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ноя 2017

Концепт Toyota Tj Cruiser - На стыке жанров

Новый Toyota Tj Cruiser - Toyota Tj Cruiser Concept 2017 На стыке жанров
Концепт-кар Toyota Tj Cruiser обладает внешностью броневика, имеет габариты 4300х1755х1620, колесную базу 2750 мм и сдвижные задние боковые двери

На внедорожные навыки намекает высокий дорожный просвет. Сиденья в салоне можно сложить таким образом, что получится идеально ровный пол. В таком случае шоу-кар справится с перевозкой предметов длиной до 3 м. Концепт, базирующийся на модульной платформе TNGA, оснащен гибридной силовой установкой на основе 2-литрового бензинового мотора и электродвигателя. Привод  – полный, подключаемый. Имеется в том числе и «зеленый» режим, позволяющий двигаться исключительно на электротяге. Салон Tj Cruiser решен в лаконичной манере, аналоговых кнопок – минимум. Во всю длину передней панели вытянулось цифровое табло, а на центральной консоли смонтирован сенсорный экран.

Фото Toyota Tj Cruiser

  • Toyota Tj Cruiser Concept 2017 На стыке жанров
  • Toyota Tj Cruiser Concept 2017 вид спереди
  • Toyota Tj Cruiser Concept 2017 вид сбоку
  • Toyota Tj Cruiser Concept 2017 салон
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