке Северной Америки – такие, как Tundra, Sequoia и Land Cruiser. Об этом сообщает издание The Drive со ссылкой на анонимный источник, знакомый с производственными операциями концерна в США. Актуальные восьмицилиндровые моторы Toyota собирает на своем заводе в Алабаме. По данным источника, на предприятии вскоре будет создан некоторый запас двигателей (около 30 тысяч единиц), после чего завод начнут переводить на рельсы по производству новейшего V6 с двойным турбонаддувом. Производство атмосферных V8 на некоторое время – два-три года – сохранится в Японии, но позже и там будет свернуто.

В то же время полностью отказываться от восьмицилиндровых двигателей японцы не собираются как минимум для бренда Lexus. В декабре стало известно, что фирма тестирует новейший образец V8 на гоночном прототипе LC, а предназначен он для установки на будущие спорткары фирмы и, возможно, на некий неизвестный ранее кроссовер с обозначением LQ – его флагманской версии обещан двигатель с отдачей около 600 л.с.